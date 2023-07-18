5 гастрономических направлений Ленобласти: дореволюционная дача, ребра кабана и краснокнижные животные

Как все устроено

Актуальную архитектуру «Дачи Винтера» и сети «Точка на карте» мы приметили еще в 2019-м — тогда проект отеля в Приозерске от Rhizome group стал победителем премии «Собака.ru» «Петербург будущего». Лаконичные постройки с окнами в пол команда бюро безупречно вписала в ландшафт, а гостиничные номера с отдельными входами и террасами спроектировали так, чтобы видов на хвойные леса, реку Свирь или Ладожское озеро было больше, а присутствие соседей не ощущалось вовсе.

Где жить

Если путешествовать вокруг Ладоги, можно познакомиться со всеми отелями — «Дача Винтера» и четыре «Точки на карте» (в Приозерске, Лодейном Поле, Сортавале и Видлице) буквально окружили озеро. Наш краш — «Дача Винтера»: парк-отель (гостиница в скандинавском стиле, двухэтажные апартаменты и коттеджи!) построили на месте исторической усадьбы хирурга-новатора Густава Винтера на мысе Таруниеми (здание по проекту финского архитектора Элиэля Сааринена сохранилось и работает как музей!).

Что и где есть

Пробовать современную карельскую кухню в ресторан «Густав Винтер» приходят по суше и воде: прямо у панорамной террасы с видом на залив Ретулахти устроен пирс для катеров и яхт. В меню — аутентичные рецепты и достояние местной природы: маринованные моховики, валаамские сыры, сугудай из ладожской рыбы, котлеты из налима, лосятина с перловкой и традиционная карельская выпечка — сканцы с картошкой и грибами, калитки с моченой брусникой и майгепиры с морошкой.

Как отдыхать

Париться с видом на Ладожское озеро идите в банный комплекс — здание с открытой террасой и всесезонным джакузи стоит на живописном, как пейзажи Рериха, берегу. В альпийской сауне потолок оформили сибирским можжевельником (природный антисептик!), а ниши в стенах заполнили сеном с разнотравьем. В финской сделали панорамные окна с видом на сосновый лес, в хаммаме — мраморную курну с ледяной водой. А в буквальном смысле на воде круглый год работает парная на плоту с дровяной печью-каменкой и купелью с озерной водой.

Кроме того, здесь все готово для моциона: по территории отеля проложили пешеходный экомаршрут, а дендропарк здесь высадил еще первый владелец дачи Густав Винтер, которому благодарные пациенты присылали деревья и кустарники с Сахалина и Кавказа, из Японии и Китая. Если надоест ходить по земле, можно отправиться в прогулку по воздуху — трассы веревочного парка «Тарулинна» находятся на высоте до 16 метров среди сосен.

Что рядом

В двадцати минутах езды от «Дачи Винтера» — центр города Сортавалы с деревянной ратушей, похожим на средневековый замок зданием Объединенного банка Cеверных стран и водонапорной башней. В списке маствизит — Валаамский архипелаг (50 островов, монашеские скиты и 400-летние сосны!) и горный парк «Рускеала» (ретропоезд, мраморный каньон и подземное озеро!).