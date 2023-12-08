Турецкий бранч и конкурс поваров от Duoband: ресторанный дайджест

Гастроли Par Michele в «Мечтателях»

Хозяйка миниатюрного гастроателье Par Michele (где все, что мы любим: шампань и устрицы!) Карима Уразбаева вместе с шеф-поваром Виталием Папп дадут ужин в 4 руки уже 8 декабря. И это 10 курсов!

Будет розетка с красной икрой и лимонно-имбирным кремом, а за ней один из бестселлеров Par Michele — табуле с яйцом пашот и авокадо. Затем тартар из оленины с вуалью из пряной черешни, виноградные улитки, фирменный буйабес Каримы. Наваристый плотный суп из перетертых морепродуктов, который готовят в течение 24-х часов с добавлением коньяка.

наб. реки Фонтанки, 11