18+
  • Бары и рестораны
  • Что Где Есть
  • Что где есть в Самаре
Что Где Есть

Подарок для гурманов: вышел свежий гастрономический гид «Что где есть в Самарской области»

Поделиться:

Фото: телеграм-канал "Как Есть"

«Собака.ru» совместно с Туристским информационным центром Самарской области при поддержке министерства туризма Самарской области составила подробную гастрономическую карту региона. 

С какой террасы открываются лучшие виды на Волгу и Жигулевские горы? Где можно позавтракать, любуясь легендарным волжским закатом? В каком баре можно познакомиться с будущим мужем и назначить свидание будущей жене?

Ответы на все эти вопросы можно найти в гастрономическом гайде «Что где есть в Самарской области», который «Собака.ru» выпустила совместно с Туристским информационным центром Самарской области при поддержке министерства туризма Самарской области. 

Хотите узнать, где в городе лучше всего готовят мясо, а в каком ресторане собираются энофилы области? Где искать самые вкусные эклеры, а где можно попробовать аутентичные блюда волжской кухни?

Ищите самую актуальную гастрономическую карту региона в самарских кофейнях, ресторанах, цветочных салонах и салонах красоты – она всегда где-то рядом с вами!

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Что где есть в Самаре

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: