Алена Апина на открытии «У Ларисы» и коктейль с морским ежом: ресторанный дайджест

Пусть наступившее календарное лето в Петербурге не радует теплом и солнцем, мы все равно отметим его начало с размахом — коктейлями от обладателя звезды Michelin Евгения Викентьева (с белыми грибами и морскими ежами!), новыми азиатскими завтраками и гастрономической баней!
Фото предоставлено пресс-службой заведения
Открытие «У Ларисы»
2 июня в 20:00 открывается новая чебуречная «У Ларисы», где выступит Алена Апина. К заведениям на Рубинштейна, Васильевском и Петроградской добавился еще один филиал «Ларисочной» — на Маяковского. Здесь снова совпали четыре вида чебуреков (и фирменный «с ничем» «за полтос»), люля-кебаб, шашлык и печень на углях, лагман, водка, настойки и диджейские вечеринки.
Маяковского, 39
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
5 лет Mr.Bo
2 июня азиатский ресторан Mr.Bo двух шеф-поваров — Дмитрия Богачева и Эльдара Мурадова — отмечает 5-летие. Команда подготовила праздничный сет со всеми хитами. Будут севиче из тунца с ферментированным огурцом, страчателла в сопровождении соуса из чернослива, хрустящего баклажана и сгущёнки из грецкого ореха. Премьерой станет спрингролл с крабом, который подадут с соусом из томатов и арахиса. Начало ужина – в 18:30.
Манежный переулок, 2
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля
Open Coffee Festival
3-4 июня с 11 до 19 часов в культурном квартале «Брусницын» пройдет кофейный фестиваль Open Coffee Festival. Приедут больше 30 кофейных проектов от Новосибирска до Краснодара, будут лекции от профессионалов индустрии, дегустации свежих сортов, любительские и профессиональные чемпионаты бариста, кофейное казино и живая музыка. Вход свободный, подробнее программу можно изучить здесь.
Кожевенная линия, 30
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Коктейльный гест от Евгения Викентьева в Salone pasta & bar
Обладатель звезды Michelin Евгения Викентьева (Beluga в Москве) 8 июня в 19:00 приезжает с гастролями в Петербург, но не на кухню, а за бар Salone. Женя создал четыре напитка, которые будет смешивать только этим вечером: на водке с белыми грибами или облепихой и морским ежом (!), текиле с яблоком и ромашкой, джине с рябиной.
наб. Фонтанки, 30
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Завтраки в Ro
3 июня с 12:00 до 15:00 Маша Кравцова – фудблогер и трендсеттер ЗОЖ, автор трех кулинарных книг, основатель онлайн школы «Кухня Марики» – будет готовить свои фирменные завтраки на открытой кухне азиатского ресторана Ro. Пробуем боул с крабом и кремом из авокадо, сэндвич со свиной грудинкой и капустой кимчи, а также безглютеновые мини оладьи. С 4 июня будет доступно новое меню завтраков (каждый день с 9:00 до 13:00).
Наб. Мойки, 44
Фото предоставлено пресс-службой Фонарных бань
Коллаборация Фонарных бань и re-feel
Классная коллаборация Фонарных бань и бренда re-feel — функциональные напитки, которые можно выпить в «Буфете №43» . В меню: какао с грибами рейши, гречишным медом, темным квасом и кедровым молоком, кофе с миксом адаптогенов (цветочный мёд из разнотравья, ананасовый фреш и кокосовое молоко), чай-латте с чагой и цитрусовая матча с коллагеном. Теперь в культовых Фонарях, куда ходили Довлатов и Гребенщиков, можно не только париться, но и качественно есть и пить, усиляя банный эффект.
наб. Мойки 80-82, вход с Фонарного переулка
Фото предоставлено пресс-службой заведения
Коктейль «Жар-Птица» в «Калинке моей»
При подаче русского народного негрони в ресторане напротив Казанского собора поджигают бумажную птицу, которая сгорает яркой вспышкой. Также бренд-бармен Дмитрий Яцикман добавил в коктейльную карту еще фольклора: «Свет мой, Зеркальце» с жасмином и персиком , «Кот-Баюн», вместе с которым выносят поющий деревянный макет храма Спас на Крови.
наб. канала Грибоедова, 18-20
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