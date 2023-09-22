Коктейльная йога, ужин с виноделом и неделя негрони: ресторанный дайджест

Рассказываем в пятничном гастрономическом дайджесте, где в Петербурге искать «Октоберфест», френч-тост из бананового хлеба с маскарпоне без лактозы или десерт из клоповки.
LAST SUMMER CALL в Saro
С 22 по 24 сентября в Saro будут провожать последнее тепло на террасе. Начиная с пятницы шеф-повар Мария Дементьева будет готовить специальный десерт — воздушную булочку шу со сливочным джелато с карамелью и неаполитанским печеньем, которую сверху поливают горячим французским горьким и молочным шоколадом. Сомелье Андрей Ермишкин все выходные будет открывать классический креман из самого сердца Долины реки Луары от Арно Ламбера.
наб. Адмирала Лазарева, 22
Благотворительный воскресный бранч от «Рыбных правил» в Utopist
24 сентября с 13:00 будет работать меню с морскими закусками и вином, а в 18:00 начнется аукцион — пустят с молотка куски большого праздничного торта. Средства от продажи направят в Фонд защиты дикой природы «Компас».
Ковенский пер., 14
Неделя Negroni в ресторанах от Dreamteam
20-24 сентября в Forno Bravo Centrale, Blackchops, «Трапписте», Smoke BBQ, Self Edge Japanese и Pame поддерживают мировую неделю любимого негрони: ищите вариации с бергамотом, сливой, грушей, рябиной или хмелем и лавровым листом.
ул. Белинского, 11; наб. Фонтанки, 5/2; Радищева, 36/17; Рубинштейна, 11; Радищева, 34; наб. Мойки, 3
Коктейли-посвящение в Orthodox
В Музее Фаберже стартовала выставка «Борис Григорьев: “Первый мастер на свете”», которая включает около 200 работ художника, охватывающих все периоды его творчества. В баре Orthodox по этому поводу придумали 5 коктейлей, посвященных шедеврам Григорьева. Украшение каждого напиткам — фрагмент картины: есть и гротескное полотно «Ревизор» по пьесе Гоголя, трогательная «Мать Агата» и великий Максим Горький на Капри!
ул. Рубинштейна, 2
Ресторану CHANG 3 года
22 сентября азиатский ресторан на Московском проспекте принимает гостей — шефов Эльдара Мурадова и Дмитрия Богачева из Mr.Bo. Совместно с Денисом Прохоровым они представят сет-ужин из 6 перемен (морской ёж кошоюдзу и кукуруза, гребешок с лисичками, татаки вагю с фуа-гра и черным трюфелем и др.)
23 сентября Chang превратят в бар с диджей-сетами, коктейлями и огромным тортом со свечками.
Московский пр., 186
Гастроли московского бара The Bix в Bist
27 сентября в гости в ресторан Bist на Васильевском острове приедет столичный джазовый бар The Bix. Будет красиво! Выверенные коктейли будут готовить бартендеры в идеально скроенных костюмах.
Большой проспект В.О. 18, А
Ужин с виноделом Михаэлем Мосбрюгером в Lenina 20
26 сентября в Петербург приедет австрийская легенда виноделия, философ, хранитель замка и винного погреба Schloss Gobelsburg – Михаэль Мосбрюгер. На ужине помимо его Блан де Блан, рислинга и пино нуара (и еще двух перемен!) мы попробуем бриошь с икрой морского ежа и лимонным майонезом, брускетту с сибасом, грейпфрутовым гелем и пряным маслом и красного окуня.
Ленина, 20
Коктейли в Futurist
У «Футуриста» появился новый шеф-бармен — Роман Качанов, который тут же обновил меню, поместив в бокалы манифесты и стихи, авангардное искусство и эпатажные высказывания. Все со сторителлингом, конечно! «Фигаро», например, в своем сочетании грушевой водки и базиликового кордиала с каплей абсента хранит акцент своего тезки – газеты, где в 1909 году был опубликован «Манифест футуризма». «Гилея», как и основатели одноименной футуристической группировки, готовит переворот, соединяя негрони, брамбл и джин-тоник.
Барочная ул., 6, с.1 (вход с улицы Большая Зеленина)
Big Wine Freaks в гостях у «Ателье tapas&bar»
27 сентября объединятся два проекта Петроградской стороны. Обещают сочные южные вина, которые прямо сейчас формируют один из главных трендов в натуральном виноделии. Меню поделят на два раздела: классика «Ателье» от нового шефа Мансура Валиева плюс хиты из меню «Фриков». Обратите внимание на буйабес!
Лахтинская, 8
Гастроли Дениса Крупени в Regions
28 сентября в новом ресторане Regions, который собирает все лучшее из российских регионов, принимает Дениса Крупеню — фигуру федерального масштаба, который с конца 1990-х в портфолио копил ведущие рестораны от Москвы до Сочи, вел кулинарные телешоу на СТС и НТВ, руководил прорывной поварской школой Ragout и преподает в Novikov School. На ужин Kamchatka Feelings Крупеня везет крабов, оленину и икру нерки, с морской капустой сделает модный зеленый салат с травами, а десерт приготовит из ягод клоповки (сахалинский эндемик!) с сорбетом из малины.
Жуковского, 10
Коктейльная йога в баре Igrik
29 сентября в 19:00 пройдет первый в Петербурге класс коктейльной йоги. В программе: час медитативной тренировки под легкий коктейль, а после занятия —закуски и презентация еще одного микса от Ola bar, легкий диджей-сет и услуги таролога.
Пионерская ул., 2
«Октоберфест» в «Третьем месте»
22 сентября (и на 9 дней!) двор на Литейном превратится в луг Терезы — мюнхенскую площадь, где традиционно проводится знаменитый пивной фестиваль. Помимо пива будут брецели, более 10 видов хот-догов, квашеная капуста, сосиски и гриль. В день открытия в 20.00 идем на концерт кавер-группы, а 23 сентября в 15.00 — слушать лекцию об истории пивоварения в Германии от переводчика книга «Пиво в Средневековье» Ивана Мажаева.
Литейный пр., 62
Новые завтраки в No Regrets
Безглютеновое кафе с джанкфудом обновило утреннее меню, и это супермэтч! Драники из батата с муссом из пармезана, веганская сливочная каша из киноа, френч-тост из бананового хлеба с маскарпоне без лактозы и соленой карамелью на топленом масле и зеленые льняные вафли из цукини.
Большая Зеленина, 34
В лес за грибами с Викторией Мосиной
30 сентября и 1 октября с 9:00 до 18:00 шеф растительной кухни со-основательница фермы Roots ресторана Animals Виктория Мосина ведет горожан в лес. В пути миколог проведет лекцию о грибах, затемчай-кофе, а потом прогулка по лесу в поисках грибов. Цель — найти и изучить как можно больше разных видов (вместе с микологом!), а после пообедать в лесу.
Новое меню в Nothing Fancy
В фэнси-бистро появились новые завтраки: с колбаской из курицы, с лососем, пшенная каша с тыквой, курагой, бананом и миндальным пралине. В качестве осеннего спешл-блюда — индийский боул с бурым рисом.
Социалистическая ул., 21; Большой проспект П.С., 35А
Комментарии (0)