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Что Где Есть

Из лося и кабана или из мозговых костей с артишоком: 8 ресторанов, где искать холодец

Несмотря на то что гастрономический путеводитель TasteAtlas поставил холодец на 67-ю строчку худших блюд мира, мы в редакции «Собака.ru» очень любим это праздничное (да!) блюдо и посвящаем ему эту декабрьскую подборку.

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Банщики»

Шеф ресторана русской кухни при Дегтярных банях мощно обновил меню. В новой версии делает нарядный холодец с говядиной и мочёной брусникой

Дегтярная ул., 1А

Предоставлено пресс-службой ресторана

Beefzavod

Мясные авангардисты готовят холодец из насыщенного бульона с бычьими хвостами, говяжьей голенью, пряным чесноком, вялеными томатами и запеченной морковью. А на отдельной тарелке — идеальная пара — горчица и сливочный хрен.

Аптекарский пр., 2

Предоставлено пресс-службой ресторана

«БОР 812»

Единственное место, где встречаются артишок и холодец — ресторан загородного комплекса «БОР 812». Бульон из бычьих хвостов и мозговых костей варят сутки, щеки коптят и томят, добавляют маринованный артишок и жареные боровики. При подаче натирают свежий корень хрена и поливают соусом из сицилийской фисташек и дижонской горчицы со специями.

Приморское ш., 385

Предоставлено пресс-службой ресторана

Joli Grand Bistrot

Шеф и ресторатор Глен Баллис делает высокогастрономичный холодец: 12-часовой, из щечек, с маринованными овощами, сливочным хреном и соусом из горчицы, меда, маслв виноградной косточки и сока лайма. 

Восстания, 45Б

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Блок»

Посмотрите, какой фотогеничный холодец готовит шеф Евгений Зубов. Бычьи хвосты долго томит на низкой температуре с запеченными корнеплодами, в бульон добавляет чеснок и специи, а подает с кнелей из острого хрена.

Потёмкинская ул., 4

Предоставлено пресс-службой ресторана

Forest Hill

Если вдруг захотелось экзотики, обратите внимание на студень из лося и кабана в загородном Forest Hill. Подается со взбитой сливочной горчицей, хреном и мятым картофелем и украшается чипсами из зернового хлеба с луковой икрой. Идеально после прогулки по зимнему «Охта Парку» или заплывов в банном комплексе OHTAKAI. 

Людмилы Кедриной, 2

Предоставлено пресс-службой ресторана

Petrov-Vodkin

Отличный холодец в русском ресторане прямо напротив Адмиралтейства. Его варят на куриных лапах (курицы зернового откорма!), добавляют печеные лук и морковь, сервируют домашней горчицей и хреном, тоже собственного производства.

Адмиралтейский пр., 6

Предоставлено пресс-службой ресторана

«Русская рюмочная №1»

В ресторане у городских дарлингов холодец готовят по старорусскому рецепту из свинины и говядины. Все ингредиенты долго варят, измельчают, разливают по тарелкам и хорошенько охлаждают. Подают с зеленым луком, хреном и горчицей. А как хорош к ледяной стопке! 

Конногвардейский бульвар, 4

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