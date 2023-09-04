Где поесть ночью? 10 кафе и ресторанов Петербурга

«Барслона»

Улица Рубинштейна, где с четверга по воскресенье жизнь бьет, не прерываясь, в будние дни после полуночи может серьезно разочаровать тех, кто сильно голоден. Свет в окошках тут в это время горит почти только у «Барслона». Испанский бар с паэльей, пинчос и тапасами открыт до шести утра (также как и бар на Б. Конюшенной — тот самый где Шнуров снимал свой клип «ЧПХ»).

ул. Рубинштейна, 26; Большая Конюшенная ул., 1