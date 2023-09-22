Коктейльная йога, ужин с виноделом и неделя негрони: ресторанный дайджест

Ресторану CHANG 3 года

22 сентября азиатский ресторан на Московском проспекте принимает гостей — шефов Эльдара Мурадова и Дмитрия Богачева из Mr.Bo. Совместно с Денисом Прохоровым они представят сет-ужин из 6 перемен (морской ёж кошоюдзу и кукуруза, гребешок с лисичками, татаки вагю с фуа-гра и черным трюфелем и др.)

23 сентября Chang превратят в бар с диджей-сетами, коктейлями и огромным тортом со свечками.

Московский пр., 186