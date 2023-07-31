7 секретных гастро-мест Петербурга: гениальные монастырские вареники, фо бо на «Апрашке» и плов на Сытном рынке

Вареничная и сыроварня при Александро-Невской лавре

В лаврской трапезной совершенно гениальные вареники с начинками, которые лепщицы делают сами. Самые ходовые — с картошкой и солеными черными груздями, но выбор есть и из более неожиданных: те, что с тыквой, приправляют корицей и перцем, а другие начиняют скумбрией или шпинатом и домашней рикоттой. Местные сыры — рикотта, крещенца, асьяго, монастырский, качотта, проволоне, белпер кнолле — забирают наши сердца и золотые медали на всероссийских конкурсах.

наб. реки Монастырки, 1