5 лучших новых баров 2023 года

«Чижик»

Водочный бар — один из резидентов гастрохаба «Фонтанка-69», куда за рюмкой в антракте из БДТ идти минуту 26 секунд, и это не спеша! За алкопросвет в «Чижике» отвечают лекции Льва Лурье, за драматургию — настойки (на черемше и на черном чесноке просите на бис), на поклон выходим с беляшом и профитролью с оливье.

наб. реки Фонтанки, 67-69