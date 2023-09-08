Первый белый трюфель, гигантское жаркое и фестивали сидра и коктейлей: ресторанный дайджест

Новый проект Bento от старых знакомых

В фудмолле City Food открылся азиатский корнер Bento – совместный проект Владимира Конюхова и Алены Голдыревой (Ikigai) и Анны Прахт (ее пловная Osh — победитель премии «Что Где Есть в Петербурге»). В концепции — еда на каждый день в удобной упаковке, напоминающих боксы-контейнеры для ланчей. В меню хрустящая курица и онигири с острой креветкой, говядина и хрустящие баклажаны, кальмар в кокосовом карри и стеклянная лапша. К каждому набору можно добавить манго в пряном соусе, креветочные чипсы, омлет и др.

Коломяжский пр. 17/2