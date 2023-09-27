Детройтская с брискетом или безглютеновая с трюфелем: 10 ресторанов с лучшей пиццей

Pizza Point

Шеф Илья Бурнасов верховодил в итальянских ресторанах italy & co. и Pio Nero, но под свою римскую пиццу в 2021 году открыл миниатюрный стрит-фуд проект. Эталонное тесто, классные начинки от краковской и том яма до рваной говядины: едва ли не больше, чем в самом Pizza Point, пиццу берут с доставкой на дом и с собой на пикник.

ул. Маяковского, 44