Ром-кола, мохито и дайкири: лучшие коктейли в стиле нулевых в барах и ресторанах

Стиль Y2K в этом году добрался и до гастрономии, а точнее до миксологии. Представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 в категории «Лучший коктейль в стиле нулевых». Голосуйте за любимые заведения на сайте проекта.
Kalimocho Libre в Faro
Cuba Libre, он же ром-кола — один из главных клубных напитков нулевых. Мастера миксологии из команды Faro соединили его с калимочо, баскским коктейлем из колы и красного вина, и получили Kalimocho Libre — свежий, пряный и питкий. И, что удивительно, без колы — ее вкус имитируют ваниль и луми, приправа из черного лайма.
ул. Маяковского, 18
«Лонг Айленд» в Futurist
Казалось бы, что общего у нового эстетского ресторана шеф-повара Алексея Алексеева и коктейля, отвечающего за блэкаут в ваших воспоминаниях о 2000-х? А вот! Тренд на Y2K, так фэшиониста называют нулевые, занес «Лонг Айленд» в карту хотспота на Большой Зелениной: пропорции безупречные, алкоголь элитный, подача с крафтовым льдом.
Барочная ул., 6
«Черный русский хайбол» в Paloma Cantina
В мексиканской кантине от Follow The Rabbits (El Copitas Bar, Tagliatella Caffé) «Черный русский» стал умеренно-алкогольным лонгдринком — в трактовке старой школы он короток и крепок. Подают коктейль с банановым чипсом, плюс умопомрачительный факт: и водка, и кофейный ликер своего производства и уже снискали международную славу.
Садовая ул., 8/7
Mojito в Solids
Самая стильная бильярдная страны (а встречаться за пулом сейчас страшно модно как в Петербурге, так и в Москве) и барную карту имеет тенденциозную. Надевайте кроп-топы или другую одежду миллениума и гоняйте шары с бокалом мохито. Ром, содовая, лайм, мята — просто (и) идеально. Почему мы вообще забыли о мохито? Летом самое то!
Гатчинская, 16
Шоты «Феррари» в Tagliatella Caffé
Шоты из ссылки в напитки под караоке или мальчишник, наконец-то, вернулись в моду — благая весть! На аперитив в итальянском баре от Follow The Rabbits (El Copitas Bar, Paloma Cantina) мы теперь всегда закатываемся на «Феррари». Название шота сложилось из двух ингредиентов — ферне и кампари, и пьется напиток так же молниеносно, как гоняет авто.
Литейный пр., 61
Black Lime Daiquiri в Xander
Твист на классический дайкири со светлым ромом шеф-бармен Александра Водницкая в баре отеля Four Seasons Lion Palace St. Petersburg делает на пять звезд: сладость с правильной горчинкой дает нерафинированный тростниковый сахар мусковадо, дымные ноты — черный лайм, важная персидская специя: этот цитрусовый ферментируют и он становится темного цвета.
Вознесенский пр., 1
Dolphin Martini в Oy!
Коктейлям мартини в устричном баре Perfect Bars Team («Полторы комнаты», Ultramen и др.) посвящен целый раздел. Пик популярности их пришел с перезапуском бондианы с Дэниелом Крейгом в 2006 году. Хотите с бокалом выглядеть эффектней, чем агент 007, берите в Oy! циановый Dolphin Martini: джин, грушевая водка, вермут, лайм, блю кюрасао.
ул. Ломоносова, 3
«Тундраполитан» в «Пирсе 28»
Нулевые — время «Секса в большом городе», откуда Кэрри и Миранда сотоварищи разнесли моду на коктейль космополитен едва ли не по всему миру. В тики-баре на Некрасова сочинили на него ироничную реплику: в состав входит домашний брусничный ликер и сироп из ферментированной коры липы, дающий танины и смолистый аромат.
ул. Некрасова, 28
Tiki Wedding в «Цветочках»
Марьяж у коктейля Tiki Wedding — между тропическим тики-стилем и «Голубой лагуной». Цвет морской волны этому миксу в первом баре Perfect Bars Team («Полторы комнаты», Oy! и др.) обеспечивает не блю кюрасао, а домашняя содовая на кинзе: на этой «свадьбе» она вступает в союз с ананасовым кордиалом, дынным ликером и фрешем из грейпфрута.
ул. Некрасова, 17
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
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