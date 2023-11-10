Гастрономическая квест-экскурсия, тапасы с красной икрой и каток в «Новой Голландии»: ресторанный дайджест

Каток «Новой Голландии»

В Новой Голландии 11 ноября заработает зимний каток под открытым небом. Ледовое поле на 2000 квадратных метров, как и раньше, разместили на месте газона у Главной сцены. У выхода на лед расставили очаги с живым огнем, где посетители смогут отдохнуть, не снимая коньков.

Кроме того, установят и киоск с едой. В этом году на Липовой аллее откроется французская блинная Crêpe du soleil. Киоск расположат ближе к зданию «Бутылка». В меню представят галеты — французские блины из гречишной муки с сытными начинками — и крепы — блины из пшеничной муки со сладкими начинками. Киоск будет работать с 10:00 до 22:00 ежедневно.

наб. Адмиралтейского канала, 2м