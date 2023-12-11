Из лося и кабана или из мозговых костей с артишоком: 8 ресторанов, где искать холодец

Forest Hill

Если вдруг захотелось экзотики, обратите внимание на студень из лося и кабана в загородном Forest Hill. Подается со взбитой сливочной горчицей, хреном и мятым картофелем и украшается чипсами из зернового хлеба с луковой икрой. Идеально после прогулки по зимнему «Охта Парку» или заплывов в банном комплексе OHTAKAI.

Людмилы Кедриной, 2