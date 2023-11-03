Панк-столовая, Найк Борзов в «Кабаре Шум» и бургундские завтраки: ресторанный дайджест

«Собака.ru» подготовила для вас насыщенное гастрономическое расписание на длинные выходные!
Вечеринка Lenina 20
Сегодня, 3 ноября, проекту Lenina 20 исполняется три года. С 19:00 зовут на вечеринку с живой музыкой, сабражем, винным казино (а фотографии с праздника можно будет забрать с собой!). Велком-дринк и специальный сет закусок, конечно, тоже в программе.
Ленина, 20
«БарВите» один год!
«БарВитя», победитель премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023, отмечает первый день рождения в стиле black tie. По этому поводу команда устраивает сюрприз для гостей — концерт Марии Дризик и Арсения Бричковского с каверами на любимые хиты Аллы Борисовны.
Восстания, 19
Винные мастер-классы в «Мечтателях»
Любая тема образовательных винных мастер-классов в кафе на Фонтанке звучит как песня. 3 ноября сомелье Маргарита Котельникова расскажет про «столовые вина новой волны» — о причинах, которые сподвигли виноделов начать путь гаражного, панкового и андеграундного виноделия. и разольет вина высочайшего качества, которые просто не вписываются в классификацию апелласьонов. А 17 ноября — отметит день божоле и откроет «крюшные» вина из маленьких коммун
набережная реки Фонтанки, 11
Панк-столовая от Kuznyahouse
В «Севкабель Порту» открылась выставка «Панк-культура. Король и шут». А вместе с ней — панк-столовая с меню от Руслана Закирова Kuznyahouse. В меню: КИШ с колбасой и плавленым сыром, «будь как дома супчик» — оммаж на «роллтон», сэндвичи «Маманархия», «Панки хой! хлеб с икрой» и медовик «мед в рот».
Кожевенная линия, 40
Вегетарианские выходные в Forest Hill
По следам прошедшего Международного дня вегана проводим тотально зеленые выходные за городом. После прогулки по «Охта Парку» забегаем на растительное меню в Forest Hill: хумус с лепёшкой, картофельный крем с белыми грибами и конфеты из сухофруктов.
Людмилы Кедриной, 2
Гостевой бранч от La Biga в Faces
4 ноября (с 12:00 до 16:00) пицца-мастера Антон Исаков и Даниил Сычев едут в гости к своему учителю Фабрицио Фатуччи. Везут с собой артишок с пармезаном, бургер пеперони, вишневые равиоли с кремом тирамису и много чего еще.
Морской проспект, 29
Лекция с дегустацией от Евгения Шамова в «Будем знакомы»
8 ноября бар «Будем знакомы» на Петроградской стороне проведет первую встречу из серии, объединяющей лекции с дегустациями. «Трансформация сомелье в винодела» — так будет звучать первая тема от президента Петербургской ассоциации сомелье Евгения Шамова. Обещают приветственные напитки, а также несколько курсов блюд: шпинат с ягодами и винные антипасти, тартин с креветками и тартар, болоньезе и дижестив с десертом.
Гатчинская, 17
Концерт Найка Борзова в «Кабаре Шум»
9 ноября в 20:00 на импровизированную сцену «Кабаре Шум» выйдет легенда — Найк Борзов. В камерной гостиной артист исполнит песни нескольких поколений, а также композиции из альбомов последних лет. Мы знаем три слова!
Маяковского, 52
Винный ужин с сомелье-чемпионом Леонидом Стерником в Grain
9 ноября в 19:30 собираемся рассекретить пино наур Эльзаса, Шампани и Бургундии под аккомпанемент 6 курсов. Будут хумус из батата, креветки, паштет с малиной и домашним хлебом, тартар, говядина с топинамбуром и ризотто с утиной грудкой.
Моховая, 12
Завтраки из разных уголков мира в Forno Bravo Centrale
Выдвигаемся в сторону Франции, а именно в Бургундию. Все выходные ноября с 10:00 до 13:00 команда сервирует гужеры с дальневосточным крабом, красной икрой и креветками, крок-мадам с мортаделлой и грюйером на домашней фокачче, мясной пате крут с фисташками и грибами и пари-брест с легким фундучным кремом.
Белинского, 11
Воскресные бранчи Dopo colazione в Mio Bistrot
Теперь каждое воскресенье с 12:00 до 16:00 в Mio проводят итальянские бранчи Dopo colazione, что дословно означает «после завтрака». 5 ноября бренд-шеф Франческо Барбато представит первый сет (каждую неделю новое меню!). Крок-мадам, зеленый салат, аранчини, канноло и напиток на выбор — игристое, пунш или лимончелло.
Казанская, 3а
Новый интерьер «Барслона»
Кого из нас предрассветный бар-хоппинг не заносил в «Барслона»? Команда предъявила новую причину для визита на улицу Рубинштейна (рекомендуем выбирать не поздний час, особенно на выходных!). Только что их бренд отметил 15-летие масштабной реновацией. Вместе с художниками Вовой Цыганом, Ромой UOFX, Сергеем Rusich и Van Gee разрисовали стены, презентовали авторское пиво, созданное специально для бара, а новый шеф-бармен Кирилл Ульянов (ex. «Консерватор», Terminal Bar, Twill Bar) создал новые коктейли — с шафраном или дижестив, вдохновленный десертом крема каталана.
ул. Рубинштейна 26
Десерты виде грузинских продуктов в Vakh
Вах как красиво! Украшаем свой день пробой меню десертов в виде традиционных для Грузии блюд и продуктов: «гранат» с вишней, муссом из мацони и белым шоколадом, «сулугуни» с творожно-сливочным кремом и черносливом в красном вине и «хачапури по-аджарски» с карамельным муссом и абрикосовым желе.
Большая Зеленина, 34
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