Торты, булочки и пончики – 10 guilty pleasure десертов для любого случая

Пицца с нутеллой и фисташками в Probka

Для тех, кто готов есть пиццу на завтрак, обед и ужин, можно есть ее еще и на десерт. Про тирамису из Probka уже и так сложено много легенд, а эту пиццу можно еще и разделить с детьми: воздушное тесто, много нутеллы, фисташки и свежая клубника.

Зоологический пер., 2-4