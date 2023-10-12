Себежский угорь, чудской судак, снетки и дичь: краткий гастрогид по Пскову

Куда поехать на выходные? «Собака.ru» предлагает Псков — мы собрали краткий гастрономический гид туриста в городе и области. Рассказываем, где пробовать себежского угря и чудского судака, а где — пирожки и рассольные настойки.
Двор Подзноева: палаты купца ХVII века, номера и любопытная гастрономия в историческом центре Пскова
В отреставрированных зданиях купеческих палат ХVII в целом можно провести безвылазно весь уикэнд. Тут и гостиница с оздоровительным центром и спа, несколько ресторанов, музей с экспонатами археологических раскопок, магазин-винотека, и выглядит все очень симпатично, и памятники архитектуры древнего города рядом.
Общепит всего комплекса складывается в палаты: пивные, пироговые, кофейные, винные и трапезные. Последние хорошо бы смотрелись в кадре «Иван Васильевич меняет профессию», передавая дух русского застолья. В ресторане кормят роскошно! Пирожки с дичью, «Мимоза» с себежским угрем, домашним майонезом и редькой, вымоченной в цитрусовом маринаде, кнели из псковской щуки в обязятельной программе, а в параллельной — чудской судак в маринаде из цитрусовых и щавеля, традиционный форшмак с картофельной оладьей и строганина из оленины.
Соборная трапезная «Архондарик» на территории Псковского Кремля (за зданием Троицкого собора)
Главнейшая локация путешествия по Пскову — Свято-Троицкий кафедральный собор в Кремле. После осмотра величественного убранства храма загляните в здешнюю трапезную «Архондарик» (так называется приемная комната для гостей в православном монастыре). Сами лепят пельмени, вареники и хинкали, а вся выпечка приходит из пекарни подворья Псково-Печерского монастыря. Пока будете жевать пирожки с капустой и с луком и яйцом, оцените фотографии старцев и архимандритов, книги церковного содержания и резные часы, созданные руками столяров Троицкого собора.
Изборск: древнейшая деревня, блины, медовуха и сушеные снетки
Изборск — это обязательная часть маршрута по Псковской области. Одна из древнейших деревень находится в Печорском районе в 30 км от административного центра и едут сюда в основном смотреть на мощную каменную Изборскую крепость (1330 год!).
При музейном комплексе есть изба «Блинная» с русской печью, верандами, беседками и старинными часами с кукушкой. Заглавное блюдо готовят по некому секретному рецепту и сдабривают сливочным маслом, изборским медом или красной икрой. Когда будете уезжать, не забудьте подойти к бабулям у входа в ансамбль и прикупить с собой в путь медовухи, сидра и сушеных снеток — мелкая озерная рыбка вроде нашей корюшки.
Выбор псковича на завтрак: Артем Перук рекомендует «Кофе с Кикоиным»
Артем Перук
Сооснователь El Copitas Bar, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe
«Кто не в курсе, Исаак Константинович Кикин — советский физик и экспериментатор. Ну и ребята тут немножечко экспериментируют с напитками в уже знакомой specialty культуре. Однозначно, мое самое любимое кофейное заведение в Пскове. Еще в свой гид включу «Мою историю». Именно здесь мы проводили гест, это классное место с красивым видом на Покровскую башню и даже, говорят, настоящей неаполитанской пиццей. Еще Mojo. Выдумывать ничего не буду, ребята сами про себя уже все сказали — тартары, ньокки и коктейли со всего мира.
Театрализованное Средневековье и отличные настойки в ресторане Helga
Еще одно туристическое место, которому можно поставить уверенную высокую оценку, это ресторан Helga (по имени княгини Ольги) на другой стороне Великой реки от Псковского Крома — прямо напротив. По легенде, в ХVI веке тут находилась немецкая слобода. Сейчас же это большое подвальное помещение, разбитое на несколько залов, и с умом стилизованное под средневековый замок. Вокруг полумрак, горят свечи, освещая настенные рисунки и узоры тяжеленных деревянных стульев. Подобный «атмосферный» жанр еще популярен в соседних Риге и Таллине, и у нас получился ничуть не хуже.
Кухню описывают как традиционн русскую, но с огрехами в виде брускетты и креветок с соусом васаби. Меню — добротное, блюда — хорошо исполнены и точно стоят своих денег. Рекомендуем обратить внимание на местные настойки, которые продают и поштучно (острая малина, лавруха, гречневая), и в виде сетов с подобранными закусками. К рассольной, хлебной и хреновухе подают соленья и сало, а к восковухе или на клюкве с грецким орехом — канапе от шефа.
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