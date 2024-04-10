8 локальных сыроварен: ремесленный страккино, карамельный брюност и «Лучший сыр России» из Александро-Невской Лавры

История, достойная экранизации! Архитектор Константин Галанов и дизайнер интерьера Мила Галанова сначала занимались строительством, но с ростом курса валют семейное дело стало рушиться. Однажды Константин нашел книгу о сыроварении 1891 года, а дальше — все как в тумане! Пара стала делать сыры для себя и друзей (соседям особенно зашел экспериментальный сорт с луком), а потом превратили свое романтическое увлечение в работающий бизнес. С помощью сарафанного радио об их сырах узнали рестораны, а весь первый этаж собственного жилого дома был отдан под ремесленное производство. Молоко закупают у фермера в Кингисеппском районе, работают до сих пор вдвоем и только вручную.

Что пробовать: