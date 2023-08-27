Фестиваль бельгийского пива и пикник с безлимитной едой во дворе-колодце: ресторанный дайджест

Где будет фуршет с настойками из самоваров? Куда идти за редкими ламбиками и квадрюпелями? Кто из московских шефов приедет на гастроли в Петербург? Рассказываем в традиционной подборке.
Belgian Beer Weekend
С 1 по 3 сентября «Траппист» будет воспевать бельгийскую пивную культуру (одновременно с центральной площадью Брюсселя!) и приглашает всех нас присоединиться. В пятницу, 1.09, в 20:00 откроют фестиваль сабражем и праздничным салютом, в субботу, 2.09, весь день будут готовить особый стритфуд и морепродукты на огне, развернут raw-бар, а с 19 часов выступление начнет уличный оркестр. В воскресенье же, 3.09, встречаемся на паэлью. Все три дня — редкие гезы, ламбики, эли, трипели и квадрюпели.
ул. Радищева, 36
Новая пиццерия CrispyPizza
CrispyPizza появилась в барном квартале писателей! Тут готовят новые виды хрустящей римской пиццы: «Дьявола» с рубленым мясом и халапеньо, «Баклажан скаморцио» или «Бекон маскарпоне».
ул. Некрасова, 1
Ресторану «Калинка Моя» два года
2 сентября ресторану русской кухни у Казанского собора исполнится два года. На а-ля рус вечеринке будет фуршет с настойками из самоваров, лотерея, праздничный торт и музыкальный фолк-коллектив, который исполнит русские народные песни. Сбор в 18:30.
наб. Грибоедова, 18-20
Три керамиста, три вазы и три букета в коллаборации с Wild
Бар Wild с цветочной лавкой внутри фантазирует на тему домашнего декора. Флорист София Устинова сделала три интерьерных диких букета, а петербургские и нижегородские керамисты — коллекцию ваз специально для них, вдохновляясь то природными нерукотворными формами, то монументальной архитектурой. И это невероятная красота! Три композиции (и керамика, и все эти каллы, георгины, древесные ветки или мохнатые амаранты) можно купить.
Пионерская ул., 32
8 лет винному ресторану Charlie
8 сентября винный ресторан Charlie будет шумно отмечать свое восьмилетие в галерее «Березка». Игристое и закуски на велком, в баре — подборка биодинамики и органики от Real Authentic Wine, а в качестве сюрприза — секретный хип-хоп-артист. А еще команда представит фотовыставку — о важных для ресторана людях. Вечерний музыкальный сет организовывают Çava Disco.
Лермонтовский пр. 43/1
Пикник «Пир на весь мир» во дворе отеля «Гельвеция»
На этот раз, 9 сентября, в зеленом дворе пятизвездочного отеля развернутся кухни разных стран мира (совместная работа шеф-поваров и телеграм-каналов). Уличный фестиваль с безлимитной едой, коктейлями, музыкой и анимацией организуют пять пар: Александр Богданов (шеф проектов «Гельвеции») и «В Питере есть», Виталий Папп («Мечтатели») и «Ресторатор», Александр Архипов (московские Capito и BSHUSHU) и GoEat, Илья Бурнасов (Naia и Figata) и «Шампусси в Петербурге», Андрей Каплунов (Simach) и «Открытая кухня», Игорь Антропов (Mio) и «Пойдем выпьем».
Можно прийти в два временных слота: в 18.00 и 20.00 (количество билетов ограничено), а продолжится вечер до 23:00.
ул. Марата, 11
Постановка «Хармс Равновесие» в «Кабаре ШУМ»
6 сентября в последний раз команда покажет собственную постановку «Хармс Равновесие», созданную специально к большой выставке «Четыре комнаты. Игра в Хармса». В основе действия спектакля — драматические сценки и стихи писателя: во всех залах будет свой автономный абсурдистский перформанс, можно свободно перемещаться по помещению. Отдельным блоком в баре «Лиля» расскажут история любви Хармса к его женщинам — Эстер Русаковой, Алисе Порет и Марине Малич. Есть сеансы в 19:30 и 21:00.
ул. Маяковского, 52
Гастрольный ужин в Bist с командой московского ресторана GRACE bistro
7 сентября в Bist прямиком с Патриарших прудов приедет команда GRACE Bistro во главе с Максимом Ершовым. Для ужина с шармом парижских брассери он составил меню со сладкой говядина с песто и пармезаном, стейк аше с перечным соусом и домашние спагетти с трюфелем. Зафиналит вечер роскошный «Пари-Брест».
Большой проспект В.О., 18
No Regrets
1 и 2 сентября шеф-повар безглютенового ресторана No Regrets Григорий Чудин устраивает шефс тейбл. Будет готовить абхазский инжир с кремом из рокфора и лимонным сиропом, обжаренную романеско с лисичками, пармезаном и сливками, а на десерт — ганаш из цветной капусты с компоте из черной смородины.
ул. Б. Зеленина, 34
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