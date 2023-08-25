Арт-тур с пикником на заливе, хамон и паэлья во дворе: ресторанный дайджест

Арт-туры от загородного ресторана Muze Garden

Загородный ресторан Muze Garden запускает арт-туры — литература и северный модерн на «левом» побережье

Экскурсия начнется с прогулки по Комаровским дачам, изучения поселка, северного модерна и резного палисада. Продолжится прогулкой по эко-тропе и спуском по лесу к морю, пенатам Репина и знакомством с финской дачей художника. Еще одна остановка — пикник с закусками и игристым на берегу Финского залива, а затем — заброшенные дачи.

Тур займет весь день (с 12:00 до 19:00), ближайшая — 2 сентября.