Где отмечать Всемирный день шампанского: 10 ресторанов с лучшими предложениями

В этот уикенд влетаем с бокалом шампанского в руке! Есть даже два повода его поднять: мы провели гастрономическую премию «Что где есть в Петербурге», а с 27 по 29 в ресторанах города проходит Global Champagne Day. Главная идея события – знакомить гостей с крутым шампанским. Поэтому у всех участников – специальные цены, батареи лучших пузырей и возможность пробовать, практически, все по бокалам.
- Sea, signora (Большая Морская ул., 30)
С 27 по 29 октября действует специальное меню с уникальным шампанским, подобранным шеф-сомелье Полиной Новичковой из коллекции A la Volee. В подборке вина, которые приезжают в Россию в ограниченном количестве, а некоторые из них представлены всего по одной бутылке! Сопровождать будут устрицами и диджей-сетом.
- Cast (Каменноостровский, 10)
Этот ближневосточный ресторан в авангарде Шампани: в субботу команда проводит салон шампанских вин – сразу 30 производителей для знакомства. А сегодня, там проводит ужин с шампанским Ullens главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк!
- Ognivo (Малый проспект Васильевского острова, 57)
На всю карту шампанских вин действует специальная цена. Отдельно отмечаем подборку вин Blanc de Noirs (их можно купить на четверть дешевле, чем обычно), в предложение включено и несколько редких винтажей, например, Mouzon Leroux, L'Ineffable, Brut Zero
Blanc de Noirs – стоит поторопиться!
- Charlie (наб. канала Грибоедова, 54)
Отправляемся, чтобы распробовать сорт Blanc de noirs, с ним сделали отличную лист по бокалам, и оценить пейринг с пончиками с трюфельной капустой и грана падано. Действует 27 октября.
- Utopist (Ковенский пер., 14)
Беззаботные выходные под Collery Rosé и хот-дог с лангустинами, а еще шампань бокалами и бутылками по спецценам, батат-фри со сметаной и красной икрой и музыка.
- Saro (наб. Адмирала Лазарева, 22)
Еще один оригинальный пейринг – трюфельный бургер от Марии Дементьевой + коллекционный набор из четырех бутылок шампанского Contrees по специальной цене или по бокалам – магнум Франка Паскаля Reliance.
- «Мечтатели» (набережная реки Фонтанки, 11)
Все по бокалам: белое, розовое, тихое и ратафия на десерт. Последнюю советуем попробовать особенно настоятельно! Потрясающий напиток, тонкий и ароматный.
- Atelier Family: Joli, Atelier, Salone, Giusto
Все рестораны подготовили большой список вин, которые продают по специальной цене. Только 27 октября!
- Lou Lou (Вязовая ул., 8)
27 октября с 18:00 можно будет заказать практически любое шампанское по бокалам (впервые в этом ресторане).
- Dreamteam
В Self Edge запиваем безупречную японскую еду напитком под стать: Guenin Nature d'Argile, Brut Nature или Laurent Godard Ores Rose, Brut. Шампань коснулась даже Trappist – бранч проведут под пиво на шампанских дрожжах!
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