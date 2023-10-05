Ром-кола, мохито и дайкири: лучшие коктейли в стиле нулевых в барах и ресторанах

Шоты «Феррари» в Tagliatella Caffé

Шоты из ссылки в напитки под караоке или мальчишник, наконец-то, вернулись в моду — благая весть! На аперитив в итальянском баре от Follow The Rabbits (El Copitas Bar, Paloma Cantina) мы теперь всегда закатываемся на «Феррари». Название шота сложилось из двух ингредиентов — ферне и кампари, и пьется напиток так же молниеносно, как гоняет авто.

Литейный пр., 61