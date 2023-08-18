5 новых ресторанных проектов «Новой Голландии»

«Новая Голландия» — райский остров Петербурга! — с липовой аллеей, травяным садом и бурной гастрономической жизнью. Разбираемся, какие рестораны здесь открылись и чего еще ждать. Спойлер: первый азиатский проект Антонио Фрезы, музыкальный бар от Kuznyahouse и новые булки от старых знакомых из лапшичной ossu.
Изакая-бар JOON ジュン
Да, команда Kuznyahouse в полном составе настаивает именно на таком написании. Это летний музыкальный бар с аналоговой винтажной саунд-системой: композиции, включая новый альбом Kito Jempere (засветившегося уже даже в соцсетях гения Кодзимы!), ставят на виниле, CD или вообще на бобине. Коктейли миксуют в азиатском стиле и начинают уже в два часа дня. На закуску шеф-повар Руслан Закиров готовит эдамаме с морской солью на гриле, рваную курицу в ореховом соусе и чудные ананасы кимчи.
Koi
Помещение в «Доме 12», где квартировал файндайнинг Cococouture Матильды Шнуровой, занял Антонио Фреза. В сентябре здесь появится азиатский ресторан. За еду по мотивам кухонь Японии, Тайваня и Китая в ответе самый драйвовый шеф и ресторатор с тысячами последователей Глен Баллис (Avocado Queen, Lucky Izakaya Bar). В raw-баре ищите премиального голубого тунца аками и желтохвоста, на гриле — шашлычки, а на пару — пельмени с бульоном.
Tel Aviv by Saviv
Еще одна часть «Дома 12» рядом с прогрессивным коворкингом «Сообщество» тоже осталась за Антонио, и что там сделать, поняли не сразу. Сейчас держат курс на островное посольство израильского Saviv, регулярного лауреата премии «Что где есть в Петербурге». По интерьеру это будет копия бистро с Большой Конюшенной с его винтажной мебелью, богатыми люстрами и картинами. А по еде — еще больше идеальных шакшуки и хумуса с бейглом, питой или халой из печи!
Crepe Du Soleil
Это тоже временный — летний — поп-ап от команды Bekitzer family во дворе «Бутылки», но превью полноценного кафе, которое откроется уже в этом году. Крепы — французские тонкие гречневые блины-галеты. Начинайте с сытных начинок, вроде ветчины, сыра и слегка жидковатого яйца, а заканчивайте сладкими — с фламбированной грушей или каштановым кремом. Именно так советует делать ресторатор Павел Штейнлухт, организовавший парижский стритфуд в Петербурге.
tyttö bakery
Интерьер новой пекарни от гастрогиков Дмитрия Кюлленена, Александра Бугаевского и Антона Кузнецова, подаривших нам (и столице!) лапшичную ossu, больше напоминает какой-нибудь артхаус Ларса фон Триера: полупрозрачная пленка с вышивкой, стулья в комбинезонах, лепестки цветков, вырезанные в нержавейке, и столики из бетона, имитирующие небрежно накинутую скатерть. Сюда идем за тартами, усыпанными ягодами, шоколадными бабками и булочками шу, а во двор «Бутылки» — в их же киоск с мороженым.
Комментарии (0)