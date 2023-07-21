Вечеринка с массажем в баре и джанк-фуд с винами Венгрии: ресторанный дайджест

Рассказываем в традиционной подборке о гастрономических событиях не только на этих выходных, но и на следующей неделе: гастроли КМ20, винный фестиваль и дикий ужин.
Juice Lovers Fest
В эту субботу, 22 июля, пройдет вторая часть винного фестиваля. На этот раз — образцы от виноделов новой волны из Испании, Португалии и Нового Света. Круговая дегустация пройдет в две сессии, по 4 корнера с тремя винами в каждой.
В 17:30 разбираемся с галисийцами, каталонцами и Ла-Магча, а в 19:30 знакомимся с аргентинцами, чилийцами и южноафриканцами.
В этот же день проведут лекторий «Как быть, когда быть не хочется?» от галереи искусства Anna Nova.
Инструментальная, 3В
День рождения Crevette Bistrot
Морскому бистро в креативном квартале «Брусницын» исполняется один год. В субботу и воскресенье шеф Олег Перфилов будет готовить жаркое с морепродуктами на открытом огне, а его гастроаферистка и совладелица Crevette Алена Мельникова сабражить магнумы и разливать игристое. Ждем спонтанные музыкальные выступления бэнда Насти Мамиты и праздничный десерт!
КК «Брусницын», Кожевенная линия, 30
Морские среды в Osteria Alma
Теперь в итальянской остерии Дмитрия Блинова, Михаила Соколова и Тимура Дмитриева (italy.co.) по средам выдают морское меню с ежами с понзу из маракуйи, устрицами с чили по спеццене по 190 (!) и 390 рублей соответственно.
Дегтярный пер., 11
Гастроли КМ20 в RO
27 июля команда столичного модного ресторана КМ20 отправляется на гастроли в азиатский RO. Попробовать мини-чебурек с икрой, тако или окрошку с крабом и гречотто с белыми грибами можно будет с 14:00 до 23:00.
наб. Мойки, 44
Большая вечеринка в Wild Bar & Flowers
22 июля баре с цветочной лавкой устраивают добрососедскую вечеринку в морском стиле совместно с салоном красоты AirHair и студией массажа The Massage. В программе: велком-дринк, экспресс укладка, 15-минутный комплиментарный массаж и мастер-класс по сбору дикого букета или по приготовлению коктейлей. Тут же будет камерный керамический маркет от локального бренда Borgata.
Пионерская ул., 32
Дикий ужин на «Даче Винтера»
Настаиваем на том, что выезжать из города (особенно летом) нужно несколько раз в месяц! 29 июля выезжаем в Карелию вместе сразу с шестью шефами, которые приготовят дикий ужин. Перепелку подрумянят на вертеле, рыбу – на доске, а кашу с лисичками – в чугунке. Медальоны из северной оленины подадут с кремом из лесного ореха, а цветки кабачка нафаршируют козьим сыром и ладожской форелью.
поселок Тарулинна, Сортавала
Nama Birthday Party
Азиатскому ресторану Nama исполняется 4 года! 21 июля команда проведет вечеринку на их огромной скрытой террасе. Будуь приветственные напитки, спешл-коктейли, музыка и праздничный торт.
Ковенский, 5
Новые завтраки в Mon ChouChou
Шеф Дмитрий Решетников обновил меню завтраков в своем французском ресторане. Теперь каждый день с 10.00 до 16.00 готовят три вариации свежеиспеченных сливочных круассанов, пикантную гречневую кашу с авокадо и пармезаном, а на картофельные драники выкладывают яйцо пашот и лосось слабой соли. Хит на любое утро субботы — чашка горячего бульона.
Караванная , 3/35
Джанк-фуд в Bacchus Bar & Shop
В баре, куда мы регулярно ходим за редкими винами Восточной Европы, каждую неделю теперь готовят новый джанк-фуд. На этой — сезонный спешл — хрустящая чиабатта с лисичками, кремом из грибов и капустой кейл. На следующей неделе ждем гастрольное блюдо от ресторана Animals.
Караванная, 7
Встреча «Богема и алкоголь» в рюмочной «Чижик»
Что, где, когда (и сколько) пили звезды ленинградской подпольной культуры? Как готовить суп из теплой водки по рецепту поэта Горбовского? Откуда столько портвейна в песнях Цоя? Все эти важнейшие темы обсудим 31 июля в 19:00 с автором телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорем Кузьмичёвым. Приветственный алкогастросет «от Лурье» предусмотрен.
наб.Фонтанки, 69
«День израильской кухни»
30 июля с 13:00 до 22:00 на Московском рынке пройдет фестиваль «День израильской кухни». Участие примут бистро Saviv с шавермой с фалафелем и солеными лимонами, EasyHummus, кошерный ресторан «Лехаим» с хитами ашкеназской кухни, винный бар Zazazu привезет образцы из региона Галилея, а еще ресторан «Литера G», который специально для фестиваля подготовил шашлык из куриного бедра со специями бахарат илахмаджун по-тельавивски, и многие другие.
Дети смогут принять участие в мастер-классах, а взрослые — исследовать все тонкости приготовления хацилим вместе с Ильей Лазерсоном. Завершит вечер живая музыка: кавер-хиты от Maroon 5 до Леонида Агутина.
Решетникова, 12
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