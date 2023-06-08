День розового вина, битье тарелок и новые террасы: ресторанный дайджест

Дегустационный сет в ресторане «Банщики»

В ресторане «Банщики» запустили дегустационный сет, вдохновленный Сибирью и ее знаменитой Транссибирской железнодорожной магистралью. Бренд-шеф ресторана Станислав Левохо придумал пять перемен, каждая из которых раскрывает определенный регион:мраморный рулет из копченых нерки и муксуна; пастернак в двух текстурах с щучьей икрой и сметаной, рулет из перепелки с соусом «жу» и сморчками.

Дегтярная ул, 1 А