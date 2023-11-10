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Что Где Есть

Гастрономическая квест-экскурсия, тапасы с красной икрой и каток в «Новой Голландии»: ресторанный дайджест

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Что где есть в предстоящий уикэнд? Французские блины в «Новой Голландии», тапасы с красной икрой и чоризо в «На Вина!» или нарядные коктейли в Xander!

Предоставлено пресс-службой заведения

Коктейль «Дом со львами» подается в чайнике вместе с чайной парой

Новые коктейли в Xander

В очень красивом баре Xander при отеле Four Seasons Lion Palace обновление коктейльной карты — всегда событие! С продуманными эффектными подачами, необычным меню и интригующим сторителлингом. В этот раз в фокусе внимания эпоха балов и карнавалов в величественных дворцах и с роскошными костюмами. Рекомендуем начать с коктейля «Дом со Львами» на основе вермута, хереса с добавлением груши и трав. 

Вознесенский пр., 1

Предоставлено пресс-службой заведения

Каток «Новой Голландии»

В Новой Голландии 11 ноября заработает зимний каток под открытым небом. Ледовое поле на 2000 квадратных метров, как и раньше, разместили на месте газона у Главной сцены. У выхода на лед расставили очаги с живым огнем, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньков.

Кроме того, установят и киоск с едой. В этом году на Липовой аллее откроется французская блинная Crêpe du soleil. Киоск расположат ближе к зданию «Бутылка». В меню представят галеты — французские блины из гречишной муки с сытными начинками — и крепы — блины из пшеничной муки со сладкими начинками. Киоск будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно.

наб. Адмиралтейского канала, 2м

Предоставлено пресс-службой заведения

Фото-выставка в WöD

Кабинет графики и бар WöD в нашем любимом дворе (совместном с рестораном Teplo) отмечает 6 лет. Когда будете поздравлять команду, обратите внимание на выставку фотографа Маши Павловской «Важная деталь», которая будет работать до 31.12. 

Вот что Маша говорит об идее выставки и выборе работ: «Фотографировать прикосновение – всегда значит быть свидетелем интимного момента. Я ощущаю лёгкое волнение и вспоминаю, как любила рассматривать людей в детстве по дороге домой из школы. Как уже тогда меня завораживали детали: форма ногтей, пульсирующая жилка на шее, разрез глаз. До сих пор уверена, что это бесконечное поле для наблюдений и есть лучшая школа для фотографа.»

ул. Большая Морская, 45

Предоставлено пресс-службой заведения

Гастроли «Коробка» и квест-экскурсия в «Географии»

11 ноября в гостиной комнате бара «География» пройдет гостевая смена Евгения Шашина и Марка Ульриха из культового московского «Коробка». На Рубинштейна воссоздадут концепцию столичного бара, его визуал, ключевые элементы интерьера и будут готовить главные коктейли своего меню. 

Сразу после этой шумной вечеринки «География» закроется освежить интерьер (до 30 ноября). Чтобы не дать нам заскучать эти две с половиной недели, команда объединилась с проектом «Петрополь» и создала квест-экскурсию: участники подключаются к телеграм-боту, идут по маршруту или просто слушают экскурсию и получают ряд вопросов. Если ответите правильно — в подарок получите напиток (Кардинальский ананасовый крюшон из книги рецептов 1911 года!) 

Рубинштейна, 5

Предоставлено пресс-службой заведения

«Сыроварня» в гостях у «Фермы Бенуа»

11 и 12 ноября ресторан «Сыроварня», главный по домашним сырам, и его шеф-повар Александр Карюкин приедут на север города в «Ферму Бенуа» со своими продуктами! Буррата с печеным перцем, пицца с томатами и страчателлой, халуми на гриле, лазанья болоньезе и деревенский торт. Свежайшие скаморца или качотта с пажитником будут продаваться отдельно в лавке. 

Ковенский пер., 5

Предоставлено пресс-службой заведения

Год итальянскому бистро Figata

11 ноября в Figata можно найти праздничные блюда, которых нет в основном меню: цукини, приготовленные на гриле, с фетой и кедровым орехом, пиццу с мортаделлой, фисташкой и трюфельным кремом и фузилли с мидиями и муссом из пармезана. На велком — бокал игристого, а в завершении — праздничный торт всем!  

Малая Морская, 18

Предоставлено пресс-службой заведения

Вечеринка на районе «На вина!»

11 ноября авангардный винный бар «На вина!» на Горьковской отмечает 7 лет. Будут тапасы с красной икрой и чоризо, лазанья и тирамису, а вина — со всего света: через Пьемонт до Жюры, из Бургундии к Бордо. Винил будут ставить один из идеологов «На вина!» Евгений Литвяк и музыкант Гамлет Мовсисян. 

Кронверкский пр., 65

Предоставлено пресс-службой заведения

Сезонные обновления в «Блоке»

Шеф-повар ресторана «Блок» Евгений Зубов добавил 15 новых сезонных блюд из продуктов российских регионов: воронежская мраморная говядина, сибирский омуль, северные грибы, карельские ягоды и местные овощи. Например, пряну тыкву подает с северной морошкой, козьим сыром и кедровыми орешками, рыжики — с толчёным картофелем и фермерской сметаной, а ростбиф из говядины, который вместо духового шкафа выдерживают в мясном шкафу на протяжении семи дней!

Потёмкинская ул., 4

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