Подарок для гурманов: вышел свежий гастрономический гид «Что где есть в Самарской области»

«Собака.ru» совместно с Туристским информационным центром Самарской области при поддержке министерства туризма Самарской области составила подробную гастрономическую карту региона.

С какой террасы открываются лучшие виды на Волгу и Жигулевские горы? Где можно позавтракать, любуясь легендарным волжским закатом? В каком баре можно познакомиться с будущим мужем и назначить свидание будущей жене?

Ответы на все эти вопросы можно найти в гастрономическом гайде «Что где есть в Самарской области», который «Собака.ru» выпустила совместно с Туристским информационным центром Самарской области при поддержке министерства туризма Самарской области.

Хотите узнать, где в городе лучше всего готовят мясо, а в каком ресторане собираются энофилы области? Где искать самые вкусные эклеры, а где можно попробовать аутентичные блюда волжской кухни?

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