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Что Где Есть

Инжир по расписанию! 10 блюд в кафе и ресторанах Петербурга

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Мясо, пиццы, пироги, сырники и булки: что где есть в Петербурге с сезонным инжиром? Рассказываем в подборке!

La Prosciutteria

Союз, заключенный на небесах! Инжир и деликатесное итальянское мясо мастерски соединяют экспериментаторы из La Prosciutteria. Успеваем на брускетты со шпеком и апельсиновой мостардой, салями с фенхелем и страчателлой, а также на десерт — белый шоколад и горгонзола. 

Б. Пушкарская, 34

Rene

Десерт, сошедший с картинки, дают во французском кафе в Доме Книги: тарт с инжиром по старинному рецепту. Тесто на основе миндальной муки, сливочное масло и кисло-сладкая прослойка из клубничного мармелада и лайма.

Невский пр., 28

Nomad

На завтрак помимо классики здесь подают сырники со сметаной и соусом из инжира и кураги.

ул. Ленина, 18

Italiani 

Инжирное трио на ужин: сытная брускетта с деревенским хлебом и инжиром, салат с ростбифом и фаворит сезонного меню — пицца с той же соблазнительной фигой.

Невский пр., 65

Memo

Тяжелая артиллерия! В Memo готовят томленого ягненка с инжиром и цветной капустой. 

 Малая Морская, 23

«Банщики»

Вкус инжира оттеняют пикантностью сыра, а каждый ингредиент представляют в двух текстурах. Например, дольки свежего фрукта тут соседствуют с конфитюром из него же, но с добавлением красного вина.

Дегтярная ул., 1А

Eggsellent

Тост-краш из корнера с завтраками на Василеостровском рынке. Его готовят на слоеной бриоши от пекарни «Слой», а подают на сливочном креме с ореховым стаутом, украшают инжиром, карамелизованном в пивном глейзе. 

Большой пр. В.О., 16

Ivory Garden

Чтобы точно на вас хватило, за сезонной ватрушкой лучше идти в первой половине дня (чем раньше, тем лучше!). Это булочка с заварным кремом, малиновым джемом, инжиром и свежими ягодами, а сверху – посыпка из дробленой фисташки.

8-я Советская ул., 9-13

Vseklassno Coffee Bar

Кофейня в «Вавилов лофте», которая славится своим фотогеничным интерьером, ввела в меню десерт, созданный в том числе для эстетического наслаждения. Шоколадная тарталетка с малиной, голубикой и, конечно, инжиром. Посмотрите какая красивая!

Кадетская линия В.О., 5, корп. 2Д

Chang cafe

Ультравоздушные сырники здесь называют «облачными» и прибавляют им веса за счет мусса из манго и драконфрута, а также инжира.

Б. Конюшенная ул., 9

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