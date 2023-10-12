Себежский угорь, чудской судак, снетки и дичь: краткий гастрогид по Пскову

В отреставрированных зданиях купеческих палат ХVII в целом можно провести безвылазно весь уикэнд. Тут и гостиница с оздоровительным центром и спа, несколько ресторанов, музей с экспонатами археологических раскопок, магазин-винотека, и выглядит все очень симпатично, и памятники архитектуры древнего города рядом.

Общепит всего комплекса складывается в палаты: пивные, пироговые, кофейные, винные и трапезные. Последние хорошо бы смотрелись в кадре «Иван Васильевич меняет профессию», передавая дух русского застолья. В ресторане кормят роскошно! Пирожки с дичью, «Мимоза» с себежским угрем, домашним майонезом и редькой, вымоченной в цитрусовом маринаде, кнели из псковской щуки в обязятельной программе, а в параллельной — чудской судак в маринаде из цитрусовых и щавеля, традиционный форшмак с картофельной оладьей и строганина из оленины.