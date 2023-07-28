Лисички в городе! 7 ресторанов, где уже подают сезонные грибы

Лисички в городе — с пастой, тальята стейком и даже булочками шу! Рассказываем, в каких ресторанах Петербурга уже готовят рыжие грибы.
Marso Polo
Встречаемся на застекленной всесезонной веранде в Михайловском саду для дегустации меню Oggi, что в переводе с итальянского означает «сегодня» (а когда еще?). С лисичками тут готовят брускетту, ризотто и тальята стейк.
наб. канала Грибоедова, 2В
Animals
Ресторан с самым сезонным меню круглый год в числе первых ввели в меню лисички. На ужин ребята предлагают сразу три блюда: тартар из говядины с грибным мисо и маринованными лисичками, ризотто с грибами, страчателлой и базиликовым песто и бифштекс из лося.
ул. Некрасова, 60
Charlie
Шеф-повар Юрий Манчук продолжает регулярно обновлять меню и вводить летние спешал-блюда. Лисичкам отдана главная роль сразу в двух блюдах: тост и нежный крем-суп.
наб. канала Грибоедова, 54
Rene
Рома Киселев подошел к сезонным обновлениям основательно: на завтрак в Rene омлет с сыром грюйер, в горячих закусках — зеленая спаржа, а в основном — тальятелле и фермерский цыпленок (и все с лисичками!)
Невский пр., 28
«Сад»
С 13:00 дают судак с лисичками и сезонными овощами и домашнюю пасту паппарделле с деревенскими грибами, которые обжариваются на оливковом масле с чили и чесноком, а подаются с добавлением бульона, и трюфельной пасты.
Большая Зеленина ул., 23А
«Сон»
В ресторане между Мойкой и «Адмиралтейской» готовят комфортную еду на каждый день. Ленивая лазанья с черными лисичками и страчателлой не стала исключением.
Кирпичный пер. 8
La Vue
Видовой ресторане на 11 этаже отеля радует не тольк видом на Неву и крейсер Аврора, но и внушительным меню с лисичками. Пробуйте булочку шу с грибами в разных текстурах, жульен, ньокки с сыром пекорино и карпаччо из подкопченной оленины.
наб. Пироговская 5/2
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