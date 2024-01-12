Хачапури на шампуре и железный негрони: ресторанный дайджест

Futurist

18 января в гости к Алексею Алексееву (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023) в Futurist приедет один из самых атмосферных баров Москвы – The Bix. Бартендеры Вячеслав Чередниченко и Владимир Рябцовский везут не только напитки, но и артефакты и плейлист.

В меню: названный в честь оркестра из фильма «В джазе только девушки» Sweet Sue – прозрачный милк-панч с тропическим вкусом рома, кокоса, бананов и американского рутбира. Легкий игристый Jasmine Spritz с лаймовым кордиалом и домашней содовой из бергамота и лемонграсса. Гвоздь программы — Iron Negroni с железным характером.

Барочная ул., 6, с.1 (вход с улицы Большая Зеленина)