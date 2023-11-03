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Что Где Есть

Панк-столовая, Найк Борзов в «Кабаре Шум» и бургундские завтраки: ресторанный дайджест

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«Собака.ru» подготовила для вас насыщенное гастрономическое расписание на длинные выходные!

Вечеринка Lenina 20

Сегодня, 3 ноября, проекту Lenina 20 исполняется три года. С 19:00 зовут на вечеринку с живой музыкой, сабражем, винным казино (а фотографии с праздника можно будет забрать с собой!). Велком-дринк и специальный сет закусок, конечно, тоже в программе. 

Ленина, 20

«БарВите» один год!

«БарВитя», победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023, отмечает первый день рождения в стиле black tie. По этому поводу команда устраивает сюрприз для гостей — концерт Марии Дризик и Арсения Бричковского с каверами на любимые хиты Аллы Борисовны. 

Восстания, 19

Shutterstock: Ariadna Nevskaya

Винные мастер-классы в «Мечтателях»

Любая тема образовательных винных мастер-классов в кафе на Фонтанке звучит как песня. 3 ноября сомелье Маргарита Котельникова расскажет про «столовые вина новой волны» — о причинах, которые сподвигли виноделов начать путь гаражного, панкового и андеграундного виноделия. и разольет вина высочайшего качества, которые просто не вписываются в классификацию апелласьонов.  А 17 ноября — отметит день божоле и откроет «крюшные» вина из маленьких коммун

набережная реки Фонтанки, 11

Панк-столовая от Kuznyahouse

В «Севкабель Порту» открылась выставка «Панк-культура. Король и шут». А вместе с ней — панк-столовая с меню от Руслана Закирова Kuznyahouse. В меню: КИШ с колбасой и плавленым сыром, «будь как дома супчик» — оммаж на «роллтон», сэндвичи «Маманархия», «Панки хой! хлеб с икрой» и медовик «мед в рот».

Кожевенная линия, 40

Вегетарианские выходные в Forest Hill

По следам прошедшего Международного дня вегана проводим тотально зеленые выходные за городом. После прогулки по «Охта Парку» забегаем на растительное меню в Forest Hill: хумус с лепёшкой, картофельный крем с белыми грибами и конфеты из сухофруктов.

Людмилы Кедриной, 2

Лина Либо

Гостевой бранч от La Biga в Faces

4 ноября (с 12:00 до 16:00) пицца-мастера Антон Исаков и Даниил Сычев едут в гости к своему учителю Фабрицио Фатуччи. Везут с собой артишок с пармезаном, бургер пеперони, вишневые равиоли с кремом тирамису и много чего еще.

Морской проспект, 29

Лекция с дегустацией от Евгения Шамова в «Будем знакомы»

8 ноября бар «Будем знакомы» на Петроградской стороне проведет первую встречу из серии, объединяющей лекции с дегустациями. «Трансформация сомелье в винодела» — так будет звучать первая тема от президента Петербургской ассоциации сомелье Евгения Шамова. Обещают приветственные напитки, а также несколько курсов блюд:  шпинат с ягодами и винные антипасти, тартин с креветками и тартар, болоньезе и дижестив с десертом. 

Гатчинская, 17

Концерт Найка Борзова в «Кабаре Шум»

9 ноября в 20:00 на импровизированную сцену «Кабаре Шум» выйдет легенда — Найк Борзов. В камерной гостиной артист исполнит песни нескольких поколений, а также композиции из альбомов последних лет. Мы знаем три слова! 

Маяковского, 52

Shutterstock: New Africa

Винный ужин с сомелье-чемпионом Леонидом Стерником в Grain

9 ноября в 19:30 собираемся рассекретить пино наур Эльзаса, Шампани и Бургундии под аккомпанемент 6 курсов. Будут хумус из батата, креветки, паштет с малиной и домашним хлебом, тартар, говядина с топинамбуром и ризотто с утиной грудкой.

Моховая, 12

Завтраки из разных уголков мира в Forno Bravo Centrale

Выдвигаемся в сторону Франции, а именно в Бургундию. Все выходные ноября с 10:00 до 13:00 команда сервирует гужеры с дальневосточным крабом, красной икрой и креветками, крок-мадам с мортаделлой и грюйером на домашней фокачче, мясной пате крут с фисташками и грибами и пари-брест с легким фундучным кремом.

Белинского, 11

Воскресные бранчи Dopo colazione в Mio Bistrot

Теперь каждое воскресенье с 12:00 до 16:00 в Mio проводят итальянские бранчи Dopo colazione, что дословно означает «после завтрака». 5 ноября бренд-шеф Франческо Барбато представит первый сет (каждую неделю новое меню!). Крок-мадам, зеленый салат, аранчини, канноло и напиток на выбор — игристое, пунш или лимончелло. 

Казанская, 3а

Новый интерьер «Барслона»

Кого из нас предрассветный бар-хоппинг не заносил в «Барслона»? Команда предъявила новую причину для визита на улицу Рубинштейна (рекомендуем выбирать не поздний час, особенно на выходных!). Только что их бренд отметил 15-летие масштабной реновацией. Вместе с художниками Вовой Цыганом, Ромой UOFX, Сергеем Rusich и Van Gee разрисовали стены, презентовали авторское пиво, созданное специально для бара, а новый шеф-бармен Кирилл Ульянов (ex. «Консерватор», Terminal Bar, Twill Bar) создал новые коктейли — с шафраном или дижестив, вдохновленный десертом крема каталана. 

ул. Рубинштейна 26

Десерты виде грузинских продуктов в Vakh

Вах как красиво! Украшаем свой день пробой меню десертов в виде традиционных для Грузии блюд и продуктов: «гранат» с вишней, муссом из мацони и белым шоколадом, «сулугуни» с творожно-сливочным кремом и черносливом в красном вине и «хачапури по-аджарски» с карамельным муссом и абрикосовым желе.

Большая Зеленина, 34

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