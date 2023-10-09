С картошкой-фри и 36-месячным пармезаном: 10 лучших тартаров в ресторанах Петербурга

Тартар в двух стилях в Probka

У Арама Мнацаканова как всегда сервис на недостижимой высоте: тартар предлагают в двух стилях на выбор — итальянском и французском. В первом в говядину идет только оливковое масло, соль и перец, во втором — еще каперсы, зернистая и дижонская горчица, рядом выкладывают желток из су-вида и обжаренную на гриле гренку.

Зоологический пер. 2-4