«Собака.ru» выпустила гастрономический путеводитель «Что где есть в Петербурге»

Летом в Петербурге начинается новый гастрономический сезон! Встречайте наш гастрономический гид по общепиту города. Очень красивую печатную версию гида ищите в лучших ресторанах, кафе и барах, и даже в «Сапсанах», если едете из Москвы в Петербург!
В сентябре начинается театральный сезон. В марте — модный. А в Петербурге с первыми террасами, в конце мая, стартует новый гастрономический, и это квест с премьерами и солдаутами! Рестораторы соревнуются, кто откроет самую красивую террасу. Шеф-повара запускают сезонные сеты из локальных патиссонов и редиса. Бартендеры приглашают на международные коктейльные фестивали. А петербуржцы устраивают работникам общепита тест на новейшие тенденции и выбирают для летних вылазок только самые актуальные места.
У кого разливают прогрессивный кокур? Кто делает на завтрак идеальные и пышные гриль-чизы? Кто из шеф-поваров этим летом — сверхновая звезда? К кому ехать на похмельные щи за город? Как много вопросов — так много ответов: собрали их все в своем первом гастрономическом гиде «Что где есть в Петербурге 2023»!
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