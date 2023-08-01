«Собака.ru» выпустила гастрономический путеводитель «Что где есть в Петербурге»

Гастрономический сезон, который стартовал в начале лета, выходит на финишную прямую! Впереди — еще целый месяц лета, а, значит, самое время запрыгнуть в последний вагон и начать путешествие по гастрономическому Петербургу. Встречайте наш гастрономический гид по общепиту города. Еще один (последний в этом сезоне — успейте обзавестись!) тираж красивой печатной версии гида ищите в лучших ресторанах, кафе, барах — и даже в «Сапсанах», если едете из Москвы в Петербург.
В сентябре начинается театральный сезон. В марте — модный. В конце мая, с первыми террасами, в Петербурге стартовал новый гастрономический сезон — и это квест с премьерами и солдаутами! Рестораторы продолжают соревноваться за самую красивую террасу. Шеф-повара запускают сезонные сеты из локальных патиссонов и редиса. Бартендеры приглашают на международные коктейльные фестивали. А петербуржцы устраивают работникам общепита тест на новейшие тенденции и выбирают для летних вылазок только самые актуальные места.
У кого разливают прогрессивный кокур? Кто делает на завтрак идеальные и пышные гриль-чизы? Кто из шеф-поваров этим летом — сверхновая звезда? К кому ехать на похмельные щи за город?
Как много вопросов — так много ответов: собрали их все в своем первом гастрономическом гиде «Что где есть в Петербурге 2023»!
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