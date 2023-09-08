Первый белый трюфель, гигантское жаркое и фестивали сидра и коктейлей: ресторанный дайджест

«Коктейльные сердца Петроградки», Ciderfest, новые булки и итальянский бранч: где проводить эти выходные? Гастрономическая подборка событий ждет только вас!
Итальянский бранч в Solids
10 сентября в самую известную бильярдную на Петроградке приезжает Olepizzus — фуд-видеопроект, ставший законодателем моды на комбо из пиццы с пастой. В Solids с 14:00 до 18:00 они будут подавать то, с чего и началась их большая история — пиццу! Охотимся на анчоусы со страчателлой, грибы и картофель, чоризо и кленовый сироп, а после — панцанелла, аранчини и домашний тирамису.
Гатчинская, 16
Гигантское жаркое в Crevette
9 и 10 сентября с 19:00 шеф-повар Олег Перфилов будет готовить жаркое из морепродуктов в гигантской сковороде на свежем воздухе у залива. Внутри несколько видов креветок, мидии, гребешки и кальмары, немного обжаренного картофеля и кукурузы. За вино по традиции отвечает гастродива Алена Мельникова.
Кожевенная линия, 30
Новые булки в Zoe
Пекарня, в которой ежедневно (уже с открытия!) выстраивается стройная очередь к ватрушкам и слойкам, масштабное обновление витрины. Команда сделала апдейт круассанов на новозеландском масле и аманов — бретонских сливочных пирогов, добавила флан паризьен — корзиночку из слоеного теста, внутри которой запеченный ванильный крем, а также матча-пончик, маритоццо с миндалем и вишней, финансье с фундуком. Полностью нокаутировали нас своей сосиской из индейки с сыром в слоеном тесте, сверху присыпанной крошкой из пармезана.
ул. Радищева, 29
День рождения Faces cafe
9 сентября ресторан Алексея Феликсова («Цех 85», «585*Золотой») на Крестовском острове отмечает свой первый День рождения. С 15:00 начнется музыкальная программа, велком-игристое и устрицы, а также итальянское спешл-меню от шефа Фабрицио Фатуччи.
Морской пр., 29
Первый белый трюфель в Mio Bistrot
Шеф Франческо Барбатто первый в этом сезоне привез белый трюфель в Петербург — прямиком из Альмы (Пьемонт). Деликатесом дополняют карпаччо из сельдерея с сыром Pecorino Toscano, тальолини, равиоли с тыквой и таледжио, а еще кревтеки карабинерос.
Казанская ул., 3
Ciderfest
9 сентября в DAA Design District развернется ежегодный фестиваль натурального сидра (с 14:00 до 22:00). В празднике примут участие около 30 производителей из разных регионов России, которые представят до 200 видов напитка.
Красногвардейская пл., 3
Фестиваль «Коктейльные сердца Петроградки» от Wild Bar & Flowers
С 15 сентября по 14 октября в барах, ресторанах и кафе Петроградской стороны пройдет коктейльный фестиваль с досуговым маршрутом: каждое заведение, нанесенное на него, придумывает микс, олицетворяющий локацию (например, «Матильда» — в честь балерины, особняк которой располагается на Кронверкском проспекте). По окончании всего променада вас угостят бесплатным напитком, подарят значок отличия и зарегистрируют на лотерею.
Участники: Wild, Santé, Igrik, Lenina.20, NOMAD, «Угол», «Забыли сахар One Trinity Place», Mona, SIGHT, Primi, Kiku Izakaya, «ФУТУРА бар», Darmagi, MAD, Giusto
Новый проект Bento от старых знакомых
В фудмолле City Food открылся азиатский корнер Bento – совместный проект Владимира Конюхова и Алены Голдыревой (Ikigai) и Анны Прахт (ее пловная Osh — победитель премии «Что Где Есть в Петербурге»). В концепции — еда на каждый день в удобной упаковке, напоминающих боксы-контейнеры для ланчей. В меню хрустящая курица и онигири с острой креветкой, говядина и хрустящие баклажаны, кальмар в кокосовом карри и стеклянная лапша. К каждому набору можно добавить манго в пряном соусе, креветочные чипсы, омлет и др.
Коломяжский пр. 17/2
Обновление в Avocado Queen
Знакомимся с новым шеф-поваром ресторана Людмилой Мороз, которая пришла возглавить флагманское заведение сети после смены концепции в Москве. В ее спешл-меню вошли сезонный инжир, халуми с арбузом, буратта с брокколини и персиком, батат фри с пармезаном и трюфельным маслом, а также наш полный краш — домашний яблочный пирог с ванильным мороженым и пеканом.
Итальянская, 21
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