Лисички в городе! 7 ресторанов, где уже подают сезонные грибы

Animals

Ресторан с самым сезонным меню круглый год в числе первых ввели в меню лисички. На ужин ребята предлагают сразу три блюда: тартар из говядины с грибным мисо и маринованными лисичками, ризотто с грибами, страчателлой и базиликовым песто и бифштекс из лося.

ул. Некрасова, 60