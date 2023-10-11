С рапанами, английский с почками или глясом из креветки: лучшие файндайнинг-пироги в Петербурге

С рапанами и лангустинами в Terrassa

В меню одного из флагманов Ginza Project есть все от борща до сашими, и моду на гастрономичные пироги тоже не обошли стороной. Морепродукты — отдельная гордость в Terrassa, и именно с ними его и готовят: в начинку томят для экстрамягкости рапаны и лангустины в кокосовом молоке и подают со сливочным соусом, пармезаном и трюфелем.

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