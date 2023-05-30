9 ресторанных открытий мая: винная йога, берлинский стритфуд и кафе в подземном переходе

technodöner

Новый стритфуд в самом барном квартале писателей от команды коктейльного бара «Пирс 28». По задумке «место должно напоминать примодненную берлинскую подворотню, куда после рейва местные ребята зашли за денерами». Пока на старте есть карривурсты (колбаски из курицы и свинины), 3 вида нажористых (и вполне демократичных) денеров – с курицей, томленой говядиной, вегетарианский (или веган) с тофу, внутри каждого множество овощей. Картошка и баклажан фри – местные достопримечательности, подаются с домашними цветными соусами. В баре собрали немецкое пиво разных стилей и вариации радлера (коктейль из пива и лимонада).

Планируют проводить диджей-лайвы и стримы в формате Klubnacht каждые выходные. Пока по выходным заведение работает до 4-х, но позже команда планирует настроить круглосуточную работу.

Некрасова, 28