Четырехлитровая чашка капучино, рамен с мороженым и черные креветки: wow-подачи блюд в ресторанах Петербурга

Гастрономическая подборка для ваших суперкадров в социальные сети: 27-сантиметровый бутерброд с икрой, бургер в золоте или огромная пицца.
Бутерброд с икрой в Aster bakery
Aster bakery
Команда Aster для своей новой пекарни сделали бутерброд с икрой версии 2.0. Теперь это 27 сантиметров счастья на свежем, хрустящем багете, который ежедневно выпекается на месте.
пр. Римского-Корсакова, 22
Воздушный чебурек в Askaneli
Askaneli
В грузинском бистро Askaneli и одноименном загородном ресторане готовят воздушные чебуреки — надутые, будто воздушные шары. Начинку — говядину, сыр, баранину, краб или грибы — можно выбрать. Инструкция по применению: плавно сдуваем, сворачиваем, делаем разрез и вуаля!
Приморское ш., 364; Итальянская, 2
Рамен с мороженым в Umami
Umami
Рамен с мороженым — каково? Это острое блюдо на курином бульоне с домашней лапшой. Также внутри ореховое мороженое, омлет тамаго яки, свиной фарш и криспи бекон, ароматное масло на корейском перце кочукару и пряная японская приправа шичими тогараши.
Боровая, 3
Хинкапури в «Кукурузе»
«Кукуруза»
Знакомьтесь, хинкапури из грузинского ресторана «Кукуруза», за которым приезжают специально в район «Удельной». На кухне замиксовали хинкали и хачапури (внутри — сыр и картошка).
Энгельса, 41
Пайнэпл райс в Chang Cafe
Chang cafe
Портал в Таиланд — это рис с морепродуктами и кешью, перцем и шампиньонами, которыйподается в половинке свежего ананаса.
Б. Конюшенная, 9; Невский пр., 97
Огромный капучино в «Фюнамбюль»
«Фюнамбюль»
Самый большой капучино (4 литра!) готовят во французском ресторане и подают, конечно, вместе с двумя хрустящими круассанами.
М. Конюшенная, 5
Золотой бургер в Meat_coin
Meat_coin
В мясном ресторане турецкие повара оборачивают бургер с первоклассной говядиной в золото. Под одеялом в 24 карата также прячут выдержанный чеддер и пышную булочку.
Рубинштейна, 4; Приморское шоссе, 466
Слайс пицца в Oversize pizza
Oversize pizza
Тот самый огромный и очень фотогеничный слайс пиццы из «Бертгольд центра». В ХL размере можно заказать любой вид: от пепперони и сырной до пиццы на черном тесте с ростбифом и соусом бешамель.
Гражданская, 13-15
DOLPHINWOLF
Выполненный в фингер-формате твист на пиццу пепперони! Фарш из колбасы и моцареллы завернут в тесто фило и обжарен во фритюре к соусу из протертых томатов и свежего базилика.
Боровая, 21
Черные креветки в The Buddy Cafe
The Buddy Cafe
К хрустящим королевским креветкам, приправленным чернилами каракатицы, добавляют сгущенку из васаби. Чтобы никто не заскучал, команда предлагает гостям отличить съедобное от древесного угля на тарелке.
Ломоносова, 14
Десерт в виде сердца в Leth
Leth
Пугающе реалистичный и хитроумный по составу десерт . В нем бельгийский шоколад, пряные манго, чернильный гребешок, нюансы маракуйи на пепле из кунжута, а на языке ощущаются нотки трюфеля, копченостей и орехов.
набережная Фонтанки, 82/1
Черный круассан с шоколадом в MINERALS
MINERALS dessert bar
Черный-черный круассан с добротной порцией шоколада внутри ищите в кондитерской при отеле Wawelberg.
Невский пр., 7-9
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