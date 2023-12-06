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Улитки с джекфрутом, кимчи негрони и обожженное мясо: 6 идеальных гастрономических пар в ресторанах Петербурга

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Это мэтч! Вот 6 идеальных гастрономических пар (коктейль + блюдо) по мнению Ивана Миклухина — шеф-бармена ресторанной группы Duoband и номинанта премии «Что Где Есть в Петербурге» —2023.

Duo Asia

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Союз, заключенный на небесах: Kimchi Negroni и татаки из говядины. Коктейль на джине, настоянном на кунжуте кимчи, идеально дополняет вкус обожженного мяса, а небольшая острота оттеняется свежим дайконом и раскрывается с новой стороны за счет орехового соуса.

ул. Рубинштейна, 20

«Полторы комнаты»

Предоставлено пресс-службой

Что лучше всего подходит к улиткам по-бургундски знают парни из бара «Полторы комнаты». Пробуйте их вместе с коктейлем X-call на основе джина, настоянного на джекфруте с добавлением кинзы и бузины. Весь травянистый профиль с чесночным соусом из улиток дополнит агриколь (такой сельскохозяйственный ром), в котором ярко чувствуется овощная составляющая.

ул. Маяковского, 34

Tartarbar

Предоставлено пресс-службой
Иван Миклухин, бартендер Duoband
Предоставлено пресс-службой

Иван Миклухин, бартендер Duoband

Лучшее завершение вечера и одна из любимых гастропар с очень продолжительным послевкусием: печеная с медом морковь с соленым сыром, муссом из батата и кедровым орехом и порция крепленого французского вина — купаж свежего виноградного сока и молодого коньяка с 10-летней выдержкой в дубовых бочках.

Виленский пер., 15

Orthodox

Предоставлено пресс-службой
Предоставлено пресс-службой

Во-первых, это карасиво! Безумно гастраномичный коктейль «Ночь» на основе водки с апельсиновым ликером, красным вермутом, медовым сиропом с чернилами каракатицы, соусом из черемши и костромской соли, вкус которого раскрывается по новой в сочетании с обжаренной гренкой, паштетом и конфитюром из апельсинов (именно он мэтчится с солью в напитке)

ул. Рубинштейна, 2

«Футура»

Предоставлено пресс-службой

Если можно выбрать, с чего начать день, то других вариантов нет: петнат и выпечка «Футуры». Наисвежайшие булки никогда не оставляли меня равнодушным, но самые вкусные для себя я нашел именно здесь. Не могу устоять против их сезонных обновлений под бокал-другой игристого.

наб. Pеки Карповки, 5

Frantsuza Bistrot

Предоставлено пресс-службой

Французский персиковый аперитив сочетаем с террином из фуа-гра с персиковым мармеладом. Фуа-гра тоже всегда было моей слабостью, как и выпечка. Самый вкусный на мой взгляд террин из этой печени несомненно в Frantsuza Bistrot. Слегка обжаренная бриошь, мармелад из персика, обжаренный фундук создают безумную гамму вкусов в сочетании с напитком.

наб. Адмирала Лазарева, 22

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