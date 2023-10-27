Где отмечать Всемирный день шампанского: 10 ресторанов с лучшими предложениями

Sea, signora (Большая Морская ул., 30)

С 27 по 29 октября действует специальное меню с уникальным шампанским, подобранным шеф-сомелье Полиной Новичковой из коллекции A la Volee. В подборке вина, которые приезжают в Россию в ограниченном количестве, а некоторые из них представлены всего по одной бутылке! Сопровождать будут устрицами и диджей-сетом.



Cast (Каменноостровский, 10)

Этот ближневосточный ресторан в авангарде Шампани: в субботу команда проводит салон шампанских вин – сразу 30 производителей для знакомства. А сегодня, там проводит ужин с шампанским Ullens главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк!



Ognivo (Малый проспект Васильевского острова, 57)

На всю карту шампанских вин действует специальная цена. Отдельно отмечаем подборку вин Blanc de Noirs (их можно купить на четверть дешевле, чем обычно), в предложение включено и несколько редких винтажей, например, Mouzon Leroux, L'Ineffable, Brut Zero

Blanc de Noirs – стоит поторопиться!



Charlie (наб. канала Грибоедова, 54)

Отправляемся, чтобы распробовать сорт Blanc de noirs, с ним сделали отличную лист по бокалам, и оценить пейринг с пончиками с трюфельной капустой и грана падано. Действует 27 октября.



Utopist (Ковенский пер., 14)

Беззаботные выходные под Collery Rosé и хот-дог с лангустинами, а еще шампань бокалами и бутылками по спецценам, батат-фри со сметаной и красной икрой и музыка.



Saro (наб. Адмирала Лазарева, 22)

Еще один оригинальный пейринг – трюфельный бургер от Марии Дементьевой + коллекционный набор из четырех бутылок шампанского Contrees по специальной цене или по бокалам – магнум Франка Паскаля Reliance.



«Мечтатели» (набережная реки Фонтанки, 11)

Все по бокалам: белое, розовое, тихое и ратафия на десерт. Последнюю советуем попробовать особенно настоятельно! Потрясающий напиток, тонкий и ароматный.



Atelier Family: Joli, Atelier, Salone, Giusto

Все рестораны подготовили большой список вин, которые продают по специальной цене. Только 27 октября!



Lou Lou (Вязовая ул., 8)

27 октября с 18:00 можно будет заказать практически любое шампанское по бокалам (впервые в этом ресторане).



Dreamteam

В Self Edge запиваем безупречную японскую еду напитком под стать: Guenin Nature d'Argile, Brut Nature или Laurent Godard Ores Rose, Brut. Шампань коснулась даже Trappist – бранч проведут под пиво на шампанских дрожжах!