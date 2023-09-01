Четырехлитровая чашка капучино, рамен с мороженым и черные креветки: wow-подачи блюд в ресторанах Петербурга

Oversize pizza

Тот самый огромный и очень фотогеничный слайс пиццы из «Бертгольд центра». В ХL размере можно заказать любой вид: от пепперони и сырной до пиццы на черном тесте с ростбифом и соусом бешамель.

Гражданская, 13-15