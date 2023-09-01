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Четырехлитровая чашка капучино, рамен с мороженым и черные креветки: wow-подачи блюд в ресторанах Петербурга

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Гастрономическая подборка для ваших суперкадров в социальные сети: 27-сантиметровый бутерброд с икрой, бургер в золоте или огромная пицца.

Natela Bolataeva

Бутерброд с икрой в Aster bakery

Aster bakery

Команда Aster для своей новой пекарни сделали бутерброд с икрой версии 2.0. Теперь это 27 сантиметров счастья на свежем, хрустящем багете, который ежедневно выпекается на месте.

пр. Римского-Корсакова, 22

Воздушный чебурек в Askaneli

Askaneli

В грузинском бистро Askaneli и одноименном загородном ресторане готовят воздушные чебуреки — надутые, будто воздушные шары. Начинку — говядину, сыр, баранину, краб или грибы — можно выбрать. Инструкция по применению: плавно сдуваем, сворачиваем, делаем разрез и вуаля!

Приморское ш., 364; Итальянская, 2

Рамен с мороженым в Umami

Umami

Рамен с мороженым — каково? Это острое блюдо на курином бульоне с домашней лапшой. Также внутри ореховое мороженое, омлет тамаго яки, свиной фарш и криспи бекон, ароматное масло на корейском перце кочукару и пряная японская приправа шичими тогараши.

Боровая, 3

Хинкапури в «Кукурузе»

«Кукуруза»

Знакомьтесь, хинкапури из грузинского ресторана «Кукуруза», за которым приезжают специально в район «Удельной». На кухне замиксовали хинкали и хачапури (внутри — сыр и картошка).

Энгельса, 41

Пайнэпл райс в Chang Cafe

Chang cafe

Портал в Таиланд — это рис с морепродуктами и кешью, перцем и шампиньонами,  которыйподается в половинке свежего ананаса.

Б. Конюшенная, 9; Невский пр., 97

Огромный капучино в «Фюнамбюль»

«Фюнамбюль»

Самый большой капучино (4 литра!) готовят во французском ресторане и подают, конечно, вместе с двумя хрустящими круассанами.

М. Конюшенная, 5

Золотой бургер в Meat_coin

Meat_coin

В мясном ресторане турецкие повара оборачивают бургер с первоклассной говядиной в золото. Под одеялом в 24 карата также прячут выдержанный чеддер и пышную булочку. 

Рубинштейна, 4; Приморское шоссе, 466

Слайс пицца в Oversize pizza

Oversize pizza

Тот самый огромный и очень фотогеничный слайс пиццы из «Бертгольд центра». В ХL размере можно заказать любой вид: от пепперони и сырной до пиццы на черном тесте с ростбифом и соусом бешамель.

Гражданская, 13-15

DOLPHINWOLF

Выполненный в фингер-формате твист на пиццу пепперони! Фарш из колбасы и моцареллы завернут в тесто фило и обжарен во фритюре к соусу из протертых томатов и свежего базилика.

Боровая, 21

Черные креветки в The Buddy Cafe

The Buddy Cafe

К хрустящим королевским креветкам, приправленным чернилами каракатицы, добавляют сгущенку из васаби. Чтобы никто не заскучал, команда предлагает гостям отличить съедобное от древесного угля на тарелке.

Ломоносова, 14

Десерт в виде сердца в Leth

Leth

Пугающе реалистичный и хитроумный по составу десерт . В нем бельгийский шоколад, пряные манго, чернильный гребешок, нюансы маракуйи на пепле из кунжута, а на языке ощущаются нотки трюфеля, копченостей и орехов.

набережная Фонтанки, 82/1

Черный круассан с шоколадом в MINERALS 

MINERALS dessert bar

Черный-черный круассан с добротной порцией шоколада внутри ищите в кондитерской при отеле Wawelberg. 

Невский пр., 7-9

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