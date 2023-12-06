Улитки с джекфрутом, кимчи негрони и обожженное мясо: 6 идеальных гастрономических пар в ресторанах Петербурга

Если можно выбрать, с чего начать день, то других вариантов нет: петнат и выпечка «Футуры». Наисвежайшие булки никогда не оставляли меня равнодушным, но самые вкусные для себя я нашел именно здесь. Не могу устоять против их сезонных обновлений под бокал-другой игристого.

наб. Pеки Карповки, 5