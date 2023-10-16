5 лучших новых баров 2023 года

Саке-бар, винный шкаф в шахте лифта, коктейли, выдержанные в бурдюках и бетоне: знакомим с номинантами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в категории «Лучший новый бар». Поддержите голосом любимых участников!
Takadaya the Japanese bar
По барной линии «Исткабеля» впору выпускать отдельный гид — маст- визит! В звездах — японский бар шеф-повара Кадзухико Кидзимы — самурая культуры рамена в Петербурге, и бренд-бармена Юты Инагаки. Идем на мисо-сулугуни, сет саке, мороженое из его осадка — и на террасу сочинять хокку о потрясном виде на залив.
Кожевенная линия, 34
«Витя»
Ресторатор Эдуард Мурадян, наш Дягилев от гастроиндустрии, давно познал ЧПХ и на этот раз спродюсировал бар в парадной модернового Дома с ангелом. Винный шкаф в шахте лифта, песни и арт-ярмарки — на лестнице, под бутерброды чикетти пьют настойки на бруснике с хмелем и коктейли с петербургским сторителлингом.
ул. Восстания, 19
«Консерватор»
Коктейльный бар в отеле «Амбассадор» имеет интерьер, может, и консервативный, в стиле Америки 1930-х, но миксология у него напротив — самая продвинутая. Коктейли выдерживают в бурдюках и бетоне, ингредиенты цветочного негрони и сухого мартини объединяют ультразвуком на молекулярном уровне и настаивают в колд-руме.
пр. Римского-Корсакова, 5-7
«Современник»
Музыкальный бар-гостиная Александра Бугаевского и Дмитрия Кюлленена (Ossu, Lili New Wave Sushi, Tytto Bakery) идеально вписался в ритм тусовочной улицы Некрасова. Свой хаус-бэнд, навороченная акустика, средиземноморские закуски и эвергрин коктейли: базиликовый смэш закусывайте мезе из баклажана и джемом из паприки.
ул. Некрасова, 1/38
«Чижик»
Водочный бар — один из резидентов гастрохаба «Фонтанка-69», куда за рюмкой в антракте из БДТ идти минуту 26 секунд, и это не спеша! За алкопросвет в «Чижике» отвечают лекции Льва Лурье, за драматургию — настойки (на черемше и на черном чесноке просите на бис), на поклон выходим с беляшом и профитролью с оливье.
наб. реки Фонтанки, 67-69
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
Комментарии (0)