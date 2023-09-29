Холодец с артишоком, коктейли с кимчи и полынью, закрытие террас: ресторанный дайджест

Новый Italy на Московском

1 октября двухэтажный Italy у Парка Победы откроется после масштабной реновации. Тут освежили интерьер, поставили новую посуду, пригласили нового шефа, который разработал новое меню. Руководит кухней теперь Илья Седов, работавший в команде с открытия самого первого Italy на Большом Проспекте. Важное дополнение: детская комната, в которой помимо развлечений и игр частная школа Kvazar будет проводить образовательную программу с 11 октября.

В день открытия всех собирают на праздник (с 15:00) с музыкантами, подарками и итальянскими угощениями.

пл. Чернышевского, 11