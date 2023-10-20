Всемирный день шампанского, гастролагерь и осенние бранчи: ресторанный дайджест

Готовый календарь обедов и ужинов, любопытных гастролей и идей для празднования Global Champagne Day.
20 октября: коктейльный ужин с Юта Инагаки, шеф-барменом бара Butler The Japanese Bar, в Sintoho
Азиатский ресторан Sintoho проведет коктейльный ужин, совместный с Юта Инагаки, шеф-барменом известного московского бара Butler The Japanese Bar и победителем международных коктейльных конкурсов в Великобритании и Гонконге. За гастрономическое сопровождение вечера отвечает шеф-повар ресторана Sintoho Бадма Адучеев. Старт в 17:00.
пр. Вознесенский, 1
21-22 октября: осенние бранчи в Muze Garden
Теперь каждые выходные с 11:00 до 17:00 в загородном Muze Garden проходят осенние бранчи — собранные собственноручно грибы, инжир, живой камин и музыка после прогулок по Финскому заливу. Будут подавать тартар из оленя на бородинском хлебе в паре с маринованными маслятами, которые шеф-повар Дмитрий Чайковский сам собрал в лесу. Еще приготовят наваристый бульон консоме с перепелкой, копченой на березовых дровах, грибную похлебку из добытых в Репино подберезовиков, подосиновиков и боровиков, голубцы, для которых мясо лося, костный мозг и морковь заворачивают в листья савойской капусты.
Приморское шоссе, 471
21 октября: закрытый гастролагерь Chef's Camp в загородном We Lodge
We Lodge собирает закрытый гастролагерь Chef's Camp c шефами Петербурга до 21 октября. Они будут экспериментировать с лесной кухней на открытом огне, «охотиться» за ингредиентами, выезжая на необитаемые острова Медного озера.
В первой смене примут участие Дмитрий Трушкин (Il Lago dei cigni), Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians), Егор Никонов (Minerals), Александр Пименов (Animals), Вадим Бормусов (Il Lago dei cigni), а модератором выступит шеф-повар ресторана HVOY Владимир Батов. Завершит большую программу лагеря ужин в беседке.
Медное озеро
21 октября: шефский гест в Faces на Крестовском
На кухне у команды Faces cafe будет работать гость из ресторана Tartarbar — шеф-повар Андрей Ковалев. В программе: сезонные и локальные ингредиентов, смещение фокуса с насыщенных соусов на вкус заглавного продукта, поэтому подавать будут ежей с миндалем, тартар из оленины с трюфелем, карпаччо из говядины с пряным баклажаном, гребешок с трюфелем и фуа-гра с ежевикой.
Морской пр., 29
21-22 октября: Champagne Day на «Винном складе»
Петербург вместо со всем миром отмечает День шампанского (любимый праздник редакции «Собака.ru»!). Ребята из «Винного склада» и «На Вина!» обещают спешл меню и устричный бар весь уикэнд, а в субботу в 18:00 устроят дегустацию шампани под люстрами.
Инструментальная ул., 3В
До 27 октября: Champagne Day в Charlie
Бренд-сомелье Ирина Манчук собрала лучшие образцы в едином специальном предложении. В него вошли небольшие рекольтанты, отдающие предпочтение ручному труду и с уважением относящиеся к земле. По бокалам льют Франка Паскаля с чистым ароматом, нотками меда, сухофруктов, цитрусовых и белых цветов и шампань двадцатилетней выдержки.
наб. канала Грибоедова, 54
22 октября: воскресный итальянский бранч Jerome в Cast
В ближневосточном ресторане Cast на «Ленфильме» проходят гостевые добрососедские события. В это воскресенье, например, команда примет в гостях итальянский Jerome во главе с сомелье Катериной Яценко и гуру гостеприимства Андреем Мусихиным. Будет семейный обед (13:00-17:00) с большими блюдами на компанию вроле поркетты или томленой голени ягненка, домашней пастой и красивыми винами.
Каменноостровский пр. 10А
26 октября: винное казино в цветочной лавке «Зеленогорск»
Три в одном — цветочная лавка, кафе-бар и керамический маркет — «Зеленогорск» в следующий четверг устроит винное казино. Нужно будет пробовать вина вслепую, угадывать сорта, года и регионы, а победитель получит бутылку вина и букет цветов.
Чайковского, 10
Хумус с тыквой и настенная роспись Покраса Лампаса в ресторане Must на Большом
Едем в ресторан на Петроградку за хумусом с тыквой и сладкими лисичками, тартаром из лосося с апельсином и, конечно, мясом. На горячее — ягненок с полентой и чимичурри или образцовые стейки. Бонусом — расписанные художником-каллиграфом (и нашим фуди!) Покрасом Лампасом стены на двух этажах.
Большой пр. П.С., 54
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