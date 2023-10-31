Что где есть в Сестрорецке: ферганский плов, вег-кухня и вино в дореволюционных дачах

Рассказываем, что где есть (а еще смотреть и жить!) в Ленобласти, а именно в Сестрорецке — ближайшем курортном городке всего в часе пути от Петербурга.
Где есть
- «Рыба на даче» (Приморское ш., 319А)
Из загородного финского дома с камином (и рестораном с интернациональной кухней!) на берегу реки Сестры не захочется уезжать. Пробуйте ферганский плов и мясо из собственной коптильни. Для больших компаний есть спецраздел — блюда в кастрюле из печи. Готовят рагу из кролика с овощами в сметане, традиционный чанах и баранью лопатку, которую томят 18 часов.
- «Хорошие люди внутри» (Таможенная дор. 11 корп.1 стр.9)
Представительство растительной кухни. Зеленый ресторан, окнами выходящий на Финский залив (стоит фактически на его берегу), кормят вег-завтраками и множеством интересных блюд без продуктов животного происхождения: строганов с грибами и картофельным пюре, кокосовый суп карри с вешенкмаи и молодой кукурузой или окрошка на бульоне их подсолнечных семечек.
«Место встречи» (Коммунаров, 2/4)
Симпатичная демократичная кофейня с ранними завтраками, куда по будням приходят уже в 8 утра. В павильоне у центрального ж/д вокзала все собираются на кофе (флорентийская кофемашина!), бесподобные сырники, круассаны и пирожные. Попробуйте, например, их картошку в виде эскимо.
- Винный бар и гриль в «Скандинавии» (ул. Парковая 16)
В главном здании загородного клуба греемся у камина с бокалом в руке. В модной испанской печи хоспер готовят люля, рубленый бифшекс, который подают с тушеной капустой или свиные ребрышки в насыщенном азиатском маринаде.
Что смотреть
- Парк «Дубки»
Парк, разбитый на месте дубовой рощи, где останавливался Петр I после Гангутского сражения. Сейчас это отличное и очень красивое место для прогулок с семьей, детьми, животными или активного отдыха (конные прогулки, прокат, тир). Регулярно устраивают ботанические экскурсии, мастер-классы по рисованию, квесты и спортивные турниры.
- Музей «Шалаш»
Когда-то здесь прятался Ленин от ареста, притворяясь финским крестьянином. Тут можно не только посмотреть временные выставки («Петроград 1917» об октябрьской революции!), но и осмотреть любопытный парк музея, прокатиться на велосипеде по Ленинской тропе до Дибунов.
- Государственный природный заказник «Сестрорецкое болото»
Болотная система, чья природа никогда не подвергалась воздействию человека. Потрясающие ландшафты, богатая растительность, удивительные животные и птицы (например, краснокнижные чернозобая гагара, белоглазый нырок, большой кроншнеп и филин).
- Сестрорецкие дачи
Большинство из сохранившиеся с начала ХХ века дач находится в аварийном состоянии, поэтому смотреть их нужно уже сейчас. Некоторых из них находятся на территории санатория «Сестрорецкий курорт»
Где жить
- Загородный клуб «Скандинавия»
Пожить в дореволюционных усадьбах с видом на Финский залив и устроить релакс в круглогодичном бассейне на открытом воздухе — каково? У загородного клуба есть две исторические деревянных дачи 1904 и 1903 годов постройки, названные по именам своих первых владельцев — Шелепина (тут небольшой отель с номерами и рестораном) и Лихачева (собрание дачных квартир с собственными кухнями).
- «Золотой ручей»
На территории есть трехзвездочный и пятизвездочный отели, кафе и ресторан, спа-комплекс и акваклуб с бассейном под стеклянным потолком, большой теннисный корт, куда приезжают даже звезды жанра.
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