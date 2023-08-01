«Собака.ru» выпустила гастрономический путеводитель «Что где есть в Петербурге»

У кого разливают прогрессивный кокур? Кто делает на завтрак идеальные и пышные гриль-чизы? Кто из шеф-поваров этим летом — ​сверхновая звезда? К кому ехать на похмельные щи за город?

Как много вопросов — ​так много ответов: собрали их все в своем первом гастрономическом гиде «Что где есть в Петербурге 2023»!