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Что Где Есть

Где поесть ночью? 10 кафе и ресторанов Петербурга

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Пока не завершился навигационный период на водах Петербурга, рассказываем, что где есть в ночи, если не успели на мосты! Спойлер: чебуреки и пиццу — на Невском,  паэлью и фалафель — на Рубинштейна, а харчо — на Садовой.

Marius

Хай-левел сервис в пивном ресторане при пятизвездочном отеле «Гельвеция» доставляет удовольствие в любое время дня и ночи. Помимо любопытной пивной карты обратить внимание стоит на мини-чебуреки, форшмак с кальвадосом, самолепные пельмени и вареники, а еще на клыкача собственного копчения. 

ул. Марата, 11

«Бекицер»

«Бекицеру» одному из немногих на улице Рубинштейна удается оставаться по-хорошему шумным местом, в котором можно поесть в ночи. Здесь израильская уличная еда — пита, фалафель, хумус, бабагануш — доступны с пятницы по воскресенье до 6 утра. 

 ул. Рубинштейна, 40/11

Italiani 

Ресторанные гении italy.co спродюсировали круглосуточный демократичный проект с пастой и пиццей из теста 24-часовой выдержки.  Любую повестку отрабатывают на ура: будь то Barbie-карбонара розового цвета или сезонные блюда, например, с инжиром.

Невский пр., 65

«Хочу Харчо»

Особняком среди ночных заведений Садовой стоит ресторан холдинга Ginza Project «Хочу Харчо», специализирующийся на мегрельской кухни с ее хачапури из сулугуни и ароматными чахохбили. Гвоздем меню стал наваристый харчо, без дегустации которого уйти отсюда нельзя.

Садовая ул., 39/41

Du Nord 1834

Респектабельный французский ресторан возле Московского вокзала дежурит не только для его пассажиров, но и для таких же респектабельных, как он, граждан. Из доступных развлечений – котлеты из мякоти кролика и кассуле из индейки, а выпеченные днем багеты можно взять с собой со скидкой.  

Лиговский пр., 41/83

«Брынза»

Какой чебурек не сделает длительное ожидание сводки мостов краше и радостнее? На Невском, напротив Гостиного двора, круглыми сутками работает одна из точек сети «Брынза» с 15-ю видами чебуреков: от «баварского» с охотничьими колбасками и карельского с красной рыбой до «восточного» или «абхазского» с традиционными специями.

Невский пр., 50

«Барслона»

Улица Рубинштейна, где с четверга по воскресенье жизнь бьет, не прерываясь, в будние дни после полуночи может серьезно разочаровать тех, кто сильно голоден. Свет в окошках тут в это время горит почти только у «Барслона». Испанский бар с паэльей, пинчос и тапасами открыт до шести утра (также как и бар на Б. Конюшенной — тот самый где Шнуров снимал свой клип «ЧПХ»).   

ул. Рубинштейна, 26; Большая Конюшенная ул., 1

Poison 

Культовое караоке никогда не дремлет для тех, у кого душа поет. Затянуть Эми Уайнхаус, ZZ Top или AC/DC можно семь дней в неделю до 5 утра (уик-энд отрабатывают до 6!). Шоты и крепыш дают закусить слайсом яблока или апельсина.

ул. Рубинштейна, 13

«Этобар»

Добродушный бар во дворе театра «Ленсовета» с 11-метровой барной стойкой, за которой собираются любители джаза, устраивает джемы каждый вечер. А по ночам кормит (до 5:00 с четверга по пятницу) свиными ребрами в имбирном маринаде, спагетти и филе миньон.

Владимирский пр., 14

Шаверма на Литейном

Легендарный закуток, в котором перекусывают шавермой даже звездные шефы, бесперебойно спасает всех проголодавшихся после полуночи больше 25 лет (аж с 1998 года!). 

Литейный пр., 64/78

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