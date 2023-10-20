Всемирный день шампанского, гастролагерь и осенние бранчи: ресторанный дайджест

21 октября: закрытый гастролагерь Chef's Camp в загородном We Lodge

We Lodge собирает закрытый гастролагерь Chef's Camp c шефами Петербурга до 21 октября. Они будут экспериментировать с лесной кухней на открытом огне, «охотиться» за ингредиентами, выезжая на необитаемые острова Медного озера.

В первой смене примут участие Дмитрий Трушкин (Il Lago dei cigni), Артем Гребенщиков (Bourgeois Bohemians), Егор Никонов (Minerals), Александр Пименов (Animals), Вадим Бормусов (Il Lago dei cigni), а модератором выступит шеф-повар ресторана HVOY Владимир Батов. Завершит большую программу лагеря ужин в беседке.

Медное озеро