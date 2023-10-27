Бары в номерах отеля, экспериментальный гастросет в секретной комнате и пицца-окно: ресторанный дайджест

Поп-ап первого коктейльного бара России «Медведь»

28 октября команда ресторана Goose Goose вместе с Tselovalnik Russian Spirits перезапустит первый коктейльный бар России. На 1-ом этаже ресторана откроется pop-up проект «Медведь», реконструкция гремевшего в Петербурге начала XX века бара при одноименном ресторане на Большой Конюшенной.

В карте появятся аутентичные напитки прошлого и авторские твисты, а в меню – исторические блюда, например: бутерброд с лардо (итальянским салом), сырный гужер с зеленым горошком или расстегай с красной и белой рыбой.

По архивным фото и записям воссоздали интерьер: барную стойку, шторы, светильники, картины, цветы и настенные часы. При поддержке журнала «Петрополь», в баре выставляют подлинные предметы того времени: обеденные тарелки, серебряные суповые ложки Christofle, карточки из оригинального меню ресторана (14 января 1900 года!), архивные фото.

Увидеть их, а также послушать истории о барной и светской жизни той эпохи можно будет во время барной медиации — специальной экскурсии по пространству, которую команда Tselovalnik проводит для желающих с понедельника по среду. Проект будет работать до 26 ноября.

Большая Конюшенная ул., 27