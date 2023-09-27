Детройтская с брискетом или безглютеновая с трюфелем: 10 ресторанов с лучшей пиццей

Где пробовать пиццу, взлетевшую на 13-ю строчку мирового 50 Top Pizza, а где — квадратную с высокими сырными бортами? В каком ресторане подадут айоли из корюшки к корочкам? Знакомьтесь с участниками премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 и голосуйте за любимых на сайте проекта!
Camorra
Пивовары AF Brew придумали под брендом Camorra такой классный микс крафта, портовой эстетики и пиццы, что он франшизой разошелся по стране. В Петербурге пиццерий три (в «Брусницын лофте», на Петроградской и в Ковенском переулке), из начинок фавориты с козьим сыром, с пастрами и фирменная Sei Formaggi.
Ковенский, 14, Малый пр. П.С., 66/32, Кожевенная линия, 30
Da Manu
Главный по пицце в ресторанах Арама Мнацаканова Мануэль Сурачи в рамках Probka Family обзавелся штаб-квартирой — пиццерией на Большой Морской. Тесто у него хрустящее, воздушное, его раскатывают в тончайший корж, похожий на сардинскую лепешку карасау. Из топингов хиты — мортаделла и лосось с черной икрой.
Большая Морская ул., 36
Forno Bravo Centrale
Огонь в красной пузатой печи, привезенной в итальянский ресторан Dreamteam с юга Апеннин, горит всегда. Для гостей из очага одну за другой вынимают румяные пиццы с пеперони, с лососем и шпинатом, с прошутто и маслом из белого трюфеля — тесто для них выдерживают 72 часа и выпекают при температуре 483 °C.
ул. Белинского, 11
Jerome
Влюбленная в Италию power couple Катя Яценко и Андрей Мусихин к пицце относятся с должной пассионарностью: готовят по аутентичному неаполитанскому рецепту из итальянской муки, все соусы делают сами. Кроме классических «Маргариты» и «4 сыра» очень хороши пицца с трюфелем и с острой ндуей и луком конфи.
Большая Морская ул., 25
La Biga
Шеф-повар Антон Исаков и пиццайоло Даниил Сычев под вывеской La Biga кормят единственной в Петербурге детройтской пиццей — квадратной, с высокими сырными бортами: берите с брискетом или с тунцом. Римскую пиццу тоже делают отменно, точек (надеемся, пока!) всего две: ресторан на Гороховой и корнер в ТЦ «Меркурий».
Гороховая ул., 16/71
Mill
Шеф-повар Павел Демин, амбассадор ферментации из ресторана Meal, еще в пандемию влюбил нас в свой поп-ап с крафтовой пиццей и в 2023 году, наконец, открыл под нее итальянское бистро Mill. Томаты — только ценный сорт «cан марцано», лимонная цедра для пикантности и соусы к корочкам: айоли из корюшки — каково?!
ул. Чайковского, 36
Pio Team
Вокруг римской пиццы в заведениях Pio Team полный консенсус: гастрокритики хвалят, горожане обожают. В 2018 году появился Pio Nero на Петроградской, его растиражировали и в виде портового Pio al Porto, и корнерами на фудмоллах. Коронные — пицца с трюфельным кремом, с грушей и горгонзолой, со страчателлой и томатами.
Большой проспект ПС, 20/5, Кожевенная линия, 40, ул. Решетникова, 12, Большой проспект ВО, 16/14Б, наб. Обводного канала, 118С
Pizza 22
Пионером моды на крафтовую пиццу с живого огня в России был Эльдар Кабиров: это он в 2015 году он зажег на Жуковского печь первой Pizza 22 и всех нас любовью к ней. Сейчас в Петербурге 5 пиццерий, каждый месяц в них ставят спешл лучшие повара страны, а московский филиал даже взлетал на 13-ю строчку мирового 50 Top Pizza.
ул. Жуковского, 45, ул. Большая Конюшенная, 2, ул. Льва Толстого, 1-3
Pizza Point
Шеф Илья Бурнасов верховодил в итальянских ресторанах italy & co. и Pio Nero, но под свою римскую пиццу в 2021 году открыл миниатюрный стрит-фуд проект. Эталонное тесто, классные начинки от краковской и том яма до рваной говядины: едва ли не больше, чем в самом Pizza Point, пиццу берут с доставкой на дом и с собой на пикник.
ул. Маяковского, 44
R14
У неаполитанской пиццы в панорамном ресторане Арама Мнацаканова международное признание: на воздушном тесте (70% воды!), из дровяной печи — она заслуженно попадала в мировой рейтинг 50 Top Pizza. Бестселлеры — с мортаделлой и с ветчиной и трюфельным кремом, по запросу любую пиццу сделают безглютеновой.
ул. Академика Павлова, 5
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