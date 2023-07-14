Десерты из «мишленовского» ресторана в Harvest и изакая-вечеринка с саке и Шампанью: ресторанный дайджест

Роман-перформанс к 130-летию Владимира Маяковского в «Кабаре ШУМ»

19 июля, в день 130-летия со для рождения железного поэта, «Кабаре ШУМ» представит собственную постановку «Сердце Маяковского». Четыре зала превратятся в четыре театральных пространства, которые охватывают четыре части жизни Маяковского: карты, любовь, стихи до революции и творчество на службе страны Советов. Спектакль имеет сеансовую структуру: в течение вечера пройдут два показа, каждый продолжительностью в 1 час.

В первом зале, гостиной, на флейте водосточной трубы будет представлена агитационная реклама, которую Маяковский писал в конце 1920-х и которую тогда распространяли на конфетных вкладышах. Второй зал, винный шкаф, — «зовы новых губ» для зрительниц. Третий зал, кухня, предложит отведать «жестяной рыбы», а в баре «Лиля» зрители смогут сыграть с актерами в любимую карточную игру Маяковского. Осторожно: на кону «краска из стакана»!

ул. Маяковского, 52