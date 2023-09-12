Инжир по расписанию! 10 блюд в кафе и ресторанах Петербурга

Мясо, пиццы, пироги, сырники и булки: что где есть в Петербурге с сезонным инжиром? Рассказываем в подборке!
La Prosciutteria
Союз, заключенный на небесах! Инжир и деликатесное итальянское мясо мастерски соединяют экспериментаторы из La Prosciutteria. Успеваем на брускетты со шпеком и апельсиновой мостардой, салями с фенхелем и страчателлой, а также на десерт — белый шоколад и горгонзола.
Б. Пушкарская, 34
Rene
Десерт, сошедший с картинки, дают во французском кафе в Доме Книги: тарт с инжиром по старинному рецепту. Тесто на основе миндальной муки, сливочное масло и кисло-сладкая прослойка из клубничного мармелада и лайма.
Невский пр., 28
Nomad
На завтрак помимо классики здесь подают сырники со сметаной и соусом из инжира и кураги.
ул. Ленина, 18
Italiani
Инжирное трио на ужин: сытная брускетта с деревенским хлебом и инжиром, салат с ростбифом и фаворит сезонного меню — пицца с той же соблазнительной фигой.
Невский пр., 65
Memo
Тяжелая артиллерия! В Memo готовят томленого ягненка с инжиром и цветной капустой.
Малая Морская, 23
«Банщики»
Вкус инжира оттеняют пикантностью сыра, а каждый ингредиент представляют в двух текстурах. Например, дольки свежего фрукта тут соседствуют с конфитюром из него же, но с добавлением красного вина.
Дегтярная ул., 1А
Eggsellent
Тост-краш из корнера с завтраками на Василеостровском рынке. Его готовят на слоеной бриоши от пекарни «Слой», а подают на сливочном креме с ореховым стаутом, украшают инжиром, карамелизованном в пивном глейзе.
Большой пр. В.О., 16
Ivory Garden
Чтобы точно на вас хватило, за сезонной ватрушкой лучше идти в первой половине дня (чем раньше, тем лучше!). Это булочка с заварным кремом, малиновым джемом, инжиром и свежими ягодами, а сверху – посыпка из дробленой фисташки.
8-я Советская ул., 9-13
Vseklassno Coffee Bar
Кофейня в «Вавилов лофте», которая славится своим фотогеничным интерьером, ввела в меню десерт, созданный в том числе для эстетического наслаждения. Шоколадная тарталетка с малиной, голубикой и, конечно, инжиром. Посмотрите какая красивая!
Кадетская линия В.О., 5, корп. 2Д
Chang cafe
Ультравоздушные сырники здесь называют «облачными» и прибавляют им веса за счет мусса из манго и драконфрута, а также инжира.
Б. Конюшенная ул., 9
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