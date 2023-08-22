9 ресторанов с лучшими стейками в Петербурге

Пиканья, денвер, флап мит, панза или бавет: рассказываем, в каких заведениях города готовят самые сочные и соблазнительные стейки.
«Рамп Кэп» с кострецовой части бычка
Red Steak & Wine
Стейк-хаус от создателя Pizza22 Эльдара Кабирова — настоящий Диснейленд в мире мяса. На стенах здесь копии наскальных рисунков из пещер Африки, США и Европы, а в меню — классика из аргентинских мраморных бычков, стейки сухой выдержки и альтернативные.
ул. Ленина, 9
Стейк по-флорентийски
Meat_coin
Наследие турецкой команды селебрити-мясника Несрета Гекче. Его скауты под началом потомтсвенного шефа Мехмета Чалышкана выдерживают стейки с гималайской солью в камере сухого вызревания, доводят рибай, даллас и портерхаус на углях или в тандыре и даже оборачивают их золотом 999 пробы.
ул. Рубинштейна, 4; Приморское шоссе, 466
Сет мясника – три небольших стейка (панза – передняя часть бедра, бавет – боковая часть живота, денвер – подлопаточная часть)
Beefzavod
Ангусы из Воронежской области, айрширы и голштины из Рязанской или герефорды из Пензенской используются целиком — от головы до хвоста. Макс Торганов топит за стиль вака вьеха, когда в ход идут зрелые животные молочной породы, а в ресторане отдает 20 видов стейков: от ти-бона и томагавка до «сердца костреца», пиканьи и денвера.
Аптекарский пр., 2
Шатобриан
Hitch
В ресторане группы italy&co. уверены, что мясу молодых бычков не нужно ничего, кроме огня, соли и перца. Гастрономический минимализм балансируют уже на тарелке — травами и правильным гарниром. Берите шортлойн dry age или сочнейший шатобриан с печеным картофелем, тимьяном и чесноком.
пр. Медиков, 10 к.1; Московский пр-т., 179
Стейк «Деревенский» или стриплойн на кости на древесном угле с добавлением опилок ольхи, груши, вишни и персика
«Блок»
Богатый авангардным оформлением (и двумя террасами!) ресторан Александра Раппопорта на крыше «Ленинград Центра». Готовят 17 видов стейков — и все из мяса бычков, выросших в российских глубинках, с высшей степенью мраморности и приготовленные по всем канонам.
Потёмкинская ул., 4
Русский стейк Портерхаус
Stroganoff Steak House
Старожил среди мясных ресторанов (с 2007-го!) воспитывает настоящих специалистов: любой официант может не только вынести вам поднос со стейками, но и поведать о родословной конкретного бычка, виде откорма и сроках вызревания. Помимо городского стейк-хауса на Конногвардейском есть филиал в Репино.
Конногвардейский б-р, 4
Шортлойн
«Рибай»
В ресторане циклопических размеров от Ginza Project — вечный праздник, на котором даже персонал горазд на шоу с песнями и фокусами. Из бычков ангус зернового откорма делают скворчащие стейки, те, что на кости, выдерживают во влажной камере в течение 21 дня, и к каждому предлагают масло: с горгонзолой, трюфелем или чипотле.
Казанская ул., 3A
Флап мит
Chuck
Главный мясник города Рома Редман и его бородатая команда брутальных поваров с мясом — на «ты». Жарят и премиум отруба, и альтернативные, например, крупноволокнистый флап мит выносят на доске с соусом чимичурри и спаржей. Перед заказом предупреждают сразу: «не готовим well done»
Гороховая ул., 41
Стриплойн
Forest Hill
В загородном ресторане северной кухни с двумя террасами регулярно устраивают bbq-вечеринки — фактически в лесу. На мангале получаются соблазнительно пунцовые на срезе мачете и ти-бон. Но мясо дичи — оленины, зайца и кабана — заслуживает отдельного внимания.
Людмилы Кедриной, 2, Мистолово
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