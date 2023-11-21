Гороховое молоко, какао с грибами и сидр с маслом: чем согреваться в ресторанах Петербурга

Ultramen

Новое слово в горячих алкогольных коктейлях — за ребятами из Ultramen. Здесь прибегли к мизувари — японской традиции пить виски, разбавляя его горячей водой. И на этом сюрпризы не заканчиваются! После этого действия вам предложат шипучие кибер-таблетки на выбор (смесь кислот и ароматный сахар): роза и гуанабана, бергамот и кактус или бабл-гам и гранат. Дождитесь когда шипучка растворится полностью и добавьте леденец, если получилось недостаточно сладко. Магия вне Хогвартса!

наб. Фонтанки, 59