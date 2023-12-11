Из лося и кабана или из мозговых костей с артишоком: 8 ресторанов, где искать холодец

Несмотря на то что гастрономический путеводитель TasteAtlas поставил холодец на 67-ю строчку худших блюд мира, мы в редакции «Собака.ru» очень любим это праздничное (да!) блюдо и посвящаем ему эту декабрьскую подборку.
«Банщики»
Шеф ресторана русской кухни при Дегтярных банях мощно обновил меню. В новой версии делает нарядный холодец с говядиной и мочёной брусникой
Дегтярная ул., 1А
Beefzavod
Мясные авангардисты готовят холодец из насыщенного бульона с бычьими хвостами, говяжьей голенью, пряным чесноком, вялеными томатами и запеченной морковью. А на отдельной тарелке — идеальная пара — горчица и сливочный хрен.
Аптекарский пр., 2
«БОР 812»
Единственное место, где встречаются артишок и холодец — ресторан загородного комплекса «БОР 812». Бульон из бычьих хвостов и мозговых костей варят сутки, щеки коптят и томят, добавляют маринованный артишок и жареные боровики. При подаче натирают свежий корень хрена и поливают соусом из сицилийской фисташек и дижонской горчицы со специями.
Приморское ш., 385
Joli Grand Bistrot
Шеф и ресторатор Глен Баллис делает высокогастрономичный холодец: 12-часовой, из щечек, с маринованными овощами, сливочным хреном и соусом из горчицы, меда, маслв виноградной косточки и сока лайма.
Восстания, 45Б
«Блок»
Посмотрите, какой фотогеничный холодец готовит шеф Евгений Зубов. Бычьи хвосты долго томит на низкой температуре с запеченными корнеплодами, в бульон добавляет чеснок и специи, а подает с кнелей из острого хрена.
Потёмкинская ул., 4
Forest Hill
Если вдруг захотелось экзотики, обратите внимание на студень из лося и кабана в загородном Forest Hill. Подается со взбитой сливочной горчицей, хреном и мятым картофелем и украшается чипсами из зернового хлеба с луковой икрой. Идеально после прогулки по зимнему «Охта Парку» или заплывов в банном комплексе OHTAKAI.
Людмилы Кедриной, 2
Petrov-Vodkin
Отличный холодец в русском ресторане прямо напротив Адмиралтейства. Его варят на куриных лапах (курицы зернового откорма!), добавляют печеные лук и морковь, сервируют домашней горчицей и хреном, тоже собственного производства.
Адмиралтейский пр., 6
«Русская рюмочная №1»
В ресторане у городских дарлингов холодец готовят по старорусскому рецепту из свинины и говядины. Все ингредиенты долго варят, измельчают, разливают по тарелкам и хорошенько охлаждают. Подают с зеленым луком, хреном и горчицей. А как хорош к ледяной стопке!
Конногвардейский бульвар, 4
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