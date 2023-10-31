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Что Где Есть

Что где есть в Сестрорецке: ферганский плов, вег-кухня и вино в дореволюционных дачах

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Рассказываем, что где есть (а еще смотреть и жить!) в Ленобласти, а именно в Сестрорецке — ближайшем курортном городке всего в часе пути от Петербурга. 

Где есть

Двухэтажный финский дом — загородный ресторан Арама Мнацаканова

Камин и видовые окна на залив в «Хорошие люди внутри»

Сырники и холодник в «Месте встречи»

  • «Рыба на даче» (Приморское ш., 319А)

Из загородного финского дома с камином (и рестораном с интернациональной кухней!) на берегу реки Сестры не захочется уезжать. Пробуйте ферганский плов и мясо из собственной коптильни. Для больших компаний есть спецраздел — блюда в кастрюле из печи. Готовят рагу из кролика с овощами в сметане, традиционный чанах и баранью лопатку, которую томят 18 часов.

 

  • «Хорошие люди внутри» (Таможенная дор. 11 корп.1 стр.9)

Представительство растительной кухни. Зеленый ресторан, окнами выходящий на Финский залив (стоит фактически на его берегу), кормят вег-завтраками и множеством интересных блюд без продуктов животного происхождения: строганов с грибами и картофельным пюре, кокосовый суп карри с вешенкмаи и молодой кукурузой или окрошка на бульоне их подсолнечных семечек. 

 

  • «Место встречи» (Коммунаров, 2/4)

Симпатичная демократичная кофейня с ранними завтраками, куда по будням приходят уже в 8 утра. В павильоне у центрального ж/д вокзала все собираются на кофе (флорентийская кофемашина!), бесподобные сырники, круассаны и пирожные. Попробуйте, например, их картошку в виде эскимо.

 

  • Винный бар и гриль в «Скандинавии» (ул. Парковая 16)

В главном здании загородного клуба греемся у камина с бокалом в руке. В модной испанской печи хоспер готовят люля, рубленый бифшекс, который подают с тушеной капустой или свиные ребрышки в насыщенном азиатском маринаде.

Что смотреть 

Ольга Федорова
Ольга Федорова
  • Парк «Дубки»

Парк, разбитый на месте дубовой рощи, где останавливался Петр I после Гангутского сражения. Сейчас это отличное и очень красивое место для прогулок с семьей, детьми, животными или активного отдыха (конные прогулки, прокат, тир). Регулярно устраивают ботанические экскурсии, мастер-классы по рисованию, квесты и спортивные турниры. 

 

  • Музей «Шалаш»

Когда-то здесь прятался Ленин от ареста, притворяясь финским крестьянином. Тут можно не только посмотреть временные выставки («Петроград 1917» об октябрьской революции!), но и осмотреть любопытный парк музея, прокатиться на велосипеде по Ленинской тропе до Дибунов.

 

  • Государственный природный заказник «Сестрорецкое болото»

Болотная система, чья природа никогда не подвергалась воздействию человека. Потрясающие ландшафты, богатая растительность, удивительные животные и птицы (например, краснокнижные чернозобая гагара, белоглазый нырок, большой кроншнеп и филин).

 

  • Сестрорецкие дачи

Большинство из сохранившиеся с начала ХХ века дач находится в аварийном состоянии, поэтому смотреть их нужно уже сейчас. Некоторых из них находятся на территории санатория «Сестрорецкий курорт»

Где жить

  • Загородный клуб «Скандинавия»

Пожить в дореволюционных усадьбах с видом на Финский залив и устроить релакс в круглогодичном бассейне на открытом воздухе — каково? У загородного клуба есть две исторические деревянных дачи 1904 и 1903 годов постройки, названные по именам своих первых владельцев — Шелепина (тут небольшой отель с номерами и рестораном) и Лихачева (собрание дачных квартир с собственными кухнями). 

 

  • «Золотой ручей»

На территории есть трехзвездочный и пятизвездочный отели,  кафе и ресторан, спа-комплекс и акваклуб с бассейном под стеклянным потолком, большой теннисный корт, куда приезжают даже звезды жанра.

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