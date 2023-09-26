8 лучших новых завтраков в Петербурге

Омлет с улитками, гурьевская каша с миндальным муссом, мягкосваренное яйцо с уткой и бифштекс с хашбрауном — представляем номинантов премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2023 и призываем голосовать за любимый завтрак!
Duo
Гастробар, альма матер Дмитрия Блинова и его Duoband, в 2024 году отметит десятилетие и в преддверии юбилея ввел завтраки, которые преданные гости ждали годами. Сырная полента с цукини и фетой, драник с обжаренным тамбовским окороком, яйцо пашот с бифштексом из куриного бедра — все меню в узнаваемом стиле Duo, фанатам которого нет числа.
Кирочная, 8Б
Futurist
У Алексея Алексеева в его триумфальном Futurist (дебют шефа в роли ресторатора!) начинают день с образцового французского омлета с трюфельным кремом, брускетты с крабом и бифштекса с яйцом и хашбрауном. Если же душа с самого утра просит тяжелого люкса, то берите фреш из клубники и ананаса, бутерброд с черной икрой и шампанское.
Барочная ул., 6
Le Courage
В ресторан русской дворянской кухни пришел талантливый шеф Владимир Лущик и реформировал завтраки так, что позавидовали бы в домах Юсуповых и Горчаковых. Гурьевская каша с миндальным муссом, бенедикт с копченой олениной, кремовые сырники, вареники с вишней и взбитой сметаной — в общем, полнейший шарман.
Басков пер., 2
Mio
В итальянском ресторане Марка Лапина дольче вита начинается с самого утра. Бренд-шеф Франческо Барбато кормит омлетом с прошутто котто, ризотто с грушей, оладьями с черной икрой и пончиками из рикотты с домашним кремом лимончелло. Прибавьте к этому коктейль россини с клубникой или эспрессо мартини — и buon giorno!
Казанская ул., 3а
René
За ресторан в Доме книги отвечает команда бистро Aster, самых модных завтраков Петербурга, за русско-французскую кухню в нем — передовой шеф Роман Киселев (Nothing Fancy, Solids). Так что сомневаться не приходится, утреннее меню здесь топ — особенно вареники с ягодным компоте, омлет с улитками и тост с тунцом и соусом вьерж.
Невский пр., 28
«Академия»
Суперкнижный «Подписные издания» прирос букинистическим магазином «Академия» в бывшей «Академкниге», и в нем обустроили совершенно прекрасное кафе. С 10:00 утра подают яйца путтанеска, французский омлет с зеленым горошком, круассаны, тартины — завтракайте плотнее: за раритетными изданиями можно залипнуть на целый день.
Литейный пр., 57
«Бутербродная»
Андеграундное творческое объединение «Богема Ленинград» во дворах «Ленфильма» открыло «Бутербродную», задумав ее как пространство для завтраков с летним двором. Теперь за их овсянкой на кокосовых сливках приходят работники киностудии СТВ, петербургская богема собирается за скрэмблом с лососем и сэндвичем с пастрами.
Каменоостровский пр., 10Б
«Фюнамбюль»
В названии ресторана на пешеходной Малой Конюшенной улице — оммаж парижскому уличному театру, в меню — французская классика жанра в современном прочтении шеф-повара Дениса Морина. На завтрак он готовит крок-мадам с трюфелем, круассан с лососем, омлет со шпинатом и отличные сырники под соусом крем-брюле.
Малая Конюшенная ул., 5
«Собака.ru»
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