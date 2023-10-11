С рапанами, английский с почками или глясом из креветки: лучшие файндайнинг-пироги в Петербурге

5 ресторанов города, превративших свои пироги в блюда haute cuisine. Знакомим с номинантами нашей премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 и призываем голосовать!
Кидни пай в Blackchops
Бестселлер в мясном ресторане Dreamteam — классический английский пирог с почками. Блюдо поистине шекспировского величия: изобильная начинка из грудинки и субпродуктов, замешанная на костном мозге и стауте (разумеется, от Dreamteam Brew) с овощами и травами, монумент из мозговой кости по центру и порция минимум на двоих.
набережная реки Фонтанки, 5/2
С рапанами и грибами во Frantsuza Bistrot
Во французском ресторане Duoband шеф Иван Фролухин этот пирог готовит со дня открытия: в месяц подают до 800 порций — мегахит! Эталонное хрустящее слоеное тесто, сливочный соус с печеным чесноком, богатая начинка из рапанов и белых грибов: классический пирог питивье с черноморским сифудом — чем не прорывная идея?
наб. Адмирала Лазарева, 22
C треской и глясом из креветки во Flor
В ресторане с португальской кухней пирог питивье — звезда соцсетей: румяный, с ювелирной «волной» из теста по пышной шапочке. Начинки меняются по вдохновению бренд-шефа Романа Скорикова: особенно хорош пирог с треской, форелью и шпинатом, политый насыщенным соусом — фирменным глясом из креветок.
ул. Рубинштейна, 14
С цветной капустой в Harvest
На кухне эстетского ресторана Duoband влюблены в овощи, и это чувство взаимно. Тому подтверждение — выдающийся пирог из цветной капусты авторства шеф-повара Ивана Фролухина: тесто он делает слоеное, в овощную начинку добавляет жареный лук и подает со сливочным соусом и сморчками — получается рекордная концентрация умами.
пр. Добролюбова, 11
С рапанами и лангустинами в Terrassa
В меню одного из флагманов Ginza Project есть все от борща до сашими, и моду на гастрономичные пироги тоже не обошли стороной. Морепродукты — отдельная гордость в Terrassa, и именно с ними его и готовят: в начинку томят для экстрамягкости рапаны и лангустины в кокосовом молоке и подают со сливочным соусом, пармезаном и трюфелем.
Казанская ул., 3А
«Собака.ru»
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