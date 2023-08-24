Окрошка с крапивой, суп из вишни и гаспачо с зеленым яблоком: 10 холодных супов

Прыгаем в последний гастрономический вагон уходящего летнего поезда. Вот подборка 10 самых интересных сезонных холодных супов в ресторанах Петербурга.
«Мечтатели»
Шеф Виталий Папп сезонный суп решил делать из вишни, сочетая ее с сыровяленной олениной. Сверху посыпает все миксом из кунжута со специями.
набережная реки Фонтанки, 11
Grecco
Привычную окрошку здесь готовят по-средиземнорски — с креветками, мягко сваренным яйцом и запаковкой из авокадо.
Рыбацкая ул., 2
FermA
Шеф Зиннят Акбашев, заведующий всеми ресторанами холдинга White Group, в гаспачо добавляет клубнику и фермерскую буррату. Есть веган-вариант!
Финляндский пр., 1
Blackchops
Красные томаты, базилик и сельдерей тут просто пропускают через блендер, а украшают — шариком сорбета из зеленого яблока, тартаром из овощей и листьями сельдерея.
набережная реки Фонтанки, 5/2
Animals
Шеф Александр Пименов не может сделать просто окрошку. Кефир у него насыщен крапивой и йогуртом, а в главных ролях — краб, икра, пакчой и корень хрена.
ул. Некрасова, 60
Subzero
Летний оммаж на рамен «по-сабзировски» — это холодный суп с креветками, лапшой, томатами и огурцами, яйцом, и ростками. Ничего лишнего!
Рубинштейна, 38
Mina
Бренд-шеф Mina Джильберто Нассер готовит вегетарианский вариант окрошки, заправляя ее ливанским йогуртом и традиционными специями.
Спортивная ул., 2
МА
В тарелке — чистое воплощение лета. Зеленый суп из пробитого щавеля, за сладость в котором отвечает манго, а за солоноватость — брынза.
ул. Рубинштейна, 7
«Федя, дичь!»
Нестареющую классику разнообразили фирменным блюдом. В окрошку на квасе или айране добавляют свиной шашлык — обе вариации доступны до конца лета!
Садовая ул., 7-9
Kazbegi
В стилизованном под гостеприимную грузинскую гостиную ресторане в историческом особняке князя Кочубея в августе подают насыщенный холодный томатный суп с пучком ароматной зелени.
Фурштатская ул, 24
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