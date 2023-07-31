7 секретных гастро-мест Петербурга: гениальные монастырские вареники, фо бо на «Апрашке» и плов на Сытном рынке

В легендарную пышечную на Конюшенную, в рестораны Birch, Duo или спикизи-бар El Copitas туристический поток такой же, как в Эрмитаж и Мариинку. Редактор рубрики «Еда» «Собака.ru» Дарья Павлюкевич собрала для вас список hidden gems, куда точно стоит идти, оказавшись в Петербурге: гениальные монастырские вареники, щедрый фо бо на «Апрашке» и образцовый плов на Сытном рынке — мы знаем, что вы будете есть остаток лета!
Креманка-бар Tutti Qui
Оказавшись в баре-мороженице, сложно не почувствовать себя Хоттабычем из кинокартины Геннадия Казанского: здешний джелато настолько хорош, что его ставят в меню лучшие рестораны двух столиц (от Saro и проектов Антонио Фреза до остромодных московских Lucky Group). Локальный бренд Popio производит самые соблазнительные сочетания: горгонзола с грецким орехом, темный ром с узбекским изюмом или со вкусом апероль спритц.
Литейный пр., 51
Вареничная и сыроварня при Александро-Невской лавре
В лаврской трапезной совершенно гениальные вареники с начинками, которые лепщицы делают сами. Самые ходовые — с картошкой и солеными черными груздями, но выбор есть и из более неожиданных: те, что с тыквой, приправляют корицей и перцем, а другие начиняют скумбрией или шпинатом и домашней рикоттой. Местные сыры — рикотта, крещенца, асьяго, монастырский, качотта, проволоне, белпер кнолле — забирают наши сердца и золотые медали на всероссийских конкурсах.
наб. реки Монастырки, 1
Клуб-ресторан «Борщ»
Когда борщ — твое стоп-слово, с закрытыми глазами найдешь самый-самый (по аромату!). Мой органолептический метод довел до города Пушкина — в ресторане одного блюда от Gutsait Group с антуражем в духе СССР дают «борщ сегодняшний» и «борщ вчерашний», а еще из медвежатины, с говяжьей грудинкой или из утки. Также в обязательной программе ржаные гренки с чесноком, сало, ледяное и прекрасное, и стопка водки.
г. Пушкин, Оранжерейная ул., 1
Вьетнамская столовая Phuong Dong в Апраксином дворе
Отбросьте презрение! Апраксин двор — настоящий портал в параллельный мир аутентичных кухонь. Красивых интерьеров здесь ждать не приходится, поклонники приходят в первую очередь за гастрономическими впечатлениями. Например, фо бо в 15‑м корпусе — один из лучших в городе. Готовят не только на мясном, но и на рыбном бульоне и не скупятся на порции. Трапезу завершите местным кофе по-вьетнамски, который щедро разбавляют сгущенным молоком.
Садовая ул., 28-30, корп. 15
«Пловная» на Сытном рынке
В скромном стеклянном павильоне на Сытном рынке работает среднеазиатский паб, где узбекские повара делают образцовый плов в двух казанах на открытой кухне: вкус — богатый и тонкий, масла и специй — как надо. Закрывают наши углеводные окна чебуреки с говядиной, сыром или вишней: правильное тесто — воздушное и в меру хрустящее, начинки в достатке, а в порции сразу две штуки.
Сытнинская ул., 4П
Микрокофейня «ТЧК»
В маленьком красном домике, спрятанном во дворах Петроградского острова, можно найти не только классное спешелти-зерно, но и абсолютно фантастические десерты простых форм. За их кексами, баноффи на песочном тесте, вишневым пирогом с шариком мороженого сверху не жалко приехать с другого конца города, однако все хиты команда перенесла и в свой новый проект — одноименную фильтр-кофейню на набережной Мойки.
Каменноостровский пр., 18/11Б; наб. реки Мойки, 6
Поп-ап-кафе Cava
Отель AKYAN неожиданно стал самым вожделенным летним спотом. В одном месте соединились бильярдная (игра года!), «БарВитя» в парадной модернового Дома с ангелами и открытый двор с застекленной крышей от команды Cava Disco. Внутри — галерея Rose Ирены Куксенайте и Эдуарда Мурадяна, вечная музыка, «супница рыбного супа» и намазки на теплую булочку симит: огурцы по-ливански, фуэт и тапенад из артишоков.
ул. Восстания, 19
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