8 лучших ресторанов с доставкой

Grecco

Где еще можно заказать тирокафтери (закуску из печеного перца и феты) и томленые креветки скампи от шеф-повара, который жил с этническими греками? Макс Мингачев одинаково хорош как в классике, так и в интерпретациях: попробуйте его средиземноморскую окрошку — это когда мелкие кубики овощей и лангустинов, заправляют соусом на основе авокадо и айрана.

Рыбацкая ул., 2