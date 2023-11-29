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Что Где Есть

Лучшие сырники в Петербурге: вот 15 вариантов из рикотты или батата, с лососем (!) или по классике

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Где искать килограммовый сырник или топпинг в виде лосося и соуса из артишоков, а где — 16 штук в порции? «Собака.ru» составила список кафе и ресторанов, в которых наше любимое утреннее блюдо готовят безупречно!

Предоставлено пресс-службой заведения

Civil Coffee Bar

Команда Civil наглядно доказывает, как кафе может стать модным спотом для креативного класса. Сегодня это — успешная сеть из четырех точек, где каждая — с собственным характером. Румяные сырники в Civil подают с щедрой порцией топпинга. Наш фаворит — с вишней и взбитой сметаной со сгущенкой.

Большой пр. П.С., 71; Волынский пер., 6;  8-я Советская, 4А 

Предоставлено пресс-службой заведения

«Смена»

В «Смене» особый вайб. Соцсети здесь ведут цитатами и стихами, каждые выходные придумывают новый сет на завтрак, а вместо привычных сырников подают творожники, которых 16 штук в порции. Что? Да! Небольшие поджаристые шарики из творога и рисовой муки приносят с вареньем на выбор, сметаной и цукатами. К счастью, их готовят всегда, независимо от дня недели и времени суток!

Басков пер., 20

Предоставлено пресс-службой заведения

Zoe

Про местные булки вы все знаете сами, а мы хотим отметить местный сырник с меренгой, ягодами и сметаной. Это завтрак и десерт в одном лице; нежность, помноженная на нежность. Единственный в порции, чтобы ни с кем не делиться.

Басков пер., 41/29

Предоставлено пресс-службой заведения

«Счастье»

В «Счастье» назначают свидания, отмечают годовщины и красиво завтракают. Упругие сырники — один из хитов, их готовят из фермерского зернистого творога и подают с вишневым сливочно-с метанным кремом, семенами чиа и мака. Стол лучше бронировать за несколько дней.

Малая Морская ул., 24; ул. Рубинштейна, 15-17; Большой проспект П.С., 88

Предоставлено пресс-службой заведения

Stim

Любовь к сырникам здесь возвели в абсолют, их в меню около 10 видов. И каждый носит имя героев популярных сериалов. Сырники «Шарлотта» называют здесь «классическими и воспитанными» по аналогии с образом героини «Секса в большом городе» и игриво сервируют попкорном с домашней карамелью. Сырники «Чендлер», как и герой «Друзей», самые солидные — в них четыре вида сыра и клюквенный чатни с тимьяном и сметаной в придачу. 

Гражданская ул., 13–15

Предоставлено пресс-службой заведения

«Мечтатели»

Завтраки здесь легендарны — хотя бы потому, что начинаются для Петербурга рано, в 8 утра. Сырники — хэдлайнеры утренних трапез: их секрет в соединении фермерского творога и рикотты. Топпинги — кокосовая сгущенка и «прибухнувшая в апероле» черника, соленая карамель и сметана, и то, что вы больше нигде не встретите: лосось и соус из артишоков. 

Наб. Фонтанки, 11

Предоставлено пресс-службой заведения

Charlie

На завтраках с игристым очень правильные нежные сырники — в них все по классике: мука, сахар и творог. Они стали таким хитом, что теперь готовят их печную версию с мятой и килограммовую на компанию: сервируют с томленой клубникой, заварным кремом и сметаной (лучше бронируйте заранее!). И обязательно пробуйте ленивые сырники – не менее нежные, но совершенно другие по текстуре: их подают со сгущенкой из ромашки и жженой корицей.

Наб. канала Грибоедова, 54

Предоставлено пресс-службой заведения

«Место встречи»

Изменить, как водится, нельзя. Бариста из Сестрорецка Мария Лебедева, Александр и Ольга Гусяковы заняли павильон у центрального ж/д вокзала, где и до этого 20 лет собирались все, кому нужно место встречи: от велосипедистов и мамочек до выбирающихся с рейвов тусовщиков. Теперь здесь флорентийская кофемашина и просто бесподобные сырники (советуют сестрорецкие резиденты!).

Сестрорецк, Ул. Коммунаров, 2/4

Предоставлено пресс-службой заведения

Aster

На завтрак к евангелистам тартинов и краффинов актер Сергей Горошко, диджей Алексей Миронов и инфлюенсер Анастасия Миронова ходят не просто так. Любое блюдо из их утреннего меню — страйк, особенно нежные творожные сырники с конфитюром из черной смородины и сметаной.

ул. Маяковского, 23;  пр. Римского-Корсакова, 22

Предоставлено пресс-службой заведения

No Regrets 

Пожалуй, самые необычные сырники в этой подборке. В безглютеновом кафе их готовят достаточно своенравно: из батата и козьего творога, с кремом Шантильи из кокосовых сливок и корицей. Рекомендуем также обратить внимание на разнообразное и увлекательное меню завтраков в целом. Вафли из цукини подают с чили брокколи и бататом фри, а к яйцу Бенедикт предлагают на выбор булочку бриошь или цельнозерновой хлеб, а также основу — индейку су-вид или лосось. 

ул. Большая Зеленина, 34

Предоставлено пресс-службой заведения

«Слой»

Сырники нежнее поцелуя готовят в сети кафе-пекарен, которые свою выпечку превратили в федеральный бренд. Сейчас можно попробовать с фундучным кремом, свежим инжиром и карамелизированным орехом, а с 1 декабря команда запустит новогоднюю версию с печеным яблоком.  

ул. Маяковского, 3; Невский пр., 136; Московский пр-т., 49; ул. Решетникова, 12

Предоставлено пресс-службой заведения

«Парадная»

Общегородские дарлинги из инди-кофейни с завтраками целый день делают сырники по классике и предлагают несколько топпингов на выбор. Choose your fighter: сметана, соленая карамель, малиновое варенье или сгущенка?

Казанская ул., 20

Предоставлено пресс-службой заведения

«Дом Флоу»

В единственную четырехэтажную кофейню в Петербургу стоит идти не только за видом из старинного панорамного окна в стиле модерн и красивых фото для соцсетей, но и за сырниками с заварным кремом и свежей клубникой. 

Садовая улица, 21

Предоставлено пресс-службой заведения

Mio

Ресторан с кухней итальянца Франческо Барбато выиграл премию «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в номинации «Лучшие новые завтраки» не зря. Их сырники делаются из творога и цедры апельсина, обваливаются в муке семола, запекаются в печи и подаются со сметаной и домашним ягодным вареньем.

Казанская ул., 3

Предоставлено пресс-службой заведения

Ôpetit

«Несырники» в Ôpetit — блокбастер, не хуже, чем их знаменитые круассаны. Подают на манер десерта с грейпфрутовым курдом, апельсином, вымоченном в ванильном маринаде с лаймом. Внутри — стручок ванили, а сверху — хрустящая французская вафля.

улица Блохина, 23 

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