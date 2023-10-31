Что где есть в Сестрорецке: ферганский плов, вег-кухня и вино в дореволюционных дачах

«Рыба на даче» (Приморское ш., 319А)

Из загородного финского дома с камином (и рестораном с интернациональной кухней!) на берегу реки Сестры не захочется уезжать. Пробуйте ферганский плов и мясо из собственной коптильни. Для больших компаний есть спецраздел — блюда в кастрюле из печи. Готовят рагу из кролика с овощами в сметане, традиционный чанах и баранью лопатку, которую томят 18 часов.

«Хорошие люди внутри» (Таможенная дор. 11 корп.1 стр.9)

Представительство растительной кухни. Зеленый ресторан, окнами выходящий на Финский залив (стоит фактически на его берегу), кормят вег-завтраками и множеством интересных блюд без продуктов животного происхождения: строганов с грибами и картофельным пюре, кокосовый суп карри с вешенкмаи и молодой кукурузой или окрошка на бульоне их подсолнечных семечек.

«Место встречи» (Коммунаров, 2/4)

Симпатичная демократичная кофейня с ранними завтраками, куда по будням приходят уже в 8 утра. В павильоне у центрального ж/д вокзала все собираются на кофе (флорентийская кофемашина!), бесподобные сырники, круассаны и пирожные. Попробуйте, например, их картошку в виде эскимо.

Винный бар и гриль в «Скандинавии» (ул. Парковая 16)

В главном здании загородного клуба греемся у камина с бокалом в руке. В модной испанской печи хоспер готовят люля, рубленый бифшекс, который подают с тушеной капустой или свиные ребрышки в насыщенном азиатском маринаде.