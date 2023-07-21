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Что Где Есть

Вечеринка с массажем в баре и джанк-фуд с винами Венгрии: ресторанный дайджест

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Рассказываем в традиционной подборке о гастрономических событиях не только на этих выходных, но и на следующей неделе: гастроли КМ20, винный фестиваль и дикий ужин.

Предоставлено пресс-службой заведения

Juice Lovers Fest

В эту субботу, 22 июля, пройдет вторая часть винного фестиваля. На этот раз — образцы от виноделов новой волны из Испании, Португалии и Нового Света. Круговая дегустация пройдет в две сессии, по 4 корнера с тремя винами в каждой. 

В 17:30 разбираемся с галисийцами, каталонцами и Ла-Магча, а в 19:30 знакомимся с аргентинцами, чилийцами и южноафриканцами.

В этот же день проведут лекторий «Как быть, когда быть не хочется?» от галереи искусства Anna Nova. 

Инструментальная, 3В

Предоставлено пресс-службой заведения

День рождения Crevette Bistrot

Морскому бистро в креативном квартале «Брусницын» исполняется один год. В субботу и воскресенье шеф Олег Перфилов будет готовить жаркое с морепродуктами на открытом огне, а его гастроаферистка и совладелица Crevette Алена Мельникова сабражить магнумы и разливать игристое. Ждем спонтанные музыкальные выступления бэнда Насти Мамиты и праздничный десерт!

КК «Брусницын»Кожевенная линия, 30

Предоставлено пресс-службой заведения

Морские среды в Osteria Alma

Теперь в итальянской остерии Дмитрия Блинова, Михаила Соколова и Тимура Дмитриева (italy.co.) по средам выдают морское меню с ежами с понзу из маракуйи, устрицами с чили по спеццене по 190 (!) и 390 рублей соответственно.

Дегтярный пер., 11

Предоставлено пресс-службой заведения

Гастроли КМ20 в RO

27 июля команда столичного модного ресторана КМ20 отправляется на гастроли в азиатский RO. Попробовать мини-чебурек с икрой, тако или окрошку с крабом и гречотто с белыми грибами можно будет с 14:00 до 23:00.

наб. Мойки, 44

Предоставлено пресс-службой заведения

Большая вечеринка в Wild Bar & Flowers

22 июля баре с цветочной лавкой устраивают добрососедскую вечеринку в морском стиле совместно с салоном красоты AirHair и студией массажа The Massage. В программе: велком-дринк, экспресс укладка, 15-минутный комплиментарный массаж и мастер-класс по сбору дикого букета или по приготовлению коктейлей. Тут же будет камерный керамический маркет от локального бренда Borgata. 

Пионерская ул., 32

Предоставлено пресс-службой заведения

Дикий ужин на «Даче Винтера»

Настаиваем на том, что выезжать из города (особенно летом) нужно несколько раз в месяц! 29 июля выезжаем в Карелию вместе сразу с шестью шефами, которые приготовят дикий ужин. Перепелку подрумянят на вертеле, рыбу – на доске, а кашу с лисичками – в чугунке. Медальоны из северной оленины подадут с кремом из лесного ореха, а цветки кабачка нафаршируют козьим сыром и ладожской форелью.

поселок Тарулинна, Сортавала

Предоставлено пресс-службой заведения

Nama Birthday Party

Азиатскому ресторану Nama исполняется 4 года! 21 июля команда проведет вечеринку на их огромной скрытой террасе. Будуь приветственные напитки, спешл-коктейли, музыка и праздничный торт.

Ковенский, 5

Предоставлено пресс-службой заведения

Новые завтраки в Mon ChouChou

Шеф Дмитрий Решетников обновил меню завтраков в своем французском ресторане.  Теперь каждый день с 10.00 до 16.00 готовят три вариации свежеиспеченных сливочных круассанов, пикантную гречневую кашу с авокадо и пармезаном, а на картофельные драники выкладывают яйцо пашот и лосось слабой соли. Хит на любое утро субботы —  чашка горячего бульона.

Караванная , 3/35

Предоставлено пресс-службой заведения

Джанк-фуд в Bacchus Bar & Shop

В баре, куда мы регулярно ходим за редкими винами Восточной Европы, каждую неделю теперь готовят новый джанк-фуд. На этой — сезонный спешл — хрустящая чиабатта с лисичками, кремом из грибов и капустой кейл. На следующей неделе ждем гастрольное блюдо от ресторана Animals.

Караванная, 7

Предоставлено пресс-службой заведения

Встреча «Богема и алкоголь» в рюмочной «Чижик»

Что, где, когда (и сколько) пили звезды ленинградской подпольной культуры? Как готовить суп из теплой водки по рецепту поэта Горбовского? Откуда столько портвейна в песнях Цоя? Все эти важнейшие темы обсудим 31 июля в 19:00 с автором телеграм-канала «Здесь был Майк» Игорем Кузьмичёвым. Приветственный алкогастросет «от Лурье» предусмотрен. 

наб.Фонтанки, 69

«День израильской кухни»

30 июля с 13:00 до 22:00 на Московском рынке пройдет фестиваль «День израильской кухни». Участие примут бистро Saviv с шавермой с фалафелем и солеными лимонами, EasyHummus, кошерный ресторан «Лехаим» с хитами ашкеназской кухни, винный бар Zazazu привезет образцы из региона Галилея, а еще ресторан «Литера G», который специально для фестиваля подготовил шашлык из куриного бедра со специями бахарат илахмаджун по-тельавивски, и многие другие.

Дети смогут принять участие в мастер-классах, а взрослые — исследовать все тонкости приготовления хацилим вместе с Ильей Лазерсоном. Завершит вечер живая музыка:  кавер-хиты от Maroon 5 до Леонида Агутина.

Решетникова, 12

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