Инжир по расписанию! 10 блюд в кафе и ресторанах Петербурга

Ivory Garden

Чтобы точно на вас хватило, за сезонной ватрушкой лучше идти в первой половине дня (чем раньше, тем лучше!). Это булочка с заварным кремом, малиновым джемом, инжиром и свежими ягодами, а сверху – посыпка из дробленой фисташки.

8-я Советская ул., 9-13