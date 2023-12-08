Турецкий бранч и конкурс поваров от Duoband: ресторанный дайджест

Новоорлеанское бистро от El Copitas, новый танцевальный клуб с алкогольным сикрет-румом и новогодние ярмарки: рассказываем что где есть в Петербурге на этой наделе.
5 лет Harvest
Ресторан Блинова и Маликова Harvest отмечает 5 лет. Команда хвастается, что только за последний год они приготовили 8 тысяч порций вяленой свеклы с молодым, а сколько еще будет! 8 декабря в 19:00 пройдет ужин, на котором подведут итоги первого конкурса поваров из Duoband. В программе: приветственное игристое, 8 перемен, афтепати.
пр. Добролюбова, 11
Турецкий бранч с Марком Шах Акбари в Cast
Бренд-шеф ресторана современной ближневосточной кухни Cast Марк Шах Акбари проведет свой первый турецкий обед 10 декабря. На воскресном бранче будут готовить большой ванский завтрак на двоих, традиционный пирог с творог пейнир и финиковым гелем, симит с трюфелем и тархуном, а на сладкое – турецкую запеканку с вареньем из фейхоа.
Каменноостровский пр. 10А
Гастроли Par Michele в «Мечтателях»
Хозяйка миниатюрного гастроателье Par Michele (где все, что мы любим: шампань и устрицы!) Карима Уразбаева вместе с шеф-поваром Виталием Папп дадут ужин в 4 руки уже 8 декабря. И это 10 курсов!
Будет розетка с красной икрой и лимонно-имбирным кремом, а за ней один из бестселлеров Par Michele — табуле с яйцом пашот и авокадо. Затем тартар из оленины с вуалью из пряной черешни, виноградные улитки, фирменный буйабес Каримы. Наваристый плотный суп из перетертых морепродуктов, который готовят в течение 24-х часов с добавлением коньяка.
наб. реки Фонтанки, 11
Зимний сезон в Dreamteam
Рестораны группы Dreamteam — отличники по вопросам смены сезона не только снаружи (их украшенные фасады всегда наряднее всех!), но и внутри: зимние блюда уже на местах. Запечённый цыплёнок в сливочном демиглясе – в Blackchops, сет из клешней краба – в Self Edge Japanese, праздничная лазанья с ягнёнком и грибами – в Forno Bravo Centrale, осьминог с оливье по-гречески – в таверне Pame, копченая утка из печи из Smoke BBQ – для компаний больших и маленьких!
Предновогодний «Маркет у Моря»
9-10 декабря в «Севкабель Порту» встретятся больше 150 брендов, пройдут творческие мастер-классы, будут горячие напитки (сидр!) и еда. Маркет продлится весь день, вход свободный.
Кожевенная линия, 40
Вечеринка в честь Дня рождения ресторана «Гирлянда»
Старожил улицы Рубинштейна отмечает 9 лет. В планах на 8 декабря: праздничное меню из 9 блюд, большой именинный торт со свечами, велком-игристое и диджей.
улица Рубинштейна, 12
Открытие Nola
Всеобщие любимцы, команда El Copitas Bar открывает двери новоорлеанского бистро Nola в доходном доме Волынского переулка уже 11 декабря.
Теперь в CV шефа Алексея Ермакова можно вписать глубокие знания американской, французской и испанской гастрономии: микс этих кухонь — база для Нового Орлеана! Для меню Nola Ермаков буквально выкопал архивы и обещает густой пряный суп гамбо с морепродуктами, мясом, наследие кухни эмигрантов, прибывших в Канаду из Франции в XVIII веке. Кроме того, в нашем рейтинге ожиданий сэндвич-пирог муфулетта с оливками из сицилийского круглого хлеба, равно как и бургер «Слоппи Джо» с фаршем и томатными соусом. Устрицы можно будет заказать в raw-баре (вместе с гребешками, креветками и крабами!), а можно — запеченные «Рокфеллер» со сливочным маслом, чесноком и зеленью.
пер. Волынский, 2
Koi
15 декабря Антонио Фреза запустит свой новый азиатский ресторан в «Дома 12», где квартировал файндайнинг Cococouture Матильды Шнуровой. За еду по мотивам кухонь Японии, Тайваня и Китая в ответе самый драйвовый шеф и ресторатор с тысячами последователей Глен Баллис (Avocado Queen, Lucky Izakaya Bar). В raw-баре ищите премиального голубого тунца аками и желтохвоста, на гриле — шашлычки, а на пару — пельмени с бульоном.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Открытие коктейльное бюро «Авангард»
И снова открытие, на этот раз в квартале писалетей. Коктейльное бюро «Авангард» — первый сольный проект Василия Маркова (экс Made in China, финалист «Что Где Есть в Петербурге» — 2021).
В барной карте два раздела: с аперитивными коктейлями на кране, и с твистами на классику. Например, Fernanditta с вермутом и ванильной колой, Porn Star Mai Tai и Sicilian Margarita с сиропом на основе базилика и оливкового масла.
Жуковского, 33
Обновленный музыкальный клуб Department 57
Еще одно новое заведение появится на карте городе 15 декабря: обновленный Department 57. На этот раз клуб откроется без ресторана внутри, но останется бар, а также алкогольный сикрет-рум. Интерьер на грани дизайна и медиаарта разработала команда DA Bureau. Закусывать между подходами на танцпол будем блюдами от шефа Иннокентия Регентова — крудо из гребешка с шисо и шоколадом, аранчини с угрем и трюфельным унаги и пирогом питивье с белыми грибами. В коктейльной карте — миксы с использованием вытяжек из трюфеля и кунжута, бергамотовых эссенций и инфьюзов на кардамоне, кафрском лайме и попкорне.
Конногвардейский бульвар, 4
BackYard
Больше фудмоллов богу фудмоллов! 15 декабря встречаем новое гастрономическое пространство BackYard (специальный гость — Антоха МС!). На площади более тысячи квадратных метров получат прописку заведения Roots, Lavina, Yes Honey!, Kuta Bakery, Sapiens, Vinofeel, Bolshecoffee, Ossu и другие.
Херсонская улица, 43/12
«Сказочный сет» Александра Богданова в Cafe Claret
Шеф Александр Богданов приглашает нас в свой мир сказок (девять страниц) . Каждый из восьми курсов сета — глава о приключениях. Грибы превращаются в воздушное безе и играют партию с икрой форели в умами маринаде, щекочущем рецепторы, палтус прячется под маковым “одеялом”, маринованные молодильные яблочки купаются в реках карамелизованной ряженки, а из теста сплетается невесомый узор, отдаленно напоминающий кружевную салфетку-макраме из бабушкиного серванта.
ул. Марата, 11
Зима в Muze Garden
План на выходные выехать в загородный ресторан Muze Garden, чтобы под треск камина и падающий за окном снег брать (в стол!) зимние блюда от шеф-повара Дмитрия Чайковского. Например, филе миньон из мраморной говядины с пюре, костным мозгом и каштанами или мягкое филе карельской форели с тремя видами лука и азиатским соусом, а на десерт — пирог Гато из песочного теста с цедрой лимона и заварным кремом (сливки для него топятся в печи 18 часов) или sticky-toffee пудинг с финиками и домашним пломбиром.
Приморское шоссе, 471
Коллаборация ресторана «Блок» и ювелирного бренда Roman Nikonov
До 31 здесь можно заказать десерт (с рябиновым желе, бисквитом с пралине из лесного ореха, кремом на топленых сливках) по мотивам сказки «Цветик-семицветик» и одноименной коллекции ювелирного дома Roman Nikonov. В качестве сопровождения дадут конверт с пожеланием, а у некоторых в нём окажется серебряная монета с изображением щуки, исполняющей желания.
Потёмкинская ул. 4
Декабрь в VOKZAL 1853
Насыщенная зима в самом большом фудмолле Европы! 9-10 декабря пройдёт новогодний Wow market, 16-17 декабря — интеллигентная барахолка, а 23-24 декабря пройдёт новогодняя ярмарка.
Артисты фудмолла будут раздавать подарки детям за разгаданные задачки, а также проведут квест-игру «спасти Новый год!» и тематические мастер-классы.
наб. Обводного канала, 118С
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