Фестиваль «Петербургский завтрак» и веганская «Анна Павлова»: ресторанный дайджест

Добрососедские бранчи и коктейльные вечеринки, на которых можно сделать себе тату: рассказываем куда идти на этих выходных и следующей неделе.
Девятилетие ресторана Wong Kar Wine
7 октября, в субботу, маленький, но бойкий тайский ресторанчик Wong Kar Wine празднует свое девятилетие, долгожитель по современным меркам! Главной героиней вечера выбрана креветка, с которой шеф-повар Андрей Скорняков разработал лаконичное праздничное меню: сет из трех видов хрустящих креветок, севиче с малиной и огурцом, суши-кейк и поке с манго и авокадо. А еще команда решила окончательно зацепить наши сердца, поэтому до конца недели дарит специальные карабины всем желающим.
наб. реки Фонтанки, 14
Воскресный бранч «Винного склада» и «Футуры»
«Футура» едет на «Склад» с добрососедским бранчем и хрустом свежей булки. Везут тартар с лисичками, гриль-чиз с пастрами, круассаны с форелью, кардамоновую слойка и легендарную ромовую бабу. Старт в это воскресенье в 15:00.
Инструментальная, 3В
Tattoo Party в четыре руки в Wild
В баре посреди цветочной лавки на Петроградке 6 октября пройдет Tattoo Party, во время которой два мастера будут бить тату по десяти авторским эскизам. Для того, чтобы получить талончик, всего лишь нужно заказать один из коктейлей, а затем дождаться своего номера. За музыку отвечает диджей Mondi в жанрах minimal и deep techno.
Пионерская ул., 32
Новый шеф ресторана «Сад»
В «Саду» появились блюда нового шефа Анны Рязанской, вернувшейся в Россию после 10 лет работы в Испании (в том числе у самой титулованной женщины шеф-повара Карме Рускайеда!). Раньше ее меню было доступно только на крыше — в шампань-баре ресторана.
Что брать: голубцы из креветок в свекольной ботве с соусами биск и зеленым сациви; страчателлу с инжиром, трюфелем, бри и выдержанным итальянским пармезаном; каре карачаевского ягненка (пасутся в горах на высоте 3000м); крудо из креветки с фенхелем, заправленным маслом-выжимкой из инжирных листьев и яблока; веганскую «Анну Павлову» из нутового безе с муссом из тофу и малиной .
Большая Зеленина, 23А
«Смерть.Есенин» в Кабаре «Шум»
Премьера моноспектакля «Смерть.Есенин» по трагическим стихам поэта пройдет 12 октября в Кабаре «Шум». Это его третья Павла Михайлова постановка для пространства в «квартале писателей». Актер и режиссер проведет зрителей через вереницу строк поэта, представляя слепок его жизни, пребывающей всегда на грани: «Я выбираю жизнь в предчувствии смерти, и не просто жизнь, а ее кульминацию». И так каждый день.
Маяковского, 52
Сказка о бурбоне в «Консерваторе»
В баре «Консерватор» при отеле «Амбассадор» вам расскажут сказку о бурбоне (до 9 октября), а следом за ней предложат 4 коктейля – «Бон», «Бур», «Дядюшка Тукки» и «Элайджа». После дегустации книгу можно забрать с собой и уже дома закрепить материал: рецептура каждого напитка тоже закреплена на страницах.
пр. Римского-Корсакова, 5-7
Крем-брюле из тыквы в «Сыроварне»
Занятнее всех сезонную тыкву «отработали» в ресторане «Сыроварня» Аркадия Новикова. Помимо огурцов в тыкве по семейному рецепту шеф-повара, из оранжевого плода здесь создали крем-брюле с добавлением корицы и хрустящей сахарной корочкой.
Ковенский, 5
Ужин от Глена Баллиса в Joli Grand Bistrot
12 октября собираемся на большой ужин с концепт-шефом Joli (и одним из самых талантливых рестораторов столицы!) Гленом Баллисом. Будет а-ля карт меню, вполне осеннее: салат с инжиром и рикоттой из козьего молока; жюльен с тремя видами сезонных грибов: белыми, подосиновиками и опятами; террин из утки и гуся с фуа-гра и финиками; черноморская Камбала с белой спаржей, чёрной икрой и соусом бер блан.
Ул. Восстания, 45Б
Гастрольные завтраки от Андрея Грязева в Charlie
Черноморские специалитеты в Петербурге! Шеф-повар ресторана «Баран-Рапан» Андрей Грязев (становился лучшим в Сочи по версии журнала «Собака» в 2021 году) привез в Charlie 2 варианта сытных завтраков: рагу из фасоли с беконом, сельдереем, яйцом и аджикой и ёку — популярный в Армении и Абхазии фастфуд на основе лаваша с сыром, зеленью, яйцом c начинкой в виде картофельного пюре и сулугуни, а также с гарниром из трех видов грибов (белых, вешенок и лисичек).
наб. канала Грибоедова, 54
Фестиваль «Петербургский завтрак»
Комитет по развитию туризма при участии Комитета по внешним связям с 11 по 25 октября проведут городской ресторанный фестиваль «Петербургский завтрак». Не менее 50 заведений города представят спецменю с утренними блюдами. Например, в загородном «В чаще» будет завтрак в стиле Анны Ахматовой – пшёная каша с тыквой, пышки с еловым вареньем и любимое блюдо Александра Сергеевича Пушкина – розовые блины с крыжовником.
Комментарии (0)