Карельские специалитеты в старинном отеле, ночные бранчи и поп-ап в закрывшемся баре: ресторанный дайджест

Поп-ап в закрывшемся баре plein air

Шеф-повара Сергей Галатюк (plein air, «Агапа» в Ярославе) и Евгений Михайлов («Подписные булочки») проведут серию поп-ап ужинов 15 -17 сентября с 17:00 до 22:00. Для создания сета из трех блюд парни использовали продукты с местных рынков и фермерских хозяйств, а некоторые ингредиенты сами собирали в лесу. В меню: тар-тар из говядины с красной смородиной или дорада с дыней, палтус с овощами или говяжий язык с лесными грибами, корнем сельдерея и фасолью, слоеное печенье с облепихой и травами. лесные грибы, корень сельдерея, фасолью.

ул. Ленина, 28