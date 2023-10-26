Торты, булочки и пончики – 10 guilty pleasure десертов для любого случая

Здоровый образ жизни без хорошего настроения не представляем, поэтому собрали десерты и выпечку, которые точно поднимут жизненный тонус и вкусом, и количеством согревающих душу углеводов.
Торт Чиприани в Mio Bistrot
Лаймовые бисквиты пропитаны лимонным сиропом и заботливо укутаны кремом шантильи (а это взбитые сливки, друзья!). Сверху – огромная шапка обожженной мягкой итальянской меренги. Напомнить себе, как красиво умеют итальянцы отдыхать!
ул. Казанская, 3
Медовик в «Ферме Бенуа»
Родной медовик, как из старинных поваренных книг: крем, орехи и ароматные коржи. Порция такая же большая, как во времена, когда размер XS еще никого не интересовал. Очень советуем съесть самостоятельно, запивая горячим чаем. А на праздник можно взять из кондитерской целиком, как торт.
Тихорецкий пр., 17Г
Черёмуховый торт с вишней в Veter
Большая порция торта, как говорят, по рецепту бабушки Владимира Чистякова. Наверное, бабушка шефа была графиня, потому что бисквит на черёмуховой муке пропитывают розовой водой! Коржи прослоены кремом из сметаны, ванильной пасты, сливок и творожного сыра. Такой же крем с розовой водой покрывает торт снаружи. Подают со свежей черешней, съедобным золотом и соусом из вишнёвого сиропа (его варят из дикой вишни и Алтайского чайного сбора).
Мытнинская наб., 6
Манник в Eat Me
В ресторане блогера Yana Puma готовят почти по забытому историей рецепту торт «Манник» – огромный кусок домашнего бисквита, как в детстве, густо поливают сгущенным молоком. Все очень просто и проверено поколениями, а этот манник от маминого не отличишь!
ул. Гороховая, 49Б
Шоколадный торт в Blackchops
Ультра-шоколадный торт. Муки в коржах немного, зато много марципана из фундука (мы уже за!). Шоколадный мусс готовят со взбитыми сливками. Конечно, запивать хорошо кофе, но стоит попробовать и с темным пивом.
Наб. Фонтанки, 5/2
Пицца с нутеллой и фисташками в Probka
Для тех, кто готов есть пиццу на завтрак, обед и ужин, можно есть ее еще и на десерт. Про тирамису из Probka уже и так сложено много легенд, а эту пиццу можно еще и разделить с детьми: воздушное тесто, много нутеллы, фисташки и свежая клубника.
Зоологический пер., 2-4
Чебурек с вишней У Ларисы»
Отличная замена пирожку с вишней из «Вкусно – и точка». Подлинная фаст-фуд легенда в исполнении главных по чебурекам в Петербурге. Бонус: здесь еще готовят и чак-чак, когда срочно нужно поднять уровень сахара в крови (и настроение!).
Пончики Graffe в Bist
Если надоело стоять в очереди в пышечную на Конюшенной, то можно зайти за пончиками Graffe сюда. Не совсем пышки, но удовольствия не меньше. Правда, в порции всего 2 штуки, так что заказывайте сразу в двойном объеме!
Большой пр., В.О., 18А
Чуррос с заварным кремом и ганашем из белого шоколада в Tio Bistro
Сладко, жирно, калорийно – три столпа этого классического испано-мексиканского стритфуда соблюдены. Немного латиноамериканского жизнелюбия в Петербурге не повредит.
ул. Гороховая, 4
Синнабон с ягодам в TYTTÖ bakery
Рекордсмен по калориям! Булочка на 1020 ккал способна на многое: согреть в прохладный день, помочь пережить тяжелое расставание или вдохновить на великое. Классический синнабон сдобрен густой помадкой-кремом из сливочного сыра, масла, кленового сиропа. А для красоты (и приличия) присыпан ягодами голубики и фисташками.
Малый проспект Петроградской стороны, 54-56; Наб. Адмиралтейского канала, 2
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