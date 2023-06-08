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Что Где Есть

День розового вина, битье тарелок и новые террасы: ресторанный дайджест

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Ныряем в длинные выходные и рассказываем, где мы будем пить вино, есть сахарную вату, завтракать и растягиваться под солнцем на оранжевых лежаках.

Мария Червоткина

Solids

В субботу, 10 июня, Solids официально открывают свою оранжевую террасу и презентуют летнее меню (батат фри с лимонным айоли! шницель с коул-слоу!). С 17:30 и до 21:00 на улице будет играть диджей, в 21:00 начнется вечеринка внутри! 

ул. Гатчинская, 16

Юля Трифонова

День розе в «Мечтателях»

Три дня, с 9 по 11 июня, празднуем День розе вместе с «Мечтателями». Разливают по бокалам розовую шампань, дикий петнат, розе из бордо по суперприятным ценам. 

наб. Фонтанки, 11 

Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Дегустационный сет в ресторане «Банщики»

В ресторане «Банщики» запустили дегустационный сет, вдохновленный Сибирью и ее знаменитой Транссибирской железнодорожной магистралью. Бренд-шеф ресторана Станислав Левохо придумал пять перемен, каждая из которых раскрывает определенный регион:мраморный рулет из копченых нерки и муксуна; пастернак в двух текстурах с щучьей икрой и сметаной, рулет из перепелки с соусом «жу» и сморчками.

Дегтярная ул, 1 А

Предоставлено пресс-службой ресторана

Вечеринка в mixed

11 июня в mixed на Барной линии «Севкабель порта» впервые откроется терраса для танцев. Играть будут: Dime Chú — коллекционер винила, резидент объединения .txt djs, участник вечеринок echo, преподаватель школы Tramplin, Kekoriy — владелец лейбла Utro, диджей Indigo Minds и другие.

Кожевенная линия, 34а

Предоставлено пресс-службой ресторана

Шоу «Жизнь как чудо» на автодроме «Игора Драйв»

12 июня на несколько часов автомобиль превратится в зрительскую ложу, а ожившие фрагменты искусства станут декорациями циркового шоу в исполнении артистов «Ленинград Центра». Клаксоны авто и фары можно будет использовать вместо аплодисментов, а еду заказывать прямо в машину. Для этой премьеры команда ресторана «Фаворит» создала десерт с шоколадным силуэтом Венерыи коктейль «Жизнь как чудо».

Приозерское шоссе, 3/5

Предоставлено пресс-службой ресторана

1 год ресторану Muze Garden 

12 июня одному из самых красивых загородных ресторанов исполняется год! В Дом творчества композиторов приедут диджей и джаз-бэнд, команда проекта проведет лотерею и зажжет свечи на праздничном торте. 

Приморское шоссе, 471

Предоставлено пресс-службой ресторана

Бранч Friends of Friends

10 июня с 11:00 до 14:00 на террасе ресторана Friends of Friends развернется коллаборация с магазином пленочной фототехники Uneedcam. При заказе бокала кремана вам в подарок распечатают памятную фотографию. 

Дегтярная ул, 1

Предоставлено пресс-службой ресторана

Завтраки в Grazie Ragazzi 

Новые завтраки появились на Рубинштейна. Пробуйте сырники из рикотты с сезонными ягодами, бриошь с крабом и яйцом бенедикт, яйцо по-флорентийски, ньокки из творога и омлет из печи. Утреннее меню действует с 11.00до 13.00 по будням и с 11.00 до 14.00 по выходным.

Рубинштейна, 6

Предоставлено пресс-службой ресторана

Naia в гостях у Faces

10 июня на Крестовский остров высадится греческий десант в лице Ильи Бурнасова, концепт-шефа ресторана Naia. Будут блюда из мяса и рыбы, большой греческий салат, намазки и традиционное битье тарелок.

Морской пр., 29

Предоставлено пресс-службой ресторана

Соседский бранч на набережной Адмирала Лазарева

11 июня во дворе элитного ЖК One Trinity Place пройдет бранч сразу от трех ресторанов: Saro, Frantsuza Bistrot и «Забыли Сахар». Шефы будут готовить свое коронное, откроют шампанское и устрицы! Для детей – анимация, фокусы, мыльные пузыри, мороженое и сахарная вата.

наб. Адмирала Лазарева, 22

Предоставлено пресс-службой фестиваля

Ceramania

10-121 июня в «Севкабель порту» пройдет наш любимый фестиваль керамики Ceramania — 15-й юбилейный! Будут маркет от 90 мастеров со всей России, фуд-зона, мастер-классы по лепке и гончарному кругу, по созданию ароматических свечей и саше, по витражу и мозаике, роспись шопперов по трафарету.

Кожевенная улица, 40

Предоставлено пресс-службой фудмолла

Правообладатель фото Vokzal 1853

Научпоп лекторий от ИТМО и VOKZAL 1853

Университет ИТМО и самый большой фудмолл в России VOKZAL 1853 запускают (10 июня) научно-популярный лекторий, в рамках которого научные коммуникаторы, журналисты, врачи и ученые расскажут о том, как наука и доказательный подход к медицине и образованию влияют на нашу жизнь жизнь. Первая лекция будет от Ольги Жоголевой, аллерголога и иммунолога.

набережная Обводного канала, 118

Антон Кузьмин

Ананасовая неделя в ресторане CHANG

До 11 июня шеф-повар Денис Прохоров готовит по спецменю из 10 блюд — все с ананасом! Шеф-бармен Кирилл Пишенин же отвечает за напитки — алкогольный коктейль с ананасовым тепаче и шисо-текилой и его безалкогольную версию, на основе кваса из ананаса. Пробуйте креветочный попкорн, камчатский краба и овощной стир-фрай.

Московский пр.,186

Предоставлено пресс-службой ресторана

Москвичи rockets.coffee в «Футуре»

10-11 июня кофейные обжарщики rockets.coffee и и их кофейня впервые отправляются в Петербург — бранчевать вместе с «Футура бистро». Будет и классика, и авторские Pantone 3817 на безлактозном молоке с насыщенным черничным соусом и пеной из сливок без лактозы, Supernova с добавлением грейпфрутового фреша и вишневого соуса, «Асфальт» — мягкий напиток на основе матчи, кокосового молока и малины.

наб. Pеки Карповки, 5

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