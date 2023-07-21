Вечеринка с массажем в баре и джанк-фуд с винами Венгрии: ресторанный дайджест

Juice Lovers Fest

В эту субботу, 22 июля, пройдет вторая часть винного фестиваля. На этот раз — образцы от виноделов новой волны из Испании, Португалии и Нового Света. Круговая дегустация пройдет в две сессии, по 4 корнера с тремя винами в каждой.

В 17:30 разбираемся с галисийцами, каталонцами и Ла-Магча, а в 19:30 знакомимся с аргентинцами, чилийцами и южноафриканцами.

В этот же день проведут лекторий «Как быть, когда быть не хочется?» от галереи искусства Anna Nova.

Инструментальная, 3В