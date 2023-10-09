С картошкой-фри и 36-месячным пармезаном: 10 лучших тартаров в ресторанах Петербурга

С пармезаном 36-месячной выдержки или из животных молочной породы: рассказываем, где искать лучшие тартары в рамках нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023, и призываем поддерживать голосом любимые проекты.
«Собака.ru» благодарит компанию «» за поддержку номинации «Лучший мясной тартар».
Тосканский тартар в Beefzavod
В Beefzavod используют не бычков ангусов, а животных молочной породы: этот стиль называют «вака вьеха», то есть «старая корова» на испанском. После вызревания бедренная часть айрширской коровы получается уникальным терруарным продуктом, так что обработки требует минимум: нарезали, оливковое масло, соль, перец и лимонный сок.
Аптекарский пр., 2
Тартар с черным трюфелем в Bist
В новом мясном ресторане italy&co. из мраморной фермерской говядины делают несколько карпаччо и тартаров, и лидер среди последних — тот, что с предельно ароматным осенним черным трюфелем, пармезаном с выдержкой в 2 года и желтком перепелиного яйца. А еще его эффектно сервируют — гастрономический перфоманс устроят прямо у стола.
Большой пр. Васильевского острова, 18А
Тартар с хрустящими гренками в Chuck
В митерии главного мясника Петербурга Романа Редмана тартар основательный и немного хулиганский (как и сам Рома!), так как в нарубленную мраморную говядину добавляют копченый колбасный сыр, передавая привет в наше счастливое детство. А выносят с картофелем пай и гренками из ржаного хлеба с семечками — выходит очень сытно.
Гороховая ул., 41
Тартар с зеленым яблоком в Forest Hill
Шеф-повар Филипп Ваганов берет кострецовый отруб, измельчает мясо и выкладывает его на ромейн с гриля — а дальше пускается в полет гастрономической мысли. Добавляет зеленое яблоко, маринованный огурец, перец, маринованный зеленым горошком, — получается свежо и текстурно, для контраста обязательно возьмите ломоть подрумяненного датского хлеба.
Людмилы Кедриной, 2
Тартар из говядины с начос в Juan Cantina Espanola
В испано-мексиканском ресторане во дворе особняка Мясникова и тартар стилизуют в духе тихуанских кантин: добавляют начос, острый халапеньо и соус из трех видов перца. Для правильной температуры его готовят в замороженной ступке, для пикантности замешивают пару капель ворчествера, красный лук и маринованные корнишоны.
ул. Восстания, 45
Тартар со сладким луком в Meat_coin
Подачу в турецком ресторане (и мекке мясоедов!) превращают в шоу — недаром у истоков бренда Meat_coin стояли повара, вышедшие из команды селебрити-мясника Нусрета Гекче. Прямо у стола смешивают мраморную вырезку с мелко нарубленными каперсами, красным луком и добавляют желток перепелиного яйца, айоли, оливковое масло и табаско.
ул. Рубинштейна, 4
Тартар в двух стилях в Probka
У Арама Мнацаканова как всегда сервис на недостижимой высоте: тартар предлагают в двух стилях на выбор — итальянском и французском. В первом в говядину идет только оливковое масло, соль и перец, во втором — еще каперсы, зернистая и дижонская горчица, рядом выкладывают желток из су-вида и обжаренную на гриле гренку.
Зоологический пер. 2-4
Тартар из говядины со сливочным соусом в Salone pasta&bar
Тартар в светском итальянском ресторане так хорош, что, во-первых, остался в меню без изменения с открытия, во-вторых, его можно взять как обычной, так и большой порцией. Он со сливочным соусом, черным трюфелем и пармезаном 36-месячной выдержки — плюс просите добавить 12-летний бальзамический уксус по рецепту 1921 года.
набережная реки Фонтанки, 30
Тартар с картофелем фри и айоли в Saro
У шефа Марии Дементьевой тартар — одно из самых продаваемых блюд: вроде все по классике, но каждый элемент доведен до совершенства. Лопатку рубят ножом, замешивают с оливковым маслом, пармезаном, двумя видами лука и каперсами, подача — с картофелем фри, айоли с испанскими анчоусами и фермерской зеленью.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Тартар с пармезаном в «Тартарбар»
У Дмитрия Блинова в мясном ресторане за 5 лет придумали десятки тартаров, но тот, что c пармезаном, айоли и муссом из творожного сыра — лидер с первого дня. «Если говорить о популярности, то все остальные можно снимать с трассы,— цитируем самого босса Duoband,— иначе этот тартар не приехал бы в меню Duo Dubai, который мы открыли в ОАЭ».
Виленский пер., 15
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии:
генерального партнера — проект Альфа-Банка нетмонет — онлайн-сервис оплаты счёта и чаевых по QR-коду
Партнер премии АО «Альфа-Банк»
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