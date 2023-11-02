8 ресторанов Москвы: гид по столичному общепиту на длинные выходные

Специально для тех, кто проведет уикэнд в столице, узнали у локала с хорошим вкусом, что где есть в Москве в этом сезоне. Вот маршрут от Алексея Поликарпова, ресторанного критика, создателя гида «Вкусономика» и одноименного телеграм-медиа.
Завтраки
Воздушный творог с ягодным вареньем и карамелизированным миндалем
CuttaCutta
Если меня спрашивают про завтраки, я тут же отвечаю: CuttaCutta. Собственный ресторан Глена Баллиса на Патриарших, где утреннее меню действует с 9:00 до 14:00, специально для жаворонков и тусовочных сов. В меню — comfort food и много Австралии, где шеф прожил 27 лет. Завтраки включают в себя то, за что я люблю Гленовские проекты: оригинальные блюда, где все не так просто, как кажется на первый взгляд. Обязательно попробуйте козью рикотту с ягодами и медом: простая и нежная основа с щедрой порцией топпинга. Или возьмите воздушный творог, удивляющий своей эстетичной подачей — металлический поднос, где внизу нежный творог, сверху — его зернистый вариант с вишневым вареньем и миндалем. Идеально с капучино на миндальном молоке.
К десяти утра ресторан наполняется, поэтому если вы придете раньше, есть шанс сесть без брони, а дальше — лучше позаботиться о столике заранее. Особенно, если любите сидеть с видом.
Большой Козихинский, 10
Sage
Скажу без лукавства: ресторан Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана не новый, но меня в него постоянно манит. Возможно, потому что это самый быстрый телепорт в Петербург из столицы, с интерьером от Алексея Пенюка — именно он оформлял все рестораны Блинова в Петербурге. Утром много света и тише, чем обычно, около 50% посадки. Успеть на ромовый капучино и мягко сваренное яйцо с грибами можно ежедневно с 09:00 до 12:30.
1-я Тверская-Ямская, 21
Полента с говяжьими щечками и яйцом пашот
345
Неочевидный выбор — ресторан средиземноморской кухни с океанической концепцией. Гости любят место за свежайшие морепродукты, выловленные в Индийском и Северном Ледовитом океанах, а я — за интерьер (опять же от Алексея Пинюка) и утреннюю поленту с говяжьими щечками и яйцом пашот. Меню завтраков — классический набор для московского ресторана из привычного трио пашот-лосось-сырники, но если вам хочется чего-то оригинального, то и это найдется. Завтраки накрывают с 9:00 по 13:00 по будням и до 14:00 — по выходным.
Большая Никитская, 22/2
Ужин
Saray
Saray — свежий проект от Lucky Group с концепцией, построенной вокруг открытого огня. В интерьере смешались состаренные фактуры, как будто найденные в сараях, деревянные детали, фальконье, колонны, сплетенные вручную светильники из лозы. Поговаривают, что за бронь в первый день открытия гости предлагали до 1 млн рублей.
Пока проект еще на слуху, а бронировать стол достаточно за неделю, самое время сходить и попробовать адаптированную кавказскую кухню. Команда как раз вдохновлялась Средиземноморьем и Кавказом, поэтому в меню от бренд-шефа Дана Мирона — много овощей, мяса, рыбы и морепродуктов, приготовленных в печи, на углях или тандыре. В компании с внимательным обслуживанием и классными декорациями, место пополняет список гастрономических must сезона.
Гранатный пер., 19
Teatro
Еще один новый проект — Teatro Cafe от ресторатора Александра Оганезова, с действительно театральной атмосферой шестидесятых. Выдержанный интерьер с лакированным деревом, расписным потолком и плиткой на полу. В меню — твисты от Руслана Полякова (Remy, Muse) на французскую кухню с ее луковым супом и фуагра.
Рекомендую не просто заглянуть на ужин, а совместить со спектаклем в Театре «У Никитских ворот» — это тут же, в одном здании. Еще одна идея: присмотреться к афише Театра на Малой Бронной, это шанс наконец-то сходить на постановку Богомолова, чтобы обсуждать за бокалом — со знанием дела.
Большая Никитская 23/14, корп. 9
Картофельный гратен с трюфелем
Le Pigeon
Еще один парижский спот в центре города, авторства именитых шефов Антона Ковалькова и Георгия Трояна, которые реализуют этот проект вместе с небезызвестным ресторатором Антоном Пинским (The Greeks, Rocky 2, Folk, Loona). Лаконичный интерьер с французским флером, внимательный персонал и отличное обслуживание.
Мой личный фаворит — легендарный луковый суп, один из лучших в городе. На горячее попробуйте картофельный гратен в рассыпчатом слоеном тесте, филе лосося в сливочном шпинате и фирменное крем-брюле в качестве десерта на двоих — осенний повод сблизиться.
Цветной бульвар, 2
Выбор редакции
Sartoria Lamberti
Далеко не новый, но по субъективной оценке редактора обязательный к посещению именной проект Уиллиама Ламберти. Внутри есть мини-ателье, в котором на салфетках вышивают инициалы каждого гостя и дарят в качестве сувенира. А еще куча очаровательных деталей вроде светильников, отсылающих к манжетам мужских рубашек, пуговиц-визиток или небольших утюжков, придерживающих салфетки.
Еда такая, что за ней хочется непременно вернуться (а лучше вообще никуда не уходить). В выходные сервируют поздние завтраки, превращая обычную гречку в шедевр волшебным ванильным соусом и свежими ягодами, а в остальное время — выверенную итальянскую классику и блюда из печи.
ул. Тверская, 3. 1 (этаж отеля The Carlton, Moscow)
«Шануар»
Новое фарнцузское гранд-кафе Андрея Деллоса — ресторатора, с которого в конце 90-х начался ренессанс высокой кухни в России, также заработавшего звезду Michelin за нью-йоркский Betony 10 лет назад.
Интерьер «Шануар» — ода аутентичной брассери. Здесь нарядная барная стойка, деревянные арки с фацетными стеклами, отражающие огни множества светильников. В меню — конгениальная антуражу еда: например, классическое французское блюдо кок-о-ван (петух в вине), пате ан крут из четырех видов мяса и абсолютный хит — луковый суп, который подают в полой луковице с бриошью, тартаром из говядины, раклетом и трюфельным маслом. Бонус-трек: коктейльная карта, посвященная Саре Бернар, которую разработали парни из El Copitas Bar.
Тверской бульвар, 26
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