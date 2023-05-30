9 ресторанных открытий мая: винная йога, берлинский стритфуд и кафе в подземном переходе

Вы знаете, что делать этим летом! Инспектировать гастрономические новинки Петербурга: греческое бистро в «Севкабель порту» с двумя террасами, йога с вином, пиццерия в подземке и круглосуточные денеры.
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Petra
Вместо Anna’s Secret Garden Анны Семак, закрывшегося в «Севкабель Порту», теперь работает греческое бистро Petra от команды Leila и ЭZO в Бертгольд центре. С двух сторон от бистро – террасы с соломенной мебелью, вазами и кувшинами. По меню изучаем основы традиционной кухни – мелидзаносалата (икра из баклажанов, перца и томатов), мусс из икры трески тарамасалата, а также тирокафтери (печеный перец, сливочный сыр и чили). Томленую баранину готовят 5 часов в печи, мусака двух видов – с треской и креветками или с бараниной и цукини.
Кожевенная линия, 40
technodöner
Новый стритфуд в самом барном квартале писателей от команды коктейльного бара «Пирс 28». По задумке «место должно напоминать примодненную берлинскую подворотню, куда после рейва местные ребята зашли за денерами». Пока на старте есть карривурсты (колбаски из курицы и свинины), 3 вида нажористых (и вполне демократичных) денеров – с курицей, томленой говядиной, вегетарианский (или веган) с тофу, внутри каждого множество овощей. Картошка и баклажан фри – местные достопримечательности, подаются с домашними цветными соусами. В баре собрали немецкое пиво разных стилей и вариации радлера (коктейль из пива и лимонада).
Планируют проводить диджей-лайвы и стримы в формате Klubnacht каждые выходные. Пока по выходным заведение работает до 4-х, но позже команда планирует настроить круглосуточную работу.
Некрасова, 28
«Тчк Фильтр»
Фильтр всем! Команда микрокофейни «Тчк», знакомая нам по Петроградской, открыла вторую точку — на набережной Мойки. Кофе здесь готовят только капельным методом. В меню — фильтр-кофе (можно сделать с молоком), фильтр-чай и тоники, например, с шоколадом Amazing Cacao. На выбор всегда есть 5 позиций кофе: 3 лота арабики, робуста и декаф, а также дегустационный сет из 3-х напитков по 100 мл за 300 руб. Привычно кормят только десертами, но за которыми непременно хочется возвращаться — вишневый пирог, баноффи, печенья и кексы.
наб. Мойки, 6
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
Giro
Ресторан в элитном ЖК «Русский дом» специализируется на блюдах Средиземноморья. Внутри — светлый зал с открытой кухней и огромными окнами на южную сторону (и с террасой на лето — ни одного луча петербургского солнца мимо!). В интерьере — природные травертин, оникс, дуб и орех. На кухне — натуральные продукты и собственное производство хлебов, сорбетов, десертов и круассанов. В винной карте — большой выбор напитков Старого и Нового Света с акцентом на автохтонные сорта Италии.
Басков пер., 2
Fasta Pasta
Возрождение жанра подземных кафе в Петербурге! Знаменитый переход с галереями между Конногвардейским бульваром и Новой Голландией открылся демократичный итальянский проект Fasta Pasta. Здесь готовят пиццу 28 см и 24 см с 10-ю начинками. Есть бекон и печеные томаты, цыпленок и песто, лосось и огурец и др. Пасты тоже десяток видов: креветки и брокколи, алио-олио, карбонара, болоньезе.
Конногвардейский бульвар, 23
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
«Игрик»
В Петербург пришла винная йога! Да, медитация с алкоголем – это вполне законно, что доказывает новый бар «Игрик» на Петроградском острове. В меню – акцент на игристое (более 40 этикеток органики от маленьких хозяйств) и закуски вроде татаки, хумуса с тартином на закваске. Есть карамелизированная морковь с пюре из сельдерея и миндальным соусом, стейк стриплойн с молодой свеклой. На завтрак готовят кукурузную кашу на банановом молоке или несладкую – из киноа с соусом из базилика и яйцом пашот.
Пионерская, 2
Herr Ekler
Вот такая эклерная из будущего в синем цвете Ива Кляйна появилась на Чкаловском. В меню – эклеры, 21 вкус в трех размерах. Трубочки из заварного теста начиняют тартаром, стейком мачете, гребешком и пюре из цветной капусты, хамоном с дыней и авокадо, рваной свининой BBQ или шампанским с вешенками. Сладкие тоже есть: с сырниками (!), горячим шоколадом и вишней.
Чкаловский пр., 5
Фото предоставлено пресс-службой ресторана
«У Ларисы»
Это место встречи изменить нельзя и не надо! Тем более к заведениям на Рубинштейна, Васильевском и Петроградской добавился еще один филиал «Ларисочной» — на Маяковского. Здесь снова совпали лагман, водка, настойки и диджейские вечеринки с хип-хопером DJ108 или создателями гранд-дискотеки Cava Disco Сашей Столяровой и Валерой Дятловым. Как и всегда, готовят четыре вида чебуреков (и фирменный «с ничем» «за полтос»), люля-кебаб, шашлык и печень на углях.
ул. Маяковского, 39
Бар SimpleWine в «Севкабель Порту»
На деревянной набережной «Севкабель Порта» около причала открылся SimpleWine бар с зеркальным арт-объектом, который отражает Финский залив. К летним винам, коктейлям и настойкам шеф-повар Валерий Лыженков собрал классические итальянские закуски на аперитив, дипы и бутерброды. Лосось гравлакс на бородинском хлебе, тамбовский окорок с соусом тоннато, обжаренная на гриле краковская колбаса. Из горячих закусок – Фритто Каламари и креветки на открытом огне.
Бар работает до сентября с 15:00 до 23:00, по пятницам и субботам превращается в диско-клуб на открытом воздухе с вечеринками до 5 утра.
Кожевенная линия, 40
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