8 лучших новых завтраков в Петербурге

Futurist

У Алексея Алексеева в его триумфальном Futurist (дебют шефа в роли ресторатора!) начинают день с образцового французского омлета с трюфельным кремом, брускетты с крабом и бифштекса с яйцом и хашбрауном. Если же душа с самого утра просит тяжелого люкса, то берите фреш из клубники и ананаса, бутерброд с черной икрой и шампанское.

Барочная ул., 6