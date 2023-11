Гороховое молоко, какао с грибами и сидр с маслом: чем согреваться в ресторанах Петербурга

«Эндемик» в кофейне how are you?

По определению «эндемик» — сюжет с ограниченной областью распространения. Действительно, где еще встретишь такой коктейль, где сочетаются эспрессо и саган-дайля? Держат баланс в напитке кислый лимон и сладкий мед.

Маяковского, 17