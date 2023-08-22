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9 ресторанов с лучшими стейками в Петербурге

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Пиканья, денвер, флап мит, панза или бавет: рассказываем, в каких заведениях города готовят самые сочные и соблазнительные стейки.

Архивы пресс-службы

«Рамп Кэп» с кострецовой части бычка

Red Steak & Wine

Стейк-хаус от создателя Pizza22 Эльдара Кабирова — настоящий Диснейленд в мире мяса. На стенах здесь копии наскальных рисунков из пещер Африки, США и Европы, а в меню — классика из аргентинских мраморных бычков, стейки сухой выдержки и альтернативные.

ул. Ленина, 9

Архивы пресс-службы

Стейк по-флорентийски

Meat_coin

Наследие турецкой команды селебрити-мясника Несрета Гекче. Его скауты под началом потомтсвенного шефа Мехмета Чалышкана выдерживают стейки с гималайской солью в камере сухого вызревания, доводят рибай, даллас и портерхаус на углях или в тандыре и даже оборачивают их золотом 999 пробы.

ул. Рубинштейна, 4; Приморское шоссе, 466

Архивы пресс-службы

Сет мясника – три небольших стейка (панза – передняя часть бедра, бавет – боковая часть живота, денвер – подлопаточная часть)

Beefzavod

Ангусы из Воронежской области, айрширы и голштины из Рязанской или герефорды из Пензенской используются целиком — от головы до хвоста. Макс Торганов топит за стиль вака вьеха, когда в ход идут зрелые животные молочной породы, а в ресторане отдает 20 видов стейков: от ти-бона и томагавка до «сердца костреца», пиканьи и денвера.

Аптекарский пр., 2

Архивы пресс-службы

Шатобриан

Hitch

В ресторане группы italy&co. уверены, что мясу молодых бычков не нужно ничего, кроме огня, соли и перца. Гастрономический минимализм балансируют уже на тарелке — травами и правильным гарниром. Берите шортлойн dry age или сочнейший шатобриан с печеным картофелем, тимьяном и чесноком.

пр. Медиков, 10 к.1; Московский пр-т., 179

Архивы пресс-службы

Стейк «Деревенский» или стриплойн на кости на древесном угле с добавлением опилок ольхи, груши, вишни и персика

«Блок»

Богатый авангардным оформлением (и двумя террасами!) ресторан Александра Раппопорта на крыше «Ленинград Центра». Готовят 17 видов стейков — и все из мяса бычков, выросших в российских глубинках, с высшей степенью мраморности и приготовленные по всем канонам.

Потёмкинская ул., 4

Архивы пресс-службы

Русский стейк Портерхаус

Stroganoff Steak House

Старожил среди мясных ресторанов (с 2007-го!) воспитывает настоящих специалистов: любой официант может не только вынести вам поднос со стейками, но и поведать о родословной конкретного бычка, виде откорма и сроках вызревания. Помимо городского стейк-хауса на Конногвардейском есть филиал в Репино.

Конногвардейский б-р, 4

Архивы пресс-службы

Шортлойн

«Рибай»

В ресторане циклопических размеров от Ginza Project — вечный праздник, на котором даже персонал горазд на шоу с песнями и фокусами. Из бычков ангус зернового откорма делают скворчащие стейки, те, что на кости, выдерживают во влажной камере в течение 21 дня, и к каждому предлагают масло: с горгонзолой, трюфелем или чипотле.

Казанская ул., 3A

Архивы пресс-службы

Флап мит

Chuck

Главный мясник города Рома Редман и его бородатая команда брутальных поваров с мясом — на «ты». Жарят и премиум отруба, и альтернативные, например, крупноволокнистый флап мит выносят на доске с соусом чимичурри и спаржей. Перед заказом предупреждают сразу: «не готовим well done»

Гороховая ул., 41

Архивы пресс-службы

Стриплойн

Forest Hill

В загородном ресторане северной кухни с двумя террасами регулярно устраивают bbq-вечеринки — фактически в лесу. На мангале получаются соблазнительно пунцовые на срезе мачете и ти-бон. Но мясо дичи — оленины, зайца и кабана — заслуживает отдельного внимания.

Людмилы Кедриной, 2, Мистолово

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