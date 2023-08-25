Арт-тур с пикником на заливе, хамон и паэлья во дворе: ресторанный дайджест

Рассказываем как провести заключительные выходные лета! Собрали самые интересные гастрономические события в традиционной подборке.
«Пивной карте» 15 (!) лет
27 августа старейший бар-бутик Петербурга отмечает 15 лет (начнут в 14:00 во дворе бара Union). В программе: дроп юбилейного мерча, презентация пива, сваренного вместе с Dreamteam Brew, закуски и хиты от команды Smoke BBQ (бургер с тем самым брискетом, тако, чили кон карне) и выступление именитого петербургского музыканта, которого пока держат в секрете.
Литейный, 55 (двор бара UNION)
Возобновление работы Tootsie
Мясной ресторан Tootsie возобновил свою работу после пожара. Команде потребовалось полтора месяца, чтобы восстановиться от последствий беды: полностью обновить кухню, провести косметический ремонт основного зала и заменить систему коммуникаций. 27 августа приглашают всех на ужин — будут велком-дринки, розыгрыш призов и свежий брискет, который разделают прямо в зале в 20:00.
9-я линия Васильевского острова, 30
День рождения гастропаба Gastroli
Семь лет назад на улице Пестеля с открыточным видом на Пантелеимоновскую церковь открылся Gastroli. По этому поводу команда устраивает вечеринку в эту субботу, 26 августа. Ребята привезут целую ногу хамона, приготовят праздничное меню, коктейль-перформанс и именинный торт.
Пестеля, 7
Арт-туры от загородного ресторана Muze Garden
Загородный ресторан Muze Garden запускает арт-туры — литература и северный модерн на «левом» побережье
Экскурсия начнется с прогулки по Комаровским дачам, изучения поселка, северного модерна и резного палисада. Продолжится прогулкой по эко-тропе и спуском по лесу к морю, пенатам Репина и знакомством с финской дачей художника. Еще одна остановка — пикник с закусками и игристым на берегу Финского залива, а затем — заброшенные дачи.
Тур займет весь день (с 12:00 до 19:00), ближайшая — 2 сентября.
Вечеринка в стиле Bossa Nova в Teplo
26 августа Teplo вместе с соседями из бара WöD устраивают босанову с паэльей во дворе, грилем (кукуруза! дорадо!) и живым концертом. За настроение отвечают 4 вида кайпириньи и настойка на кашасе с дачными ягодами.
Большая Морская, 45
Закрытие летнего сезона «На Вина!» / «Винный склад»
26 августа на «Винном складе» пройдет заключительная летняя дискотека. Встречаемся в 18:00 на вечеринке Çava и двигаемся под Texture, Dj YesYes, Shinder, Poison, Stoliarova и др.
Инструментальная, 3В
Коллаборация Ossu eatery и «Футуры»
В заключительное воскресенье лета ossu устраивает азиатский дворик в Ленполиграфмаше — в двухэтажном баре «Футуры». Будут готовить блюда на гриле и фирменный оссурито с лососем, а также коктейли. Старт в 16:00.
набережная карповки 5АГ
OlinSoup
Проект OlinSoup, который кормил в пандемию кормил сотни семей домашними супами в трехлитровых банках, открылся на Петроградке. Кроме супов в меню котлеты, холодец, ленивые голубцы, печеночные оладьи, солянка.
Кронверкская, 29/37
Wow Mom Market в Vokzal 1853
26 и 27 августа в самом большом фудмолле России развернется маркет для мам, а для детей команда Vokzal 1853 проведет мастер-классы (роспись пряников, создание свечей, картины из цветного песка) и шоу мыльных пузырей.
наб. Обводного канала, 118
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