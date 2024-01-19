Восточный пирожок самбусак и крымский раклет: ресторанный дайджест

В нашем регулярном гастрономическом дайджесте рассказываем, где научиться безотходному приготовлению блюд, а где пробовать лучшие сыры России!
Cast
Команда обзавелась угольной печью — хоспером — где готовят не только питы и лепёшки, но и ребра карачаевского ягненка, и восточный пирожок самбусак в форме полумесяца с лососем, копчёным мацони и красной икрой. А еще тут появился новый турецкий завтрак, который подают по выходным.
Каменноостровский пр., 10А
«БарВитя»
Большое обновление коктейлей в баре, который находится в парадной модернового дома с ангелом. Название, как и всегда, верх гениальности! Решайте сами: «Легкий способ бросить любить» на джине, розе и миндале или «Катя, я буду любить тебя вечно или хотя бы 2 дня» со смородиной и лаймом. Также очень скоро тут появятся ленинградские настойки — из пушкинских каштанов, на пышках или с отсылкой к корюшке.
ул. Восстания, 19
Ossu
Модная лапшичная в квартале писателей придумала поддержать благотворительный «Антон тут рядом» спешл-блюдами выходного дня. Четыре недели, с 19 января до 10 февраля, по пятницам и субботам будут готовить особое блюдо, средства с продажи которого отправятся в фонд. Первый на очереди — салат с хурмой и креветками.
Некрасова, 21
Giro
Новые завтраки! В средиземноморском ресторане к утреннему меню подошли с южной основательностью. Собрали и сытную классику (блинчики с малиновым вареньем must eat!), и правильный ЗОЖ вроде творога с чиа-йогуртом и ягодами или зеленой гречки с пармезаном, авокадо и пашот. Cэндвичи, круассаны, слойки пекут тут же – подадут к завтраку или упакуют с собой.
Басков пер. 2
Фестиваль «Что может один человек»
Безотходная готовка, хенд-мейд из битого стекла и апсайкл: в «Нормальном месте» пройдет благотворительный фестиваль «Что может один человек».Дизайнеры из проекта «Слезы русалки» проведут мастер-класс по созданию предметов интерьера из битой посуды. А доставка вегетарианской еды POLKILO расскажут о безотходном приготовлении блюд. Стрит артист Миша SAMEK предложит посмотреть на стикеры, как на современное уличное искусство и научит всех желающих делать их самим.
Фестиваль пройдет 20 января с 12 до 19 часов. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте.
Кожевенная линия, 34А
«Мурманчане. Про море»
В гастрономическом пространстве Balagan появился арктический корнер «Мурманчане. Про море» В меню — блюда шеф-повара ресторана «Мурманчане» Светлана Козейко и морепродукты из Баренцева моря: гребешки и мидии, клешни краба, печень трески, кальмары и розовые креветки. Официальное открытие пройдет 20 января в 17:00.
Малый проспект П. С., 52-54 (2 этаж)
Department 57
Если вы еще не были в новом клубе Department 57, срочно исправляйтесь на грядущих выходных. Кроме насыщенной музыкальной программы, здесь еще и кормят — меню разрабатывал шеф-повар Иннокентий Регентов, знакомый нам по проектам Pio и ресторану Theobroma. В «Департаменте» у него аранчини, гедза и вот эта новинка — равиоли с начинкой из краба со сливочным кремом и маслом. Подается с красной икрой, шнитт-луком и чили на основе куриного бульона.
Конногвардейский бульвар, 4
«В Чаще»
26 января, 19:00 в загородном ресторане и кулинарной студии пройдут гастроли крымской команды Winepark by Mriya Resort и их сыроварни Cheesefactory (их сыры получили золотую, серебряную и бронзовые медали на конкурсе «Лучший сыр России» в 2022 году!). Попробуем раклет, грюйер с острым пикантным ароматом и слегка ореховым вкусом, мягкий ля фигу, а также оливки собственного урожая.
ул. Людмилы Кедриной, 1, стр.23
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