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Окрошка с крапивой, суп из вишни и гаспачо с зеленым яблоком: 10 холодных супов

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Прыгаем в последний гастрономический вагон уходящего летнего поезда. Вот подборка 10 самых интересных сезонных холодных супов в ресторанах Петербурга.

Предоставлено пресс-службой заведения

«Мечтатели»

Шеф Виталий Папп сезонный суп решил делать из вишни, сочетая ее с сыровяленной олениной. Сверху посыпает все миксом из кунжута со специями.

набережная реки Фонтанки, 11

Предоставлено пресс-службой заведения

Grecco

Привычную окрошку здесь готовят по-средиземнорски — с креветками, мягко сваренным яйцом и запаковкой из авокадо.

Рыбацкая ул., 2

Предоставлено пресс-службой заведения

FermA

Шеф Зиннят Акбашев, заведующий всеми ресторанами холдинга White Group, в гаспачо добавляет клубнику и фермерскую буррату. Есть веган-вариант!  

Финляндский пр., 1

Предоставлено пресс-службой заведения

Blackchops

Красные томаты, базилик и сельдерей тут просто пропускают через блендер, а украшают — шариком сорбета из зеленого яблока, тартаром из овощей и листьями сельдерея.

набережная реки Фонтанки, 5/2 

Предоставлено пресс-службой заведения

Animals

Шеф Александр Пименов не может сделать просто окрошку. Кефир у него насыщен крапивой и йогуртом, а в главных ролях — краб, икра, пакчой и корень хрена. 

ул. Некрасова, 60

Предоставлено пресс-службой заведения

Subzero

Летний оммаж на рамен «по-сабзировски» — это холодный суп с креветками, лапшой, томатами и огурцами, яйцом, и ростками. Ничего лишнего!

Рубинштейна, 38

Предоставлено пресс-службой заведения

Mina

Бренд-шеф Mina Джильберто Нассер готовит вегетарианский вариант окрошки, заправляя ее ливанским йогуртом и традиционными специями.

Спортивная ул., 2

Предоставлено пресс-службой заведения

МА

В тарелке — чистое воплощение лета. Зеленый суп из пробитого щавеля, за сладость в котором отвечает манго, а за солоноватость — брынза. 

ул. Рубинштейна, 7

Предоставлено пресс-службой заведения

«Федя, дичь!»

Нестареющую классику разнообразили фирменным блюдом. В окрошку на квасе или айране добавляют свиной шашлык — обе вариации доступны до конца лета!

Садовая ул., 7-9

Предоставлено пресс-службой заведения

Kazbegi

В стилизованном под гостеприимную грузинскую гостиную ресторане в историческом особняке князя Кочубея в августе подают насыщенный холодный томатный суп с пучком ароматной зелени.

Фурштатская ул, 24

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