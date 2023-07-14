Десерты из «мишленовского» ресторана в Harvest и изакая-вечеринка с саке и Шампанью: ресторанный дайджест

Новая тайская кухня, BBQ-вечеринка на берегу Финского залива и иммерсивный роман-перформанс к 130-летию Владимира Маяковского в «Кабаре ШУМ». Рассказываем о самых интересных гастрономических событиях, чтобы отметить экватор лета!
Роман-перформанс к 130-летию Владимира Маяковского в «Кабаре ШУМ»
19 июля, в день 130-летия со для рождения железного поэта, «Кабаре ШУМ» представит собственную постановку «Сердце Маяковского». Четыре зала превратятся в четыре театральных пространства, которые охватывают четыре части жизни Маяковского: карты, любовь, стихи до революции и творчество на службе страны Советов. Спектакль имеет сеансовую структуру: в течение вечера пройдут два показа, каждый продолжительностью в 1 час.
В первом зале, гостиной, на флейте водосточной трубы будет представлена агитационная реклама, которую Маяковский писал в конце 1920-х и которую тогда распространяли на конфетных вкладышах. Второй зал, винный шкаф, — «зовы новых губ» для зрительниц. Третий зал, кухня, предложит отведать «жестяной рыбы», а в баре «Лиля» зрители смогут сыграть с актерами в любимую карточную игру Маяковского. Осторожно: на кону «краска из стакана»!
ул. Маяковского, 52
Итальянское меню в Kazbegi
В грузинском ресторане, что находится в историческом особняке князя Кочубея весь июль действует итальянское меню. Пробуем фокаччу, которую готовят по традиционным рецептам из пшеничной муки, но запекают грузинскими специями и подают с острым кахетинским маслом, ньокки с обжаренным куриным филе под сливочно-чесночным соусом шкмерули и вялеными томатами или тирамису с пятилетним грузинским коньяком и карамелизированным грецким орехом.
Фурштатская ул, 24
День рождения Self Edge Japanese
15 июля Self Edge Japanese исполняется 2 года! На террасе развернут изакая-вечеринку: хэнд-роллы и щедрый raw bar с лангустами и омарами, живыми гребешками и тремя видами устриц. В 18:00 шеф Дмитрий Тян разделает гигантскую хамачи, которая прилетит накануне из Японии, под бодрый диджей-сет от DJ mondi. Весь день разливают саке и шампань.
Радищева, 34
Гастроли в Harvest
В гости к Harvest от Duoband до конца выходных приехала кондитер Анна Лобанова из «мишленовского» ресторана Whey, Гонконг. Анна будет готовить три десерта, вдохновленных Азией: шифоновый пандан бисквит с манго и желе из семян фиг; ореховая бриошь с кофейным кремом и бананами в карамельном мисо; пироженое шу с хрустящим кракелюром и мороженым из ферментированных черных бобов.
пр. Добролюбова, 11
Коллаборация Osh и «Проект ПС»
С 13 по 16 июля необистро Osh объединится с баром «Проект ПС» и на их площадке воссоздадут настоящий Узбекистан. Идеальный плов, самса и бар со спешл-миксами.
ул. Ленина, 28
Фестиваль команды кафе «Лейла»
Команда портового кафе-бара устраивает фестиваль в честь своего двухлетия. 14 июля, например, будет вечеринка, где за музыку отвечают Игорь Журавлев и Марианна Ямпольская (по секретной информации, не обойдемся без Леонида Агутина и Валерия Меладзе). В субботу, пройдет уличная ярмарка на террасе: поп-ап станция с летними коктейлями и корнер с цветами, а в воскресенье — поп-ап маркет внутри кафе в формате гараж-сейла под аккомпанемент виниловых пластинок от легендарного диджея SCHOKK.
Кожевенная линия, 34
Новое городское кафе «Ласка»
На петровском острове теперь есть завтраки (работают с 9 до 13) и комфортное меню на каждый день: карпаччо, пряный бабагануш с гранатом и копченой паприкой, рататуй и неризотто с сельдереем и говяжьими щеками. Также готовят пиццу на хрустящем римском тесте и домашнюю свежую пасту. Осенью в соседнем помещении заработает кулинария, но уже сейчас в витрине с выпечкой паштет и конфеты ручной работы, которые можно забрать с собой.
Петровский пр, 11к2
Новое меню в Wong Kar Wine
Шеф-повар тайского ресторана Wong Kar Wine Андрей Скорняков запустил новое меню (наконец!). Пробуем мианг кхам, то есть традиционную закуску из карамелизованного кешью, кокоса и мякоти грейпфрута. Далее берем исаан севиче с тунцом — простое, но насыщенное по вкусу, с соусом на основе сушеного чили перца, цитрусов и микса зелени. Заканчиваем обжаренной в воке лапшой Пад Си Ю — это популярный тайский стир фрай с широкой эластичной рисовой лапшой с курицей.
наб реки Фонтанки, 14
BBQ-вечеринка на берегу Финского залива
15 июля гуляем у залива — гремит летняя коллаборация Meat_Coin Country Club с карельским рестораном «Густав Винтер» и мясным «Блоком». В программе: курортный гедонизм, коктейли на солнечной террасе и шоу-подачи от шефов. Ариф Найджи (Meat_Coin) приготовит чилийского сибаса с соте из артишоков и спаржи и соусом на основе свежего апельсина, а в тандыре приготовит мраморную вырезку с традиционным для османской кухни гарниром — миксом натуральных сухофруктов, отобранных из разных регионов Турции. Шеф Александр Аристов («Густав Винтер») отвечает за локальные вкусы Карелии: обжаренная на гриле форель с брокколини, мурманский гребешок с моченой морошкой. Евгений Зубов («Блок») приготовит блюда из российских продуктов – ямальская оленина и воронежская говядина в сочетании с камчатским крабом.
Приморское шоссе, 466
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