8 ресторанов Москвы: гид по столичному общепиту на длинные выходные

CuttaCutta

Если меня спрашивают про завтраки, я тут же отвечаю: CuttaCutta. Собственный ресторан Глена Баллиса на Патриарших, где утреннее меню действует с 9:00 до 14:00, специально для жаворонков и тусовочных сов. В меню — comfort food и много Австралии, где шеф прожил 27 лет. Завтраки включают в себя то, за что я люблю Гленовские проекты: оригинальные блюда, где все не так просто, как кажется на первый взгляд. Обязательно попробуйте козью рикотту с ягодами и медом: простая и нежная основа с щедрой порцией топпинга. Или возьмите воздушный творог, удивляющий своей эстетичной подачей — металлический поднос, где внизу нежный творог, сверху — его зернистый вариант с вишневым вареньем и миндалем. Идеально с капучино на миндальном молоке.

К десяти утра ресторан наполняется, поэтому если вы придете раньше, есть шанс сесть без брони, а дальше — лучше позаботиться о столике заранее. Особенно, если любите сидеть с видом.

Большой Козихинский, 10