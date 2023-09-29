Холодец с артишоком, коктейли с кимчи и полынью, закрытие террас: ресторанный дайджест

Готовая гастрономическая инструкция на неделю: шампань-сет с закусками на «Ленфильме», кабаре с иллюзионистом на французской террасе, гастроли московских команд.
Champagne Set в Cast
Сомелье Cast на «Ленфильме» и эксперт по Шампани Артем Гончаров создал сет (по суперцене) из 5 образцов лучшего шампанского в паре с закусками, которые идеально подобраны к каждому бокалу. Сравним блан де блан с блан де нуаром, вино от небольшого дозажа до яркого и щедрого, а закусывать будем чипсом с рийетом из копченого лосося, редисом с фисташковым хумусом, долмой с креветкой, картофельным пончиком и вяленой свеклой с мармеладом из чая.
Каменноостровский пр. 10А
15 лет городскому ресторану «Шаляпин»
Уже полтора десятка лет мы знаем, где искать эталонную кулинарию — в ресторане «Шаляпин» всегда образцовые пожарские котлеты и пельмени со щукой! В этом октябре проект отмечает 15 лет и приглашает на наваристые щи, свежеиспеченные пирожки, слепленные вручную вареники со сливочным маслом и сметаной в интерьерах интеллигентного петербургского дома. Здесь абажуры, украшенные принтами с дореволюционных открыток, крахмальные скатерти, живопись на стенах.
Тверская ул., 12/15
День рождения ресторана «Б.О.Р.812» и сезонное обновление меню
30 сентября ресторан отмечает свое трехлетие камерным праздником, джазом в исполнении группы DeFour Project и новыми блюдами от шеф-повара Сергея Филиппова. Появились патагонский клыкач с соусом Шампань, вителло тоннато с ветчиной из говяжьей вырезки и соусом в основе которого тунец конфи со специями и холодец, внутри которого копченая говядина, маринованный артишок, жареные белые грибы и зелень. А соус — из фисташек и дижонской горчицы со специями.
Приморское ш., 385
Первый день рождения Ivory garden
30 сентября проект с любимыми завтраками и булками (а еще двумя террасами!) отмечает первый день рождения. В 19:00 встречают у себя в гостях московский бар Do not Disturb, лапшичную Ossu и кофейню HAND. Будет специальное меню, игристое, праздничный торт и диджей-сет.
8-я Советская ул., 9-13
400-ое меню в El Copitas
4 октября самый титулованный бар нашей страны запустит 400-ое меню. Оно менялось здесь каждую неделю — то есть это 1600 разных коктейлей и почти 9 лет! Для особо случая команда выбрала самый востребованный коктейль-хит Aztec Negroni. Кстати, число 400 — знаковая часть легенды об ацтекской богине Майяуэль, которая всегда появлялась в своем человеческом воплощении только в сопровождении именно стольких бесстрашных кроликов. Follow the rabbits!
ул. Колокольная, 2
Закрытие летней террасы Lou Lou в стиле Кабаре
29 сентября французский Lou Lou шумно отметит закрытие летней террасы. Будет перфоманс в лучших традициях кабаре, иллюзионист, портретистка, розыгрыш подарков и выступление Ольги Вебер (3,5 октавы!) в сопровождении вокально-танцевального шоу Five Muses.
ул. Вязовая, 8
Постановка «Третья карта» в Wawelberg
Главное театрально-гастрономическое событие сезона — музыкально-драматическая постановка «Третья карта» по мотивам повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и одноименной оперы П.И. Чайковского (30.09 в 18:30). Событие начнется с ковровой дорожки и приветственного коктейля, а завершается фуршетом от бренд-шефа отеля Wawelberg.
Невский проспект, 7-9
Новый Italy на Московском
1 октября двухэтажный Italy у Парка Победы откроется после масштабной реновации. Тут освежили интерьер, поставили новую посуду, пригласили нового шефа, который разработал новое меню. Руководит кухней теперь Илья Седов, работавший в команде с открытия самого первого Italy на Большом Проспекте. Важное дополнение: детская комната, в которой помимо развлечений и игр частная школа Kvazar будет проводить образовательную программу с 11 октября.
В день открытия всех собирают на праздник (с 15:00) с музыкантами, подарками и итальянскими угощениями.
пл. Чернышевского, 11
EZO
С приходом осени в знаменитой изакайе в Волынском переулке решили сменить коктейльную карту. Шеф-бартендер Елена Латыпова, номинант нашей ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге», придумала нескучные миксы: водка, кимчи и ананас; коньяк, инжир и полынь; текила, горечавка и листья карри; джин и умесю-саке.
Большая Конюшенная, 19/8, лит. А
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