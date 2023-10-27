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Что Где Есть

Где отмечать Всемирный день шампанского: 10 ресторанов с лучшими предложениями

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В этот уикенд влетаем с бокалом шампанского в руке! Есть даже два повода его поднять: мы провели гастрономическую премию «Что где есть в Петербурге», а с 27 по 29 в ресторанах города проходит Global Champagne Day. Главная идея события – знакомить гостей с крутым шампанским. Поэтому у всех участников – специальные цены, батареи лучших пузырей и возможность пробовать, практически, все по бокалам.

  • Sea, signora (Большая Морская ул., 30)

С 27 по 29 октября действует специальное меню с уникальным шампанским, подобранным шеф-сомелье Полиной Новичковой из коллекции A la Volee. В подборке вина, которые приезжают в Россию в ограниченном количестве, а некоторые из них представлены всего по одной бутылке! Сопровождать будут  устрицами и диджей-сетом.
 

  • Cast (Каменноостровский, 10)

Этот ближневосточный ресторан в авангарде Шампани: в субботу команда проводит салон шампанских вин – сразу 30 производителей для знакомства. А сегодня, там проводит ужин с шампанским Ullens главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк!
 

  • Ognivo (Малый проспект Васильевского острова, 57)

На всю карту шампанских вин действует специальная цена. Отдельно отмечаем подборку вин Blanc de Noirs (их можно купить на четверть дешевле, чем обычно), в предложение включено и несколько редких винтажей, например, Mouzon Leroux, L'Ineffable, Brut Zero
Blanc de Noirs – стоит поторопиться!
 

  • Charlie (наб. канала Грибоедова, 54)

Отправляемся, чтобы распробовать сорт Blanc de noirs, с ним сделали отличную лист по бокалам, и оценить пейринг с пончиками с трюфельной капустой и грана падано. Действует 27 октября.
 

  • Utopist (Ковенский пер., 14)

Беззаботные выходные под Collery Rosé и хот-дог с лангустинами, а еще шампань бокалами и бутылками по спецценам, батат-фри со сметаной и красной икрой и музыка.
 

  • Saro (наб. Адмирала Лазарева, 22)

Еще один оригинальный пейринг – трюфельный бургер от Марии Дементьевой + коллекционный набор из четырех бутылок шампанского Contrees по специальной цене или по бокалам – магнум Франка Паскаля Reliance. 
 

  • «Мечтатели» (набережная реки Фонтанки, 11)

Все по бокалам: белое, розовое, тихое и ратафия на десерт. Последнюю советуем попробовать особенно настоятельно! Потрясающий напиток, тонкий и ароматный.
 

  • Atelier Family: Joli, Atelier, Salone, Giusto 

Все рестораны подготовили большой список вин, которые продают по специальной цене. Только 27 октября!
 

  • Lou Lou (Вязовая ул., 8)

27 октября с 18:00 можно будет заказать практически любое шампанское по бокалам (впервые в этом ресторане).
 

  • Dreamteam

В Self Edge запиваем безупречную японскую еду напитком под стать: Guenin Nature d'Argile, Brut Nature или Laurent Godard Ores Rose, Brut. Шампань коснулась даже Trappist – бранч проведут под пиво на шампанских дрожжах!

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