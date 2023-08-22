9 ресторанов с лучшими стейками в Петербурге

«Рибай»

В ресторане циклопических размеров от Ginza Project — вечный праздник, на котором даже персонал горазд на шоу с песнями и фокусами. Из бычков ангус зернового откорма делают скворчащие стейки, те, что на кости, выдерживают во влажной камере в течение 21 дня, и к каждому предлагают масло: с горгонзолой, трюфелем или чипотле.

Казанская ул., 3A