Бары в номерах отеля, экспериментальный гастросет в секретной комнате и пицца-окно: ресторанный дайджест

Поп-ап первого коктейльного бара России, воскресные бранчи и Хэллоуин: собрали все самое интересное в гастрономическом Петербурге.
Сет, посвященный Сальвадору Дали в «Полутора комнатах»
Подлог, абстракции и муравьеды: в Experimental Red Room при баре «Полторы комнаты» обновили сет — 6 курсов, посвященных Сальвадору Дали (по пт и сб в 19:30). При создании сета парни опирались на кулинарную книгу Дали и его супруги Галы. Будут печеные устрицы а-ля Бролатти и Lenin Martini, нетрадиционный гратен прованса с лавандой и миксом мастичного ликера, кокоса и сидра. К домашней булочке с муссом из раков подадут Kummel Beer, а к фаршированному кролику с курагой и спаржей — ром на топленом масле с манго и выпаренным макабео.
Маяковского, 34
Кинопоказы в Takeru
Гастрономический креатор Вика Свид устраивает страшные кинопоказы в Takeru в этот уикэнд. Подборка состоит из фильмов «Мрачные тени», «Прочь», «Счастливого дня смерти» и «Багровые реки», а чтобы все было по правилам — креветочный попкорн и кровавый пунш!
Большой проспект В.О, 16
Cava Disco
Вечером 28 октября в отеле AKYAN стартует самая модная вечеринка этой осени. Будут 3 танцпола, комната музыки и гедонизма, бары в номерах, в числе которых «Пивная карта» от Dreamteam, «БарВитя», «Современник», «Бар Разбитых Сердец», винный бар от Real Authentic Wine, московский гест Meow и даже парфюмерная комната!
Восстания, 19
Поп-ап первого коктейльного бара России «Медведь»
28 октября команда ресторана Goose Goose вместе с Tselovalnik Russian Spirits перезапустит первый коктейльный бар России. На 1-ом этаже ресторана откроется pop-up проект «Медведь», реконструкция гремевшего в Петербурге начала XX века бара при одноименном ресторане на Большой Конюшенной.
В карте появятся аутентичные напитки прошлого и авторские твисты, а в меню – исторические блюда, например: бутерброд с лардо (итальянским салом), сырный гужер с зеленым горошком или расстегай с красной и белой рыбой.
По архивным фото и записям воссоздали интерьер: барную стойку, шторы, светильники, картины, цветы и настенные часы. При поддержке журнала «Петрополь», в баре выставляют подлинные предметы того времени: обеденные тарелки, серебряные суповые ложки Christofle, карточки из оригинального меню ресторана (14 января 1900 года!), архивные фото.
Увидеть их, а также послушать истории о барной и светской жизни той эпохи можно будет во время барной медиации — специальной экскурсии по пространству, которую команда Tselovalnik проводит для желающих с понедельника по среду. Проект будет работать до 26 ноября.
Большая Конюшенная ул., 27
Винный ужин с Alluria Winery в ресторане Charlie
2 ноября в Charlie пройдет винный ужин с Alluria Winery – небольшой семейной винодельней, которая производит одно из лучших вин в Армении (история семьи Мачачян начались в селе Айлур недалеко от озера Ван и горы Арарат!). Во время путешествия, авторы проекта Charlie Ирина и Юрий Манчук в рамках слепой дегустации, открыли для себя это армянское вино, которое им напомнило французскую Бургундию. Эти напитки и традиционные закуски можно будет попробовать на следующей неделе, в четверг.
наб. канала Грибоедова, 54
Asia Horror Party в баре Wild
28 октября встречаемся на вечеринке Asia Horror Party: дикий бар и цветочная лавка Wild примет в гостях Takadaya во главе с бар-менеджером Иваном Веремеенко. Будут коктейля от Юты Инагаки: сладкий хайбол на виски, сухой и крепкий Sakura Martini с соленой сакурой вместо привычной оливки и Rosita — твист на Negroni c текилой на красном китайском чае вместо джина и характерным вкусом личи. Бонусом — талончик на экспресс-макияж в азиатском стиле.
Пионерская ул., 32
Бранч с Zanini Restaurants в «Гранд Отеле Европа»
29 октября под сводами витражного купола ресторана «Европа» пройдет дружественный бранч с Мирко Дзанини, аксакала итальянского сообщества Петербурга, владельца культовых Romeo’s, Arancino и Little Italy и нового Mircuccio Osteria. Будут все хиты: перец рамиро с тунцом и каперсами, равиоли качо э пепе с черным трюфелем, сибас по-лигурийски, сицилийский мини-канноло.
Михайловская улица, 1/7
Вечеринка в «Мираже на Большом»
27 октября кинотеатр превратится в комнату страха. В 19:00 начнется вечеринка с безалкогольным «Зельем», квестами и фестивалем ужасов, который продлится до 31 октября. В репертуаре: «Сияние»; «Звонок 1»; «Зомбиленд 1»; «Сайлент Хилл»; «Труп невесты»; «Молчание ягнят».
Большой проспект П.С., 35
Коллаборация ресторана «Сон» с фондом «Антон тут рядом»
Специально для благотворительного фонда «Антон тут рядом» шеф-кондитер Наира Соседова подготовила особенный десерт «Мона Лиза»: портрет на шоколадном багете, покрытом серебром. Под картиной скрывается чизкейк с бобами тонка, конфи из ягод малины и миндальное печенье. 10% с продажи пирожного пойдут на помощь подопечным фонда.
Кирпичный переулок, 8
Страшные торты Cake me tender
Корнер на Василеостровском рынке отмечает не только Хэллоуин, но и свой день рождения. Будет тележка с бейби-тортами и очаровательный дизайн сладостей. Помимо привычных тыкв, скелетов и пауков команда придумала тирамису в виде гроба и бенто-торт с очаровательно-ужасающим дизайном.
Большой проспект Васильевского острова, 16
Пицца-окно на Некрасова
В душеспасительном окошке «Мукá&Вода» теперь не готовят пасту. Остаемся зимовать с шестью видами римской пиццы на органической муке с сырами от малых сельских хозяйств. Есть твист на «Маргариту» с томатной основой, вяленными томатами и фермерской страчателлой, хит итальянской кухни с копчено-перченой панчеттой, сырами чеддер и пармезан и фирменным соусом карбонара или пицца с вителло тоннато.
Некрасова, 26
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