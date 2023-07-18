5 гастрономических направлений Ленобласти: дореволюционная дача, ребра кабана и краснокнижные животные

Где жить в настоящей дореволюционной даче с видом на Финский залив? Кто готовит лучшие сканцы и копченое ребро кабана? Чем заняться в самом большом спа в Петербурге и при чем тут павлины? Зачем гулять по болотам и на каком из них гнездится краснокнижный кроншнеп? Что смотреть на Ладоге и как попасть на ферму к северным оленям? Собрали все ответы в нашем ежегодном гиде по Ленинградской области и окрестностям.
«Точка на карте» и «Дача Винтера»
Сугудай из ладожской рыбы и майгепиры с морошкой, Ладожские шхеры и сауна с можжевеловым потолком.
Как все устроено
Актуальную архитектуру «Дачи Винтера» и сети «Точка на карте» мы приметили еще в 2019-м — тогда проект отеля в Приозерске от Rhizome group стал победителем премии «Собака.ru» «Петербург будущего». Лаконичные постройки с окнами в пол команда бюро безупречно вписала в ландшафт, а гостиничные номера с отдельными входами и террасами спроектировали так, чтобы видов на хвойные леса, реку Свирь или Ладожское озеро было больше, а присутствие соседей не ощущалось вовсе.
Где жить
Если путешествовать вокруг Ладоги, можно познакомиться со всеми отелями — «Дача Винтера» и четыре «Точки на карте» (в Приозерске, Лодейном Поле, Сортавале и Видлице) буквально окружили озеро. Наш краш — «Дача Винтера»: парк-отель (гостиница в скандинавском стиле, двухэтажные апартаменты и коттеджи!) построили на месте исторической усадьбы хирурга-новатора Густава Винтера на мысе Таруниеми (здание по проекту финского архитектора Элиэля Сааринена сохранилось и работает как музей!).
Что и где есть
Пробовать современную карельскую кухню в ресторан «Густав Винтер» приходят по суше и воде: прямо у панорамной террасы с видом на залив Ретулахти устроен пирс для катеров и яхт. В меню — аутентичные рецепты и достояние местной природы: маринованные моховики, валаамские сыры, сугудай из ладожской рыбы, котлеты из налима, лосятина с перловкой и традиционная карельская выпечка — сканцы с картошкой и грибами, калитки с моченой брусникой и майгепиры с морошкой.
Как отдыхать
Париться с видом на Ладожское озеро идите в банный комплекс — здание с открытой террасой и всесезонным джакузи стоит на живописном, как пейзажи Рериха, берегу. В альпийской сауне потолок оформили сибирским можжевельником (природный антисептик!), а ниши в стенах заполнили сеном с разнотравьем. В финской сделали панорамные окна с видом на сосновый лес, в хаммаме — мраморную курну с ледяной водой. А в буквальном смысле на воде круглый год работает парная на плоту с дровяной печью-каменкой и купелью с озерной водой.
Кроме того, здесь все готово для моциона: по территории отеля проложили пешеходный экомаршрут, а дендропарк здесь высадил еще первый владелец дачи Густав Винтер, которому благодарные пациенты присылали деревья и кустарники с Сахалина и Кавказа, из Японии и Китая. Если надоест ходить по земле, можно отправиться в прогулку по воздуху — трассы веревочного парка «Тарулинна» находятся на высоте до 16 метров среди сосен.
Что рядом
В двадцати минутах езды от «Дачи Винтера» — центр города Сортавалы с деревянной ратушей, похожим на средневековый замок зданием Объединенного банка Cеверных стран и водонапорной башней. В списке маствизит — Валаамский архипелаг (50 островов, монашеские скиты и 400-летние сосны!) и горный парк «Рускеала» (ретропоезд, мраморный каньон и подземное озеро!).
«ОХТА ПАРК»
Самый большой спа в Петербурге и области, равиоли с лосем, летний тюбинг и фламинго у водопада на курорте.
Как все устроено
Любимый петербуржцами «Охта Парк» (всего в десяти километрах к северу от Петербурга!) 30 лет назад начинался с «дикой» горнолыжки, а превратился в модный всесезонный курорт на территории почти 100 гектаров. Зимой сюда едут кататься на лыжах и бордах и делать тройной тулуп на исключительно фотогеничном ледовом катке среди сосен. Летом — гулять по веревочному парку, загорать у бассейнов и играть в теннис и мини-футбол. В отеле и коттеджах с каминами, террасами и уличными джакузи можно провести весь отпуск или приехать на уикенд — отпраздновать день рождения или просто отоспаться. Тем более что несколько ресторанов, бани, суперновый спа-центр и парк развлечений (с колесом обозрения высотой 37 метров!) работают круглый год.
Что и где есть
От ярмарочного фудкорта до ресторана северной кухни — «Охта Парк», считайте, новый гастрономический квартал под Петербургом. На центральной площади раздают классику уличной еды — шаверму и хот-доги, пончики и чуррос. Рядом с семейной зоной у бассейнов — пиццерия с дровяной печью, в парке развлечений — блинная, на пирсе — гриль для приготовления свежевыловленной рыбы. Пробовать осьминога с картофелем шато и шафраном, салат с крабом и щучьей икрой или местный медовик (о нем ходят легенды — 29 слоев и трое суток подготовки!) идите на террасу ресторана «В Чаще» — вид на пруд с лебедями прилагается. Главный аттракцион каждого летнего воскресенья — Open Grill на веранде. Шефы готовят на открытом огне прямо перед гостями — уху из мурманской форели и ладожского судака в казане на 22 литра или гигантскую паэлью на 30 порций.
На въезде в «Охта Парк» — ресторан северной кухни Forest Hill с интерьером от архитектурных звезд Da Bureau. За паштетом из зайца, бефстрогановом из оленя и десертом «Кора дуба» от бренд-шефа Филиппа Ваганова петербуржцы готовы ехать сюда даже не бронируя проживание в отеле. А жители окрестных дач ходят в ресторан на ежедневные завтраки (особенно хороша гурьевская каша в тыкве!).
Чем заняться
Этой весной здесь открыли спа Ohtakai — самый большой в Петербурге и Ленобласти! — со спа-ритуалами Ligne St Barth, уходами Biologique Recherche и Zein Obagi, бьюти-студией, фитнес-центром и хайтеккапсулами для медитации, детокса и быстрой перезагрузки во сне. В термальной зоне — два выплывных бассейна для любой погоды, бани с панорамными окнами и видом на хвойный лес, хаммамы и парные с уличными купелями. В этой части «Охта Парка» отдыху могут помешать разве что павлины, разгуливающие по газонам, и фламинго у водопада — территория предназначена только для гостей старше 14 лет. А для малышей и их родителей предусмотрели подогреваемые бассейны: два детских и два взрослых — плюс беседки, лежаки и кафе.
«Скандинавия»
Вайб дореволюционной сестрорецкой дачи от клуба на первой линии Финского залива: всесезонный бассейн, баня, страчателла с собственной фермы и самые красивые свадьбы.
Как все устроено
Настоящие дореволюционные деревянные дачи, какими их в курортном Сестрорецке построили в начале XX века, можно увидеть в «Скандинавии» (а в некоторых даже пожить!). Бронировать гостиничные сьюты нужно в Дачах Лихачева и Шелепина, а приезжать на выездной брейн-шторм с командой (с последующим тимбилдингом в бассейне под луной!) — в бизнес-центр на Даче Кондратьевой. А еще здесь, у залива и среди гортензий, устраивают очень красивые свадьбы.
Что и где есть
Утро в «Скандинавии» встречают на крытой панорамной веранде зала «Ротонда»: завтраки с обязательным игристым сервируют с видом на лужайку, деревянную архитектуру начала XX века и чаек. В ресторане «Дача Брассери» с камином и окнами на Финский залив (или на открытой террасе!) обязательны к дегустации не только суп из белых грибов с домашней сметаной, щучьи котлеты и гречотто, но и специальные сеты к вину: страчателлу, буррату, моцареллу подают с овощами, а бри — с облепиховым конфитюром. Все сыры — собственного производства, делаются из молока шотландских айрширских коров, которых разводят на ферме Nova Artisana неподалеку от Ладожского озера. За блюдами, приготовленными на гриле, — кебабами, морепродуктами и бургерами — идут в ресторан «Скандинавия» в главном корпусе загородного клуба, а на коктейль под Эрика Сати в исполнении местного пианиста — в бар «Библиотека» в здании Дачи Шелепина.
Чем заняться
Бассейн в «Скандинавии» — легенда: это любимая локация киношников, музыкантов и див соцсетей. Бронируйте шезлонги заранее, как и джакузи на открытом воздухе! А плавать можно в любую погоду — температура воды здесь круглый год 28 градусов. Еще теплее могут сделать в спа (обертывание сестрорецкими лечебными грязями — это топ!) и банном комплексе с внушительным меню: турецкая, финская или русская парная и баня по-черному с классическим, медово-солевым или криопарением (и растиранием брикетами льда!).
Где жить
Модники и москвичи едут в «Скандинавию» на несколько дней — остановиться можно в гостинице или в одной из восстановленных дач, каждая из которых — мини-отель на 7 и 8 номеров (люксов с антикварными деталями и апартаментов с ванной на львиных лапах и кухней). А самые продвинутые петербуржцы следуют примеру Блока и Чуковского и арендуют дом на все лето — коттеджи от «Скандинавии», оформленные в стиле северного модерна, находятся в поселке «Сестрорецкие дачи» в семи минутах ходьбы от клуба.
Как развлекаться
Сразу за территорией «Скандинавии» — песчаный пляж с закатами, многолетними соснами и пологим входом в Финский залив. Медитативные прогулки по берегу с разглядыванием кайтсерферов рекомендуем чередовать с катанием на конях — пони и лошадей приведут прямо ко входу в отель.
«Пасторское озеро»
Барбекю, сапборды, хаски, северные олени и идеальный природный ландшафт.
Где жить
В «Пасторское озеро» едут на тет-а-тет с природой: для максимального уединения бронируйте лоджи в лесу с террасами и японской купелью Фурако на открытом воздухе или экодомики в глэмпинг-парке, а для отдыха большой компанией выбирайте дуплексы или виллы у озера.
Что где есть
На берегу проточного озера во Всеволожском районе Ленобласти (его любят за чистую воду и хорошую рыбалку!) расположилось кафе с фирменной «Пасторской ухой» из трех видов рыбы, домашней бужениной и тыквенным пирогом с бурбоном. А неподалеку от хаски-центра (да, здесь профессионально выращивают ездовых собак!) — кафе For’Rest Place со стритфудом и шестью видами пельменей и вареников.
Что делать
Идти в баню! С дровяными печами, авторскими программами парения (например, по-царски на сене или хвойным с еловыми, пихтовыми и можжевеловыми вениками), соляной комнатой и купелью. А перед этим — накопить усталость, катаясь на сапбордах и катамаранах по озеру, рассекая на питбайках и багги по грунтовым дорогам, играя в пляжный волейбол и фрисби.
«Золотой ручей» в Сестрорецке
Новый ресторан, всесезонные теннисные корты и 25-метровый бассейн.
Чем заняться
«Золотой ручей» любят за три теннисных корта с профессиональным покрытием (любительские турниры для детей и взрослых проходят каждое воскресенье!), фитнес-центр с залами сайкла и единоборств и крытый спортивный бассейн с четырьмя дорожками и террасой для загара — тем более что для постояльцев отеля время в аквазоне спа-комплекса с хаммамом и джакузи уже включено в проживание.
Что рядом
Отправляйтесь на прогулку по берегам древнего моря (бывшего здесь до Балтийского!): рядом с «Золотым ручьем» вьется экотропа заказника «Сестрорецкое болото», где обитают почти 160 видов птиц, включая тетеревов, серые жабы и травяные лягушки, растут хищные растения и низкорослые сосны. А еще здесь встречается краснокнижный кроншнеп и это единственное место в Петербурге, где гнездится журавль.
Что где есть
Этой зимой в дополнение к кафе Organica с салатами из фермерских овощей, поке и пиццей здесь открыли двухуровневый ресторан «Gostь» с панорамной верандой. В меню — классика летней кухни. Ребрышки и шашлык на углях, блюда на гриле, фокачча из печи и домашнее мороженое, а еще 13 видов завтраков: скрэмблы с мортаделлой, авокадо-тосты, яблочные драники и панкейки с соленой карамелью подают весь день. К лету сделали сезонные спешлы: вишневый гаспачо, окрошку и пасту с морепродуктами, винные дегустации и диджей-сеты по выходным.
Текст: Неля Валиева
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