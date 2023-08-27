Фестиваль бельгийского пива и пикник с безлимитной едой во дворе-колодце: ресторанный дайджест

Три керамиста, три вазы и три букета в коллаборации с Wild

Бар Wild с цветочной лавкой внутри фантазирует на тему домашнего декора. Флорист София Устинова сделала три интерьерных диких букета, а петербургские и нижегородские керамисты — коллекцию ваз специально для них, вдохновляясь то природными нерукотворными формами, то монументальной архитектурой. И это невероятная красота! Три композиции (и керамика, и все эти каллы, георгины, древесные ветки или мохнатые амаранты) можно купить.

Пионерская ул., 32