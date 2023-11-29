Лучшие сырники в Петербурге: вот 15 вариантов из рикотты или батата, с лососем (!) или по классике

Charlie

На завтраках с игристым очень правильные нежные сырники — в них все по классике: мука, сахар и творог. Они стали таким хитом, что теперь готовят их печную версию с мятой и килограммовую на компанию: сервируют с томленой клубникой, заварным кремом и сметаной (лучше бронируйте заранее!). И обязательно пробуйте ленивые сырники – не менее нежные, но совершенно другие по текстуре: их подают со сгущенкой из ромашки и жженой корицей.

Наб. канала Грибоедова, 54