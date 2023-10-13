Пивные канеле, 50 новых завтраков и мишленовский повар из Бангкока: ресторанный дайджест

После оживленного лета рестораны не сбавляют обороты: проводят гастрособытия и активно обновляют меню.
Канеле Passion is my confession
14 и 15 октября: пивные канеле AF Brew x Zhirnova
Уверены, такое вы еще не пробовали. Кондитер и мать “тех самых канеле” из Москвы Саша Жирнова объединила силы с нашей командой пивоваров из AF Brew чтобы вместе сделать 4 вариации пивных канеле:
Candy man: имперский стаут, кофейный крем и сливки.
Sangre Fresca: мичелада, клубника, перец меркен, чоризо и оливка.
Double vista: гель из бородинского хлеба, шоколадный ганаш и DIPA в английском стиле.
Passion is my confession: пивная карамель с маракуйей и лактоферментированное манго.
Попробовать можно только 14 и 15 октября в ресторане All Grain и в корнере в гастромаркете Balagan.
Коктейль UNIONE
14 октября: коктейли FRESA’s group наливают в Mio Bistrot
По-соседски Mio Bistrot принимает барную команду ресторанов Антонио Фреза – она будет смешивать в этот вечер хайлайты своих карт: BELLA FIGURA: джин сауэр с маракуйей и неожиданной ромашковой пеной. UNIONE: союз итальянских аперитивов, который подчеркивает сочетанием граната и персика. NOCCIOLINE: Игристое объединяется с фундуком и кислинкой лимона.
ул. Казанская, 3а
14 октября ужин «Записки охотников. Лес и степь» в ресторане при Даче Винтера
В разгар неожиданно теплой осени можно отправиться на загородный ужин на природе. В ресторане "Густав Винтер" при отеле "Дача Винтера" пройдет ужин в четыре руки: бренд-шеф ресторана «Густав Винтер» Александра Аристова и бренд-шеф ресторана Karin Евгения Сыропятова, шефов ресторанов-победителей Russian Hospitality Awards. В меню они объединили аутентичные вкусы своих родных мест: карельского леса и оренбургской степи. Всего 8 блюд, например: пате из сердца медведя с хвойным крекером и моченой брусникой, форель с ризотто из кедрового ореха и пряной свеклой, дикий кабан с пшеницей и копченым йогуртом. Начало в 19:00.
15 октября: чайный бранч в SixtyFour
Первый бранч из цикла, посвященного традициям императорского чаепития. 12 бранчей и 12 лекций, которые приурочены к новой коллекции чая в меню: 11 купажей чайного Дома Thérapie, вдохновленные Петербургом и культурой Императорской России. На бранче расскажут об истории чая при дворе русских императоров, а шеф ресторана Олеся Дробот приготовит специальные угощения по рецептам той эпохи. Идеальный план, чтобы окунуться в прошлое города, а затем продолжить прогулкой по его парадным улицам.
Начало в 12:00
Наб. Мойки, 64
Бильярдная Solids
15-21 октября Nikita Efremov x Solids
15 октября в Solids пройдет турнир по пулу (вход закрытый и регистрация на турнир обязательна!), большая часть вырученных средств будет отправлена в фонд Brand & Dogs. Турнир станет началом благотворительной недели, которую бар проводит совместно с брендом Nikita Efremov. До 21 октября в Solids будет действовать специальное коктейльное меню с отсылками к легендарным моделям кроссовок. Среди тех, кто купит коктейль, будут разыграны приятные призы, например, Travis Scott Cactus Jack "Wish you were here". Завершится модный коллаб большой вечеринкой 21 октября.
Гатчинская ул., 16
17 октября паназиатский ужин в Мансарде
Готовит обладатель звезды Мишлен, шеф-повар и патрон ресторана Chim by Siam Wisdow в Бангкоке — Нельсон Чантраван. У себя на родине он известен не только как крутой профи, но и как известный телешеф, судья и участник кулинарных шоу. Надо ли напоминать, что Бангкок – столица азиатской гастрономии. Отличный вариант, чтобы скрасить серую питерскую осень.
В меню:
Лангустин, камчатский краб и авокадо в слоенном тесте
Салат с лангустинами, камчатским крабом и авокадо
Тайский суп с локальной белой рыбой
Томленая говяжья щечка с карри и рисом
Начало в 19:30
ул. Почтамтская, 3
19 октября Ростовчане Leo в гостях у Futurist
Ужин под красивым названием "Натуралисты" представит творческий союз петербургского шефа и владельца Futurist Алексея Алексеева и главную звезду из Ростова-на-Дону Максима Любимова, шеф-повара Leo Wine&Kitchen. В меню 7 блюд, а главная задача шефов подчеркнуть красоту и полноту вкуса продуктов. Например, они предлагают попробовать тартар из ягненка с морковью и пряностями, судак с зелеными томатами и старым картофелем, говяжье ребро с корнеплодами и грибной глазурью и хурму с иван-чаем. Ужин пройдет в 2 сеанса - в 19 и в 21.
ул. Барочная, 6
18 октября французские шефы в Mon Chouchou
Отметить день рождения бистро на Караванной приезжают шефы из Франции: Николя Гоген из Le Petit Carreaux , Патрик Каналь из Les Artizans вместе с Дмитрием Решетниковым, с шефом и владельцем Mon Chouchou, приготовят праздничный ужин. Обещают красивое сезонное меню, в которое в том числе включили Баялди из осенних овощей и трав с кунжутным соусом, утиную ножку конфи с фуа-гра и картофелем сарладез и ромовую бабу с мадагаскарской ванилью и барбадосским ромом. Уверены, что получится по-французски изящно и элегантно. Начало в 19:00.
Караванная ул., 3/35
Виталий Истомин
19 октября Виталий Истомин будет готовить в ресторане Veter
Искрометный и обаятельный Виталий, известный не только, как прекрасный шеф и совладелец Ava, Loona, Patriki, Narnia в Москве, но и как автор книг, ведущий и самый популярный шеф соцсетей вернется в родной Петербург с гостевым ужином. Стоит зайти, если хотите оказаться в атмосфере модных Патриков. Начало в 19:00
Мытнинская наб., 6
Новые блюда в меню завтраков в Jerome
И без того выверенные завтраки в ресторане Андрея Мусихина и Екатерины Яценко, получили обновление. Стоит зайти попробовать пашот с томатным соусом и фетой, скрембл со страчателлой и красной икрой, бриошь со страчателлой и домашним вареньем (помните хит детства: бутерброд с маслом и джемом?) или бриошь с нутеллой и морской солью. Каждый день с 9 до 14.
ул. Большая Морская, 25
До 25 октября "Петербургский завтрак" в 50 ресторанах Петербурга
Если тема завтраков кажется недостаточно раскрытой, есть решение, как разнообразить утро на ближайшие 10 дней! В городе проходит фестиваль "Петербургский завтрак", который организовал Комитет по развитию туризма Петербурга при участии Комитета по внешним связям Петербурга. Рестораны-участники приготовили специальные блюда, которые в их представлении отражают дух города. А это значит, что пробовать будем много нового и необычного. Попробуйте, например, пышку с мортаделлой и муссом из пармезана в Joli Grand Bistrot, Драгомировскую кашу с белыми грибами и черным трюфелем (она названа в честь генерала Драгомирова, а большим поклонником ее был Николай II) в MON CHOUCHOU, картофельный драник с телячьим мозгом, яйцом пашот и соусом из белых грибов в Charlie или Завтрак Николая II в Claret Cafe. Александр Богданов, бренд-шеф Claret Cafe, кстати получил гран-при конкурса "Петербургский завтрак". Больше инфо на сайте spbzavtrak.ru