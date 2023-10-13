Бар «Витя» в стиле Барби и «Консерватор» в стиле супрематизма: соцсеть LOOKY показала, как выглядят номинанты премии «Что где есть» в нейронке

Специально к 17-летию ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» LOOKY показала, как выглядят петербургские бары — участники номинации «Лучший новый бар» — по версии нейросети. В 2023 году среди номинантов Takadaya, «Витя», «Консерватор», «Современник» и «Чижик».
Бесплатный встроенный ИИ социальной сети LOOKY сгенерировал 300 иллюстраций в разных стилях — от мечтательного «Барби» до высокохудожественного «Рембрандт». Всего команда LOOKY задействовала 35 нейрофильтров собственной встроенной нейросети — в том числе «фэнтези», «аниме», «киберпанк», «комикс» и «стимпанк», — а также фильтры, вдохновленные легендарными художниками: Моне, Шагалом, Билибиным, ван Гогом, да Винчи и Хокусаем.
Артём Коновалов
креативный директор LOOKY
«Когда мы начали делать нейрофильтры в LOOKY, то думали, что их будут использовать главным образом для портретных фото. Сначала нас удивило, что пользователи приносят в нейронку все: от домашних животных до... хачапури. Но мы не растерялись и стали запускать фильтры, которые профессионально обрабатывают и предметы, и пейзажи, и архитектуру. Топовая подборка от «Собаки.ru» — отличный тому пример».
On my melancholy bar: нейрофильтр Gorillaz
Барчик в лесу и сказка: нейрофильтр «Билибин»
Undress me everywhere после бутылки «Шардоне»: нейрофильтр «Барби»
С таким дизайном барам неизбежно пришлось бы включить в меню побольше молочных коктейлей.
Малевич бы одобрил: нейрофильтр «Супрематизм»
Дьвольский бархоппинг: нейрофильтр «Diablo»
Комментарии (0)