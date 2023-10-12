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Себежский угорь, чудской судак, снетки и дичь: краткий гастрогид по Пскову

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Куда поехать на выходные? «Собака.ru» предлагает Псков — мы собрали краткий гастрономический гид туриста в городе и области. Рассказываем, где пробовать себежского угря и чудского судака, а где — пирожки и рассольные настойки. 

 Двор Подзноева: палаты купца ХVII века, номера и любопытная гастрономия в историческом центре Пскова

В отреставрированных зданиях купеческих палат ХVII в целом можно провести безвылазно весь уикэнд. Тут и гостиница с оздоровительным центром и спа, несколько ресторанов, музей с экспонатами археологических раскопок, магазин-винотека, и выглядит все очень симпатично, и памятники архитектуры древнего города рядом. 

Общепит всего комплекса складывается в палаты: пивные, пироговые, кофейные, винные и трапезные. Последние хорошо бы смотрелись в кадре «Иван Васильевич меняет профессию», передавая дух русского застолья. В ресторане кормят роскошно! Пирожки с дичью, «Мимоза» с себежским угрем, домашним майонезом и редькой, вымоченной в цитрусовом маринаде, кнели из псковской щуки в обязятельной программе, а в параллельной — чудской судак в маринаде из цитрусовых и щавеля, традиционный форшмак с картофельной оладьей и строганина из оленины.

Соборная трапезная «Архондарик» на территории Псковского Кремля (за зданием Троицкого собора)

Главнейшая локация путешествия по Пскову — Свято-Троицкий кафедральный собор в Кремле. После осмотра величественного убранства храма загляните в здешнюю трапезную «Архондарик» (так называется приемная комната для гостей в православном монастыре). Сами лепят пельмени, вареники и хинкали, а вся выпечка приходит из пекарни подворья Псково-Печерского монастыря. Пока будете жевать пирожки с капустой и с луком и яйцом, оцените фотографии старцев и архимандритов, книги церковного содержания и резные часы, созданные руками столяров Троицкого собора. 

Изборск: древнейшая деревня,  блины, медовуха и сушеные снетки

Социальные сети музей-заповедника «Изборск»
Социальные сети музей-заповедника «Изборск»

Изборск — это обязательная часть маршрута по Псковской области. Одна из древнейших деревень находится в Печорском районе в 30 км от административного центра и едут сюда в основном смотреть на мощную каменную Изборскую крепость (1330 год!).

При музейном комплексе есть изба «Блинная» с русской печью, верандами, беседками и старинными часами с кукушкой. Заглавное блюдо готовят по некому секретному рецепту и сдабривают сливочным маслом, изборским медом или красной икрой. Когда будете уезжать, не забудьте подойти к бабулям у входа в ансамбль и прикупить с собой в путь медовухи, сидра и сушеных снеток — мелкая озерная рыбка вроде нашей корюшки. 

 

Выбор псковича на завтрак: Артем Перук рекомендует «Кофе с Кикоиным»

Социальные сети «Кофе с Кикоиным»
Социальные сети «Кофе с Кикоиным»

Артем Перук

Сооснователь El Copitas Bar, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe

«Кто не в курсе, Исаак Константинович Кикин — советский физик и экспериментатор. Ну и ребята тут немножечко экспериментируют с напитками в уже знакомой specialty культуре. Однозначно, мое самое любимое кофейное заведение в Пскове. Еще в свой гид включу «Мою историю». Именно здесь мы проводили гест, это классное место с красивым видом на Покровскую башню и даже, говорят, настоящей неаполитанской пиццей. Еще Mojo. Выдумывать ничего не буду, ребята сами про себя уже все сказали — тартары, ньокки и коктейли со всего мира.

Театрализованное Средневековье и отличные настойки в ресторане Helga

Социальные сети ресторана Helga
Социальные сети ресторана Helga
Социальные сети ресторана Helga

Еще одно туристическое место, которому можно поставить уверенную высокую оценку, это ресторан Helga (по имени княгини Ольги) на другой стороне Великой реки от Псковского Крома — прямо напротив. По легенде, в ХVI веке тут находилась немецкая слобода. Сейчас же это большое подвальное помещение, разбитое на несколько залов, и с умом стилизованное под средневековый замок. Вокруг полумрак, горят свечи,  освещая настенные рисунки и узоры тяжеленных деревянных стульев. Подобный «атмосферный» жанр еще популярен в соседних Риге и Таллине, и у нас получился ничуть не хуже. 

Кухню описывают как традиционн русскую, но с огрехами в виде брускетты и креветок с соусом васаби. Меню — добротное, блюда — хорошо исполнены и точно стоят своих денег. Рекомендуем обратить внимание на местные настойки, которые продают и поштучно (острая малина, лавруха, гречневая), и в виде сетов с подобранными закусками. К рассольной, хлебной и хреновухе подают соленья и сало, а к восковухе или на клюкве с грецким орехом — канапе от шефа. 

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