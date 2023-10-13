Пивные канеле, 50 новых завтраков и мишленовский повар из Бангкока: ресторанный дайджест

14 и 15 октября: пивные канеле AF Brew x Zhirnova

Уверены, такое вы еще не пробовали. Кондитер и мать “тех самых канеле” из Москвы Саша Жирнова объединила силы с нашей командой пивоваров из AF Brew чтобы вместе сделать 4 вариации пивных канеле:

Candy man: имперский стаут, кофейный крем и сливки.

Sangre Fresca: мичелада, клубника, перец меркен, чоризо и оливка.

Double vista: гель из бородинского хлеба, шоколадный ганаш и DIPA в английском стиле.

Passion is my confession: пивная карамель с маракуйей и лактоферментированное манго.

Попробовать можно только 14 и 15 октября в ресторане All Grain и в корнере в гастромаркете Balagan.