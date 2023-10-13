Бар «Витя» в стиле Барби и «Консерватор» в стиле супрематизма: соцсеть LOOKY показала, как выглядят номинанты премии «Что где есть» в нейронке

креативный директор LOOKY

«Когда мы начали делать нейрофильтры в LOOKY, то думали, что их будут использовать главным образом для портретных фото. Сначала нас удивило, что пользователи приносят в нейронку все: от домашних животных до... хачапури. Но мы не растерялись и стали запускать фильтры, которые профессионально обрабатывают и предметы, и пейзажи, и архитектуру. Топовая подборка от «Собаки.ru» — отличный тому пример».