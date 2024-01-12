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Что Где Есть

Хачапури на шампуре и железный негрони: ресторанный дайджест

Первая рабочая неделя года подошла к концу! В какой панорамной беседке с видом на лес и озеро будет староновогодний бранч и где искать грушу в вине с мороженым из халвы?

Предоставлено пресс-службой ресторана

Nino

Завершаем первую рабочую неделю нового года нарядными спешл-блюдами в Nino. Например, хачапури на шампуре (!) с соусом из ежевики, праздничное рагу из индейки с саперави и пряная груша в вине с мороженым из халвы. 

наб. канала Грибоедова, 18-20

Предоставлено пресс-службой заведения

«Академия»

В букинистическом магазине 13 января пройдет тихий вечер с празднованием Старого Нового года. Сотрудники Глеб Дуганов и Катя Блатова расскажут о празднествах в Петербурге: об особенностях календаря в России, о традициях Нового года и Рождества и как случилось так, что елка стала главным символом праздников и прочно укрепилась в сознании всех нас. А для сопровождения вечера в кафе придумали специальное меню: мясной террин — классика французского праздничного ужина и ароматный и согревающий чайный кекс с нежным бергамотным кремом, который дополняется джемом из мандарина.

Вход на встречу бесплатный, но нужна предварительная регистрация.

Литейный проспект, 57

Предоставлено пресс-службой заведения

We Lodge

13 января, на Старый Новый год, ресторан «Банщики привозит в загородный клуб на озере гастрольный сет в русском стиле. В панорамной беседке Chef’s Table покажут современную интерпретацию традиционного застолья с закусками, наваристым супом, горячим и десертами. Также в течение дня в беседке будет открыта гастрономическая лавка от «Банщиков», где можно купить мясные деликатесы собственного производства, мёд и сувениры.

Медное озеро

Предоставлено пресс-службой ресторана

Forest Hill

13 и 14 января в загородном ресторане у «Охта Парка» объявили сырными выходными. Готовят печеный сыр брийя-саварен с хлебом на 70-летней закваске⁣⁣ и валансе с мармеладом.

Людмилы Кедриной, 2

Предоставлено пресс-службой ресторана

Futurist

18 января в гости к Алексею Алексееву (победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023) в Futurist приедет один из самых атмосферных баров Москвы – The Bix. Бартендеры Вячеслав Чередниченко и Владимир Рябцовский везут не только напитки, но и артефакты и плейлист.

В меню: названный в честь оркестра из фильма «В джазе только девушки» Sweet Sue – прозрачный милк-панч с тропическим вкусом рома, кокоса, бананов и американского рутбира. Легкий игристый Jasmine Spritz с лаймовым кордиалом и домашней содовой из бергамота и лемонграсса. Гвоздь программы — Iron Negroni с железным характером.

Барочная ул., 6, с.1 (вход с улицы Большая Зеленина)

Предоставлено пресс-службой заведения

Московский рынок

Гастрономическое пространство совместно с рестораном «Дети на кухне» запускает «Шефский фестиваль». Он начнется вечером, 19 января, и будет проходить каждую пятницу в 19:30 на протяжении 6 недель. Это череда мастер-классов от известных шеф-поваров и владельцев ресторанов: 

  • Леонард Конвишер – бренд-шеф Umami Mise – том ям с кокосовым молоком;
  • Станислав Спасибко – бренд-шеф «Бюро» – два бургера: с говяжьей котлетой и соусом кола BBQ и с арахисовой пастой, черносмородиновым вареньем и беконом;
  • Никита Сечин совместно с «Рыбпродторгом» сварят уху с водкой;
  • Владельцы «Лиса пришла» Валентин Филатов и Антон Потемкинский — шаверма;
  • Совладелец и шеф-повар Ikigai Владимир Конюхов — ролл с креветкой темпура с манго. 

​ул. Решетникова, 12

«Есенин»

Познаем русские вина! Ужин с сопровождением и элементами иммерсивного шоу покажут 12 января в 20:00. Четыре блока блюд — тоже про гастрономические привычки разных регионов России.

Рубинштейна, 13

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