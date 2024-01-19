Восточный пирожок самбусак и крымский раклет: ресторанный дайджест

Фестиваль «Что может один человек»

Безотходная готовка, хенд-мейд из битого стекла и апсайкл: в «Нормальном месте» пройдет благотворительный фестиваль «Что может один человек».Дизайнеры из проекта «Слезы русалки» проведут мастер-класс по созданию предметов интерьера из битой посуды. А доставка вегетарианской еды POLKILO расскажут о безотходном приготовлении блюд. Стрит артист Миша SAMEK предложит посмотреть на стикеры, как на современное уличное искусство и научит всех желающих делать их самим.

Фестиваль пройдет 20 января с 12 до 19 часов. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация на сайте.

Кожевенная линия, 34А