Карельские специалитеты в старинном отеле, ночные бранчи и поп-ап в закрывшемся баре: ресторанный дайджест

Где дают винные ужины, карельские специалитеты в старинных интерьерах и булочки от редакторов «Собака.ru»? Рассказывает в пятничной гастрономической подборке.
Поп-ап в закрывшемся баре plein air
Шеф-повара Сергей Галатюк (plein air, «Агапа» в Ярославе) и Евгений Михайлов («Подписные булочки») проведут серию поп-ап ужинов 15 -17 сентября с 17:00 до 22:00. Для создания сета из трех блюд парни использовали продукты с местных рынков и фермерских хозяйств, а некоторые ингредиенты сами собирали в лесу. В меню: тар-тар из говядины с красной смородиной или дорада с дыней, палтус с овощами или говяжий язык с лесными грибами, корнем сельдерея и фасолью, слоеное печенье с облепихой и травами. лесные грибы, корень сельдерея, фасолью.
ул. Ленина, 28
Ужин в ресторане Grebeshki с Animals
20 сентября шеф-повар Павел Ермишкин (Grebeshki) и сомелье Александр Ломака (Animals) будут чествовать осень и нас приглашают. Будет ужин из пяти курсов с шардоне из Венето, выдержанным розе, красным вино с нотами лесных ягод и белого перца. В тарелках: морской еж, тартар из лосося с черной икрой, сашими из гребешка с дыней, ребро кальби с жульеном из лисичек и курильским гребешком. Начало в 19:00.
Арсенальная набережная,1
Булочки в «Мечтателях» от редакторов «Собака.ru»
Главный редактор сайта Михаил Стацюк и редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич вместе с командой кафе «Мечтатели» придумали особенные булочки по мотивам личных воспоминаний. Встречайте слойку со страчателлой и анчоусами, как трибьют обожаемой Италии и сосиску в тесте с чммичурри из щавеля и пармезаном, как трибьют школьному и студенческому прошлому.
наб. реки Фонтанки, 11
Ужин в 4 руки «Север и Юг» в «Блоке»
22 сентября в 19:30 шеф-повара Антон Кочура («Dr. Живаго», Москва) и Евгений Зубов («Блок») проведут ужин в 4 руки, где представят северную кухню — Карелии, Мурманска и Сибири, а также гастрономию российского юга. Готовьтесь к 7 переменам!
Потемкинская ул., 4
Большое сезонное обновление в Dreamteam
Во всех ресторанах группы празднуют сезон урожая! Шефы отстояли очереди на рынках за грибами, корнеплодами и фруктами с ферм и грядок, сделали соленья, сварили варенье и придумали новые блюда, а шеф-бармены – настойки на ягодах и фруктах. Меню стартует 20 сентября, как и спешл от приглашенного гостя в Trappist Brasserie — Антона Ковалькова (DFF; Le Pigeon в Москве). Пробуем риет из мурманского лосося, хрустящие крокеты, чаудер с морепродуктами и куриный шницель с карри.
ул. Радищева, 36/17
Карельский бранч в «Гранд отеле Европа»
Отель продолжает празднование 30-летия своих бранчей. 24 сентября шеф-повар Денис Соболев примет в гостях Александра Аристова – бренд-шефа сети отелей «Точка на карте», парка-отеля «Дача Винтера» и курорта «Игора». Он представит специалитеты карельской кухни, которые основаны на промысловых продуктах Приладожья (особенно красиво на фоне витражного панно с ладьями викингов в ресторане «Европа»). Среди холодных миниатюр — вяленая свекла с муссом из малосольной ряпушки, печень налима с луковым мармеладом и сельдереем, блинный мильфей с карельской форелью и молодым сыром, паштет из кролика с северной морошкой, и многое другое.
Михайловская ул., 1/7
Новый бар «Будем знакомы»
Ночные бранчи и коктейли по номерам — вот что нас ждет в новом баре на Петроградской стороне. Захотелось шакшуку с перцем рамиро в полночь? Не проблема! Омлет со страчателлой в 2 часа ночи? Пожалуйста! Также в меню паштет из печенки с луковым мармеладом, тартар из лосося или говядины, тако, брокколи в ореховом соусе.
Гатчинская ул., 17/60
День рождения MAD Asian BBQ
17 сентября азиатскому ресторану на Петроградке исполняется 1 год, и это событие будут отмечать три дня, начиная с пятницы. Будет спец-меню, коктейли на основе умешу, подарки и тематический диджей-сет.
Пионерская ул., 32
Новые завтраки в Duo Gastrobar
С осенью пришла пора утренних изменений у всех, в том числе у команды ресторана Дмитрия Блинова. В новом меню завтраков ищите сырную поленту с цукини и фетой, драник с обжаренным тамбовским окороком, вешенками и шпинатом, скрэмбл с креветками в соусе унаги, омлет с чоризо и моцареллой, яйцо пашот с бифштексом из куриного бедра.
Кирочная ул., 8А
Бренд-шеф LuckyGroup в Ro
Виталий Зайцев, шеф московской Lucky Group, приезжает в Петербург! 21 сентября он приедет на кухню к Масиму Ражеву в азиатский Ro. Будут хиты заведений Lucky Izakaya и Koji: суши с поджаренным на гриле морским гребешком, завернутые в нори, пряный баклажан с мисо соусом и йогуртовым васаби и хрустящие роти с креветками, паровые булочки бао, угольная рыба, маринованная в молоке с цветочным медом и чили.
Максим же в совместном меню представит новую коллекцию блюд Ro.
Наб. Мойки, 44
Театрально-гастрономический сезон в MON CHOUCHOU
Французский ресторан в честь открытия сезона в государственном музыкальном театре им. Шаляпина (а также 150-летия со дня рождения великого русского баса!) презентует спецменю, вдохновленное личностью и гастрономическими пристрастиями Федора Шаляпина. С 21 сентября готовят русский салат, террин из фуа-гра с грушей в красном вине, чудской судак с северной креветкой, чечевицей и соусом «Жуанвиль».
Караванная ул., 3/35
Концерт на площадке Vokzal 1853
22 сентября CreamSoda возвращается с долгожданным альбомом и обновленным лайв-шоу InternetFriends (экспрессивный лонгплей вне жанров и форматов из рейв-культуры). Сбор гостей в 20:00 в самом большом фудмолле России Vokzal 1853.
наб. Обводного канала, 118С
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