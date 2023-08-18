5 новых ресторанных проектов «Новой Голландии»

Tel Aviv by Saviv

Еще одна часть «Дома 12» рядом с прогрессивным коворкингом «Сообщество» тоже осталась за Антонио, и что там сделать, поняли не сразу. Сейчас держат курс на островное посольство израильского Saviv, регулярного лауреата премии «Что где есть в Петербурге». По интерьеру это будет копия бистро с Большой Конюшенной с его винтажной мебелью, богатыми люстрами и картинами. А по еде — еще больше идеальных шакшуки и хумуса с бейглом, питой или халой из печи!