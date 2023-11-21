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Что Где Есть

Гороховое молоко, какао с грибами и сидр с маслом: чем согреваться в ресторанах Петербурга

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Подборка алкогольных и безалкогольных горячих коктейлей в заведениях города: от эспрессо с саган-дайля до шипучих таблеток с виски.

Безалкогольные 

Предоставлено пресс-службой заведения

Веганский горячий шоколад в «Культуре»

У конфетной фабрики есть своя веганская линейка сладостей без рафинированного сахара. Помимо драже и кекса есть горячий шоколад на кокосовом молоке. Можно взять готовой напиток в конфетной или приобрести пачку смеси для приготовления дома (в составе: тертое 100% какао, какао-масло, кокосовый сахар, сухое кокосовое молоко, ванильная соль).

Кожевенная, 30; Большая Морская, 22; Малый пр., П.С., 47

Предоставлено пресс-службой заведения

«Эндемик» в кофейне how are you?

По определению «эндемик» — сюжет с ограниченной областью распространения. Действительно, где еще встретишь такой коктейль, где сочетаются эспрессо и саган-дайля? Держат баланс в напитке кислый лимон и сладкий мед.

Маяковского, 17

Предоставлено пресс-службой заведения

Грибное какао в «Чао Какао»

Грибное какао — каково? Чудесная лавка находится рядом с Эрмитажем, и это не единственное ее преимущество! Здесь можно попробовать какао, в который добавляют муку из белых грибов, и не в простом стакане, а в съедобном. 

Миллионная, 25

Предоставлено пресс-службой заведения

Чай с айвой и грибами в «Хороших людях внутри»

В вег-ресторане есть отдельный раздел в барном меню — «полезные напитки». Сюда входят, например, чаи с годжи и элеутерококком или белым персиком и пустырником, сет горячих шотов с мандариновым карри или имбирем. Самый же интересный — терпкий, слегка горьковатый микс цветов апельсинового дерева, топинамбура, айвы и грибов рейши.

Таможенная дор., 11 корп.1 стр.9

Предоставлено пресс-службой заведения

Раф на гороховом молоке в Angel cakes

Любой ваш кофе, включая раф с соленой карамелью, тут могут приготовить на альтернативном молоке. Наш выбор — гороховое или домашнее миндальное. Также обратите внимание на сезонное меню, которое включает включает пунш с тыквой и апельсином, кофе с халвой и напиток из свежих груш с имбирем и пряностями. 

наб. Адмиралтейского канала, 2И

Алкогольные

Константин Берлинец

Ultramen 

Новое слово в горячих алкогольных коктейлях — за ребятами из Ultramen. Здесь прибегли к мизувари — японской традиции пить виски, разбавляя его горячей водой. И на этом сюрпризы не заканчиваются! После этого действия вам предложат шипучие кибер-таблетки на выбор (смесь кислот и ароматный сахар): роза и гуанабана, бергамот и кактус или бабл-гам и гранат. Дождитесь когда шипучка растворится полностью и добавьте леденец, если получилось недостаточно сладко. Магия вне Хогвартса!

наб. Фонтанки, 59

Анна Гофман

Hot Butter Cider в St. Martin

Зимний коктейль, прибывший с рождественских европейских ярмарок. В баре St. Martin готовят согревающий коктейли на основе сидра, подчеркивая его грушевой водкой, пряным домашним сиропом и имбирем. А для плотности вкуса и ощущения разливающегося по телу тепла — сливочное масло. 

ул. Белинского, 1

Предоставлено пресс-службой заведения

Old Fashioned Hot Chocolate в ресторане Theobroma

В ресторане, придуманном во славу какао-бобам, придумали напиток-десерт — оммаж коктейльной классике Old Fashioned. К перуанскому горькому шоколаду добавляют цедру апельсина, цветок муската и виски.

ул. Большая Зеленина, 34

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