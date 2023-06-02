Алена Апина на открытии «У Ларисы» и коктейль с морским ежом: ресторанный дайджест

Коллаборация Фонарных бань и re-feel

Классная коллаборация Фонарных бань и бренда re-feel — функциональные напитки, которые можно выпить в «Буфете №43» . В меню: какао с грибами рейши, гречишным медом, темным квасом и кедровым молоком, кофе с миксом адаптогенов (цветочный мёд из разнотравья, ананасовый фреш и кокосовое молоко), чай-латте с чагой и цитрусовая матча с коллагеном. Теперь в культовых Фонарях, куда ходили Довлатов и Гребенщиков, можно не только париться, но и качественно есть и пить, усиляя банный эффект.

наб. Мойки 80-82, вход с Фонарного переулка