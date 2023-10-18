8 лучших ресторанов с доставкой

Где заказывать краковскую колбасу, а где — тирокафтери и томленые скампи рассказываем вместе с «ULTIMA Яндекс еда» в рамках ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023. Последний шанс поддержать любимых номинантов голосом!
Beefzavod
Индустриальный мясной Beefzavod со своим цехом, камерой сухого вызревания и гастрономической лавкой всегда был в авангарде. Вот и доставку организовали так, что вместе с тартаром в тосканском стиле или традиционным бургером от ресторатора Макса Торганова, вам могут завернуть полкило вареной колбасы или легендарной краковской.
Аптекарский пр., 2
Duo Asia
Свое третье заведение Дмитрий Блинов открывал под талант корейского шефа Евгения Югай. Совместно они делают подчеркнуто неаутентичную Азию, так «чтобы было вкусно». Если димсамы, то ярко алого цвета, с телячьими хвостами, соусом из лукового демигласа и мисо пасты, а если сашими, то из лосося, с трюфельным маслом и свежим хреном.
ул. Рубинштейна, 20
Grecco
Где еще можно заказать тирокафтери (закуску из печеного перца и феты) и томленые креветки скампи от шеф-повара, который жил с этническими греками? Макс Мингачев одинаково хорош как в классике, так и в интерпретациях: попробуйте его средиземноморскую окрошку — это когда мелкие кубики овощей и лангустинов, заправляют соусом на основе авокадо и айрана.
Рыбацкая ул., 2
R14
Пицца Мануэля Сурачи в видовом ресторане маэстро Арама Мнацаканова входит в топ-50 лучших в Европе: на идеальном тесте, поцелованная живым огнем в дровяной печи. Остальное съестное — ни чуть не уступает! Отдельной награды заслуживают осьминог в насыщенном соусе наполи с куриным бульоном и белым вином и хрустящая котолетта алла миланезе.
ул. Академика Павлова, 5
Saviv
Триумфальный старт ресторанной группы апулийца Антонио Фреза в Петербурге начался именно с израильского бистро Saviv, где готовят образцовый хумус с хрустящим куриным бедром, пряную шакшуку с желтками в храйме и фалафель, украшенный томатным тартаром. Скрепные соленые лимоны, на которые у горожан сформирована коллективная зависимость, тоже доступны к заказу.
Большая Конюшенная ул., 9
Under the Sea
Прежде чем взяться за камерный ресторан в Центральном районе Петербурга, шеф-повар Владимир Пак разучивал японскую кухню в мировой сети Sumosan в Берлине и ОАЭ. Суши у него с японским хамачи, дальневосточным гребешком и лососем с Фарерских островов. Если хочется экспериментов, берите усузукури из лосося или мини-бургер на паровой булочке с крабом.
ул. Восстания, 23
«Банщики»
Современный русский ресторан при Дегтярных банях в самый трудный час обеспечит и руколепными пельменями — черными с лососем или ржаными с сулугуни, и замороженными полуфабрикатами своего производства и прогрессивными блюдами. Тушенка из говядины — с костным мозгом и луковым мармеладом, говяжьи щечки — с трюфельной перловкой.
ул. Дегтярная, 1А
«Сыроварня»
В проекте московского ресторатора Аркадия Новикова сыровары усердствуют нон-стоп так, что их труд можно оценить и в доставке: свежайщие буррата, качотта с пажитником и даже монт блю с голубой плесенью приедут, куда нужно по касанию пальца. А заказывая куриный шницель с сицилийским соусом или голубцы из телятины держите в уме внушительные размеры порций.
Ковенский пер., 5
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
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