Панк-столовая, Найк Борзов в «Кабаре Шум» и бургундские завтраки: ресторанный дайджест

Лекция с дегустацией от Евгения Шамова в «Будем знакомы»

8 ноября бар «Будем знакомы» на Петроградской стороне проведет первую встречу из серии, объединяющей лекции с дегустациями. «Трансформация сомелье в винодела» — так будет звучать первая тема от президента Петербургской ассоциации сомелье Евгения Шамова. Обещают приветственные напитки, а также несколько курсов блюд: шпинат с ягодами и винные антипасти, тартин с креветками и тартар, болоньезе и дижестив с десертом.

Гатчинская, 17