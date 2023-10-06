Фестиваль «Петербургский завтрак» и веганская «Анна Павлова»: ресторанный дайджест

Новый шеф ресторана «Сад»

В «Саду» появились блюда нового шефа Анны Рязанской, вернувшейся в Россию после 10 лет работы в Испании (в том числе у самой титулованной женщины шеф-повара Карме Рускайеда!). Раньше ее меню было доступно только на крыше — в шампань-баре ресторана.

Что брать: голубцы из креветок в свекольной ботве с соусами биск и зеленым сациви; страчателлу с инжиром, трюфелем, бри и выдержанным итальянским пармезаном; каре карачаевского ягненка (пасутся в горах на высоте 3000м); крудо из креветки с фенхелем, заправленным маслом-выжимкой из инжирных листьев и яблока; веганскую «Анну Павлову» из нутового безе с муссом из тофу и малиной .

Большая Зеленина, 23А