Пивные канеле, 50 новых завтраков и мишленовский повар из Бангкока: ресторанный дайджест

15-21 октября Nikita Efremov x Solids

15 октября в Solids пройдет турнир по пулу (вход закрытый и регистрация на турнир обязательна!), большая часть вырученных средств будет отправлена в фонд Brand & Dogs. Турнир станет началом благотворительной недели, которую бар проводит совместно с брендом Nikita Efremov. До 21 октября в Solids будет действовать специальное коктейльное меню с отсылками к легендарным моделям кроссовок. Среди тех, кто купит коктейль, будут разыграны приятные призы, например, Travis Scott Cactus Jack "Wish you were here". Завершится модный коллаб большой вечеринкой 21 октября.

Гатчинская ул., 16